Zatrzęsienie kapitalnych nowości na Netflix w maju. Te seriale spodobają się Polakom

Majowe premiery Netflixa to wyraziste propozycje dla widzów o różnych gustach, ale z jedną wspólną cechą – każde z nich porusza mocny temat i charakteryzuje się oryginalną formą.

„Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska” to pierwszy polski sezon globalnego hitu, w którym DZIARMA, Bedoes 2115 i Sokół przeczesują kraj w poszukiwaniu rapowego talentu – pozycja obowiązkowa dla fanów hip-hopu, ale i tych, którzy lubią wielkie emoje i zaciętą rywalizację. Miłośnicy animacji mogą z kolei szykować się na czwartą odsłonę antologii „Miłość, śmierć i roboty” – dziesięć nowych odcinków, a każdy z nich przyniesie inną historię z alternatywnych uniwersów. „Cztery pory roku” to serial z Tiną Fey i Stevem Carellem. Opowiada o trzech małżeństwach, których przyjaźń zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych wyjazdów. Z kolei „Syreny” to wnikliwa i seksowna historia o kobietach, władzy i klasie. Występują: Julianne Moore i Meghann Fahy. Wśród obiecujących tytułów znajdziecie też film „Babcie” – ciepłą, międzypokoleniową opowieść o realizacji marzeń, która ma szansę podbić serca widzów szukających czułych historii.

Netflix ma też w maju sporo propozycji dla fanów dokumentów i true crime. Obejrzymy serial o obławie na Osamę bin Ladena i kilka produkcji na temat głośnych zbrodni, w tym o słynnym małżeństwie brytyjskich seryjnych zabójców. Pod koniec miesiąca pojawi się także trzyodcinkowy dokument o aferze dotyczącej skażonych cyjankiem tabletek Tylenolu. Sporo do zaoferowania ma Netflix także fanom dobrych seriali. W maju zadowoleni będą miłośnicy koreańskich klimatów, thrillerów czy dramatów.

Nie zabraknie też klasyków – tytułów na licencji, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Wśród nich między innymi „Pearl”, „Aniołki Charliego”, „Wredne dziewczyny”, „Miłość i inne używki”, „Lucy”, „Sex Story”, „Druhny”, „Dunkierka” czy „Bliscy nieznajomi”.

Co nowego w maju na Netflix? Lista najbardziej obiecujących premier

„Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska”



DZIARMA, Bedoes 2115 i Sokół wyruszają w ogólnopolską podróż, by wyłonić następną wielką gwiazdę polskiego rapu. Po przejściu przez serię wymagających castingów, młodzi wykonawcy zmierzą się w bitwach rapowych, pisaniu własnych kawałków oraz produkcji klipów. Na końcu tej drogi czeka na nich przełomowa nagroda – 500 000 złotych.



Część 1 (odcinki 1–4): 14 majaCzęść 2 (odcinki 5–7): 21 majaCzęść 3 – Wielki Finał (odcinek 8): 28 maja



„Cztery pory roku”



Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.

Premiera 1 maja w Netflix



„Syreny”



Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w nadmorskiej rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.

Premiera 22 maja w Netflix



„Dept. Q”



W tym dramacie scenarzysty i reżysera „Gambitu królowej" arogancki, lecz genialny policjant z Edynburga (Matthew Goode) kieruje jednostką ds. nierozwiązanych przestępstw.

Premiera 29 maja w Netflix



„Miłość, śmierć i roboty”, 4. część



Dziesięć krótkich odcinków zrealizowanych w nagradzanym, supernowoczesnym stylu animacji, który stał się już znakiem rozpoznawczym serii, to oszałamiający koktajl horroru, science fiction i humoru. Trzymajcie się mocno.



Premiera 15 maja w Netflix



„Ulica Strachu: Królowa balu”



Kto w 1988 r. zostanie królową balu w liceum Shadyside? Dla niepopularnej Lori konkurencja jest mordercza, nawet jeszcze zanim ktoś zaczyna zabijać kandydatki.



Premiera 23 maja w Netflix



„Babcie”



Po stracie ukochanej matki nowojorski mechanik stawia wszystko na jedną kartę i otwiera włoską restaurację, w której gotują miejscowe babcie.



