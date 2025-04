Możecie zacząć binge-watching! Nowy polski thriller Max już dostępny w całości!

„Porządny człowiek” to obecnie najpopularniejszy serial w Polsce na Max. Paweł – główny bohater serialu – to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?

W roli tytułowej występuje Krzysztof Czeczot, a na ekranie partnerują mu między innymi: Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz.

W piątek 25 kwietnia na Max pojawił się finałowy odcinek serialu, którego opisem platforma podzieliła się już w sieci. Jeżeli czekaliście na finał tej opowieści, aby urządzić sobie bing-watching nowej polskiej propozycji, możecie już zacząć – idealnie na weekend!

Finał polskiego serialu „Porządny człowiek”. Co w odcinku?

Paweł coraz bardziej pogrąża się i gubi w swoich kłamstwach oraz stwarzanych pozorach. Targające nim emocje prowadzą do nieprzemyślanych i nieostrożnych ruchów... Jaki będzie finał tej historii? Już dziś premiera ostatniego, szóstego odcinka wciągającego serialu pod marką HBO Original.

Policjanci odwiedzają mężczyznę, który był świadkiem wypadku Arka. Mają od Kamili fotografię chłopca, ponieważ oficjalnie wszczęto jego poszukiwanie. Mężczyzna potwierdza, że poszkodowanym w wypadku był Arek, a pomagał mu jego ojciec.

Kamila i jej były mąż Janusz zostają wezwani na policję. Składają zeznania. Mężczyzna, świadek wypadku, twierdzi, że to nie Janusz brał udział w zdarzeniu, ktoś inny podał się za ojca Arka…

Tymczasem pod domek letniskowy podjeżdżają Anna i Karol. Karol chce pokazać Annie dowody na zdradę małżeńską Pawła. Widząc, że domek jest pusty, Anna zaczyna flirtować z Karolem…

Kamila podsuwa policjantom trop z Pawłem. Okazuje się, że to właśnie on był obecny przy wypadku i podawał się za ojca Arka – tak twierdzi świadek.

Do domu Pawła i Anny wkracza policja.

Czytaj też:

Zatrzęsienie kapitalnych nowości na Netflix w maju. Te seriale spodobają się PolakomCzytaj też:

Uzależniające seriale medyczne. Ranking 15 najlepszych