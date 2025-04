„Skradzione dziecko” to nowy miniserial, który musisz obejrzeć

Masz ochotę na nowy thriller? Nowy pięcioodcinkowy miniserial ma klimat skandynawskich produkcji, jednak jego akcja rozgrywa się między północą Anglii a południem Francji. Historia oparta jest na powieści „Playdate” Alexa Dahla i opowiada o najgorszym koszmarze każdego rodzica. W sieci pojawiają się już komentarze, że serial z powodzeniem może być traktowany jako „intrygujący dodatek” do serialu „Dojrzewanie” na Netflix. W serii pojawiają się także wyraźne odniesienia do sprawy zaginięcia Madeleine McCann, którą od lat żyje cały świat.

O czym jest serial „Skradzione dziecko”?

Pozornie zwyczajna decyzja wywraca świat Elisy, mamy dwójki dzieci, do góry nogami. Kiedy jej 9-letnia córka Lucia prosi o zgodę na pójście do swojej najlepszej przyjaciółki Josie na noc, Elisa się zgadza. Po spotkaniu z Rebeccą – matką Josie – Elisa czuje się uspokojona i zauroczona pełną wdzięku kobietą i jej imponującym domem. Ale kiedy mówi córce dobranoc, nie ma pojęcia, że zaraz zostanie wrzucona w najgorszy koszmar każdego rodzica.

Następnego dnia, gdy Elisa przyjeżdża odebrać Lucię, odkrywa, że piękny dom był jedynie domem wakacyjnym na wynajem. Lucia zniknęła, a Rebecca i Josie rozpłynęły się w powietrzu. Elisa i jej mąż Fred rozpoczynają desperacki pościg przez Europę, by poznać szokującą prawdę o zaginięciu córki. Stopniowo na jaw wychodzi mrożąca krew w żyłach prawda – Rebecca nie porwała przypadkowego dziecka. Pod presją zaczyna się rozpadać obraz ich idealnej rodziny, a dawno skrywane tajemnice wychodzą na jaw. Sprawą interesuje się bezkompromisowa dziennikarka Selma Desai, która relacjonuje każdy dramatyczny zwrot akcji, bezlitośnie obnażając prywatne życie rodziny. A to, co początkowo wydawało się typowym porwaniem, szybko okazuje się czymś znacznie mroczniejszym.

W obsadzie znaleźli się: Denise Gough („Andor”), Holliday Grainger („Kopciuszek”), Ambika Mod („Sacrifice”), Jim Sturgess („Atlas chmur”), Bronagh Waugh („Ridley”) oraz Michael Workéyè („Noc tajemnic”).

Za adaptację powieści „Playdate” autorstwa Alex Dahl odpowiada Catherine Moulton, a reżyserką serialu jest Eva Husson. Wszystkie pięć odcinków serialu „Skradzione dziecko” obejrzeć możecie na platformie Disney+.

