4 miniseriale biją rekordy na Netflix w Polsce. Będą idealne na weekend

Co warto oglądać w weekend lub co wybrać na piątkowy, wieczorny seans? Mamy dla was propozycję czterech miniseriali, które teraz w Polsce na Max są najpopularniejsze. O niektórych z nich musieliście słyszeć, ale czy już mieliscie szanse je oglądać? Zapewniamy, że te tytuły was nie zawiodą.

„Dojrzewanie”

Zaczynamy od tytułu, który już można nazwać klasyką Netfliksa. Tuż po premierze dołączył do listy najpopularniejszych anglojęzycznych seriali wszech czasów platformy. W Wielkiej Brytanii pobił rekordy, stając się pierwszym serialem na platformie streamingowej, który osiągnął najwyższą oglądalność tygodniową. Na całym świecie, po otwarciu z ogromną liczbą 24,3 mln wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni, wzrósł do 66,3 mln po dwóch tygodniach — ustanawiając nowy rekord Netfliksa dla limitowanych serii.

„Dojrzewanie” opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.

Na planie serialu ponownie spotykają się Stephen Graham i Philip Barantini, którzy wcześniej pracowali razem nad nominowanym do nagród BAFTA i BIFA filmie „Punkt wrzenia”, docenionym przez krytyków za jedno ciągłe ujęcie (podobnie, jak teraz serial „Dojrzewanie”). Scenariusz do serialu napisali Graham i wielokrotnie nagradzany Jack Thorne („Pływaczki”, „Joy”), którzy są też jego twórcami.

„Projekt UFO”

Polski akcent na naszej liście i nowość od Kaspera Bajona. Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn – upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich – wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.

W obsadzie zobaczycie największe polskie gwiazdy, w tym Maję Ostaszewską, Piotra Adamczyka czy Mateusza Kościukiewicza.

„Ogrodnik”

A to coś dla miłośników hiszpańskich klimatów. Historia Elmera i jego surowej matki, La Chiny Jurado, prowadzących centrum ogrodnicze, pod którego przykrywką funkcjonuje inny dobrze prosperujący biznes: morderstwa na zlecenie. Zabijanie nie przysparza Elmerowi problemów, ponieważ w następstwie wypadku nie odczuwa żadnych emocji. Jednak planując morderstwo uroczej przedszkolanki Violet, niespodziewanie się w niej zakochuje. Gdy Elmer uczy się kochać, jego matka robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć życie Violet.

„Szklana kopuła”

W tym momencie najchętniej oglądany miniserial w Polsce na Max. Za produkcję odpowiada autorka bestsellerowych szwedzkich kryminałów Camilla Läckberg.

Lejla powraca do rodzinnego domu położonego w szwedzkiej wiosce rozdartej między tradycją a nowoczesnością, co powoduje napięcia wśród jej mieszkańców. Jednak powrót kobiety w dawne strony przyćmiewa coś tak mrocznego i przerażającego, że aż niemieszczącego się jej w głowie. W tych właśnie okolicach Lejla była jako dziecko przetrzymywana przez nieznanego sprawcę w szklanej kopule. Teraz bez śladu znika inna młoda dziewczyna. Lejla bada sprawę jej zaginięcia, ale musi też skonfrontować się z wewnętrznym mrokiem odwołującym się do przeszłości, o której wolałaby zapomnieć. Czy mrożące krew w żyłach podobieństwa między historią Lejli a zniknięciem dziewczyny są tylko dziełem przypadku? A może historia po prostu się powtarza?