Premiera 9 maja w Netflix



„Na zawsze”



Mara Brock Akil opowiada na nowo historię z przełomowej powieści „Forever” Judy Blume z 1975 r. To epicka opowieść o dwojgu czarnych nastolatków, którzy poszukują swojej tożsamości oraz niepewnie stawiają pierwsze kroki w świecie miłości. Akcja serialu toczy się w 2018 roku w Los Angeles.



Premiera 8 maja na Netflix



„Największa fanka”



Aktorka, której grozi internetowy bojkot, udaje się do Meksyku, aby ożywić swoją karierę. Tam spotyka swojego największego fana i jej życie staje na głowie.



Premiera 1 maja w Netflix



„Czarna wdowa”



W tym opartym na faktach thrillerze śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny niszczy idealny wizerunek jego żony i wyciąga na światło dzienne sekrety podwójnego życia.



Premiera 30 maja w Netflix



„Szwacze”



Nagradzany dokument o osadzonych w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Missouri, którzy projektują i szyją piękne spersonalizowane kołdry dla dzieci w pieczy zastępczej.



Premiera 16 maja w Netflix



„Amerykańska obława: Osama Bin Laden”



Ten emocjonujący serial dokumentalny zawierający rzadkie materiały filmowe i wywiady z osobami z CIA prezentuje niesamowitą obławę na Osamę bin Ladena.



Premiera 14 maja w Netflix



„Mężobójstwo po amerykańsku”



Przerażający telefon na numer alarmowy, makabryczna scena zbrodni… Dlaczego Jason Corbett został brutalnie zamordowany? W tym dokumencie jego żona i dzieci rzucają więcej światła na prawdę kryjącą się za ich pozornie bajkowym życiem.



Premiera 9 maja w Netflix



„Sportowe opowieści: Liver King”



Solidnie umięśniony Liver King zbudował internetowe imperium fitness na fundamentach diety złożonej z surowego mięsa i promocji naturalnego stylu życia naszych przodków. Ten dokument, który zawiera wywiady z nim samym, jego rodziną oraz partnerami biznesowymi, opowiada o szalonej drodze tego influencera na szczyt internetowej sławy oraz o publicznej krytyce, jaka spadła na niego po wybuchu skandalu ze sterydami.



Premiera 13 maja na Netflix



„Węże i drabiny”



W tym wyreżyserowanym przez Manola Cara i nakręconym w Guadalajarze serialu Cecilia Suárez wciela się w Dorę — średnio poważaną prefektkę prestiżowej szkoły, która zostaje uwikłana w kłótnię między dwojgiem ośmioletnich uczniów. Incydent, który początkowo wydaje się być całkowicie błahy, zaczyna zagrażać urzeczywistnieniu jej życiowego marzenia, jakim jest zostanie dyrektorką szkoły.



Premiera 14 maja na Netflix



„Fred i Rose West: Brytyjski horror”



Serial dokumentalny o życiu oraz zbrodniach najaktywniejszego i zasłużenie cieszącego się jak najgorszą sławą małżeństwa seryjnych zabójców w Wielkiej Brytanii. Ten trzyczęściowy serial, którego twórcy uzyskali na wyłączność dostęp do niepublikowanych wcześniej policyjnych materiałów filmowych i dźwiękowych, pokazuje, w jaki sposób śledczym hrabstwa Gloucestershire udało się odnaleźć ciała 12 ofiar Westów, postawić małżonków w stan oskarżenia i przynieść ukojenie rodzinom zamordowanych.



Premiera 14 maja na Netflix



„Rezerwat”



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



Premiera 15 maja na Netflix



„Kakegurui: Bet”



Serial o uczniach elitarnej szkoły, w której o hierarchii decydują tajne rozgrywki hazardowe. W ramach wymiany trafia tam tajemnicza Yumeko, która okazuje się mieć wielką smykałkę do wszelkiego rodzaju gier. To bardzo nie podoba się potężnej radzie studenckiej. Czyżby przeczuwali, że dziewczyna realizuje sekretną misję zemsty mogącą całkowicie wywrócić szkolny porządek?



Premiera 15 maja na Netflix



„Rodzice-kibice”



Serial komediowy o grupie grupy nieznoszących sprzeciwu rodziców, którzy bez żenady wtrącają się w amatorskie kariery piłkarskie swoich dzieci. Ten świat poznajemy z perspektywy Lillian i jej syna Leviego, który jest nowy w drużynie. Lillian szybko zdaje sobie sprawę, że chce uciec od dziwacznej grupy rodziców, zwłaszcza od Marenki, która jest ostatnią osobą, z którą chciałoby się spotykać w sobotnie poranki. Jednak Levi pragnie zostać i nawet zaprzyjaźnia się z chłopcem o imieniu Vito, najbardziej ekscentrycznym dzieckiem z tego towarzystwa, który, tak się składa, jest synem Marenki.



Premiera na Netflix 16 maja



„Zgniłe dziedzictwo”



Federico Seligman (Jose Coronado) postanawia usunąć się z biznesu medialnego, aby dojść do siebie po dwóch latach choroby. Po powrocie odkrywa, że jego synowie zmienili się nie do poznania i prowadzą firmę w kierunku, z którym ojciec nie potrafi się pogodzić. Federico nie cofnie się przed niczym, aby nie dopuścić do zniweczenia jego dziedzictwa.

Premiera 16 maja na Netflix



„Łykając złoto”



Hongrang — syn potężnego kupca z Joseonu — zaginął. Desperacko szuka go jego przyrodnia siostra Jae-yi (Cho Bo-ah). Kiedy po latach Hongrang (Lee Jae-wook) wraca, przynosząc ze sobą tajemnicę, więź między nim a Jae-yi mocno się zacieśnia. Ten pełen zagadek dramat romantyczny rozpoczyna się od momentu powrotu dorosłego Hongranga, który w dzieciństwie zaginął. Pokazuje, jak silne mogą być relacje łączące ludzi, pomimo tego, że każdy skrywa wiele różnych pragnień i sekretów.



Premiera 16 maja na Netflix



„Sportowe opowieści: Upadek Favre’a”



Zdobywca Super Bowl. Trzykrotny laureat nagrody dla najlepszego gracza ligi NFL. Członek Hall of Fame. Ale to tylko część opowieści. Ten wielowątkowy dokument opowiada o dziedzictwie Bretta Favre’a i jego niekontrolowanych wybrykach, w tym o skandalu z nieprzyzwoitą wiadomością tekstową i o udziale w aferze sprzeniewierzenia środków publicznych, która zszokowała cały kraj.



Premiera 20 maja na Netflix



„Ja nie zapomnę”



Serial oopowiada historię Cheng Le-le (Hsieh Ying-xuan), zamężnej kobiety, która godzi występy jako stand-uperka z pracą w supermarkecie. Chociaż wiedzie przyziemne życie, Le-le jest pełna nadziei i marzy o lepszej przyszłości. Niestety na swojej drodze napotyka liczne przeszkody: nie tylko zmaga się z kryzysem w relacji z mężem Zhang Kaiem (Wallace Huo), ale także ma problemy z ojcem (Chin Han). Życiowe trudności popychają ją do podjęcia odważnych kroków, aby odmienić relacje z rodziną, partnerem i przyjaciółmi.



Premiera 23 maja na Netflix



„Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu”



Reżyserowie Yotam Guendelman i Ari Pine („Cień prawdy”, „Buried”) oraz producent wykonawczy Joe Berlinger („Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey”, „Rozmowy z mordercą”) przedstawiają porywający trzyodcinkowy serial dokumentalny pt. „Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu”. Opowiada on o mrożącej krew w żyłach aferze, która sprawiła że ludzie zaczęli się poważnie obawiać o bezpieczeństwo stosowanych codziennie produktów. Chicago, rok 1982. Co najmniej siedem osób ginie po połknięciu skażonych cyjankiem tabletek Tylenolu, co wywołuje ogólnokrajową panikę i prowadzi do wszczęcia jednego z najszerzej zakrojonych śledztw w historii USA. Czy odpowiedzialnym za te straszne czyny jest jeden geniusz zbrodni, czy też może ktoś próbuje wykreować wygodnego kozła ofiarnego, aby ukryć większy przekręt? Ten miniserial powraca do sprawy, która zmieniła najlepiej sprzedający się na świecie lek w przerażający symbol oraz na zawsze odmieniła sposób, w jaki postrzegamy produkty trzymane w apteczkach.



