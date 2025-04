Ta platforma ma świetne seriale. Mało kto o tym wie

W świecie zdominowanym przez wielkich graczy streamingowych, takich jak Netflix, HBO Max czy Disney+, łatwo przeoczyć mniejsze, mniej znane platformy. A niektóre z nich oferują prawdziwe perełki – zarówno dla fanów klasyki, jak i miłośników współczesnych serialowych hitów. Jedną z nich jest FilmBox+ – usługa, która może zaskoczyć swoją ofertą niejednego serialowego wyjadacza.

Na FilmBox+ znajdziecie przede wszystkim bogatą bibliotekę filmów, jednak jest też cała masa seriali, które dostępne są wyłącznie w tym serwisie. Widzowie mogą przebierać w klasykach kina – od ponadczasowych hitów z lat 80. i 90., po europejskie produkcje, które trudno znaleźć gdzie indziej. Ogromnym atutem platformy są również seriale tureckie, które od lat cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością. Poza tym FilmBox+ stawia też na nowe, międzynarodowe produkcje – seriale kryminalne, thrillery, dramaty obyczajowe, ale również lekkie komedie. Wiele z nich to tytuły, które zdobywały nagrody lub zyskały uznanie krytyków i widzów na całym świecie.

Jeżeli jesteście gotowi na nową „streamingową” przygodę, mamy dla was listę 15 najwyżej ocenianych przez widzów seriali, które znajdziecie na FilmBox+. Gwarantujemy, że kilka z nich od razu dodacie do swojej listy „do obejrzenia”.

Znacie FilmBox+? To najlepsze seriale, jakie ma w ofercie

15. „Doc: W twoich rękach”



Lekarz i szef oddziału wewnętrznego szpitala, Andrea Fanti (w tej roli Luca Argentero), traci pamięć w wyniku postrzału w głowę. Andrea nie pamięta nic z ostatnich 12 lat życia. Poddaje się rehabilitacji na swoim starym oddziale, a potem zostaje asystentem swoich byłych stażystów. Kiedyś budzący postrach szef, dziś musi zmierzyć się z nową rolą w szpitalu oraz walką o odzyskanie pamięci i rodziny.



14. „Katastrofa”



Lecący nad Atlantykiem samolot pasażerski nieoczekiwanie znika bez śladu. Kendra Malley (Archie Panjabi), inspektor do spraw wypadków lotniczych, ma poprowadzić śledztwo. Chcąc wyjaśnić zagadkę lotu 716, kobieta musi przyjrzeć się licznym podejrzanym i przeanalizować prawdopodobne wersje wydarzeń - od samobójczego aktu pilota, przez atak terrorystyczny czy morderstwo na tle politycznym, aż po awarię maszyny.



13. „Królowa jednej nocy”



Turecki serial z Meryem Uzerli, gwiazdą „Wspaniałego stulecia”. Telenowela opowiada o losach bogatego biznesmena Aziza i jego rodziny. Głównym wątkiem jest związek Kartala, adoptowanego syna Aziza, z córką biznesmena Esrą.



12. „Leonardo”



Początek XVI wieku. Leonardo da Vinci zostaje oskarżony o zamordowanie swojej muzy, Caterine da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść, w której ujawnia historie stojące za swoimi kolejnymi dziełami.



11. „Quiz”



9 września 2001 roku były major brytyjskiej armii Charles Ingram (Matthew MacFadyen) wraz ze swoją żoną Dianą (Sian Clifford) oraz wspólnikiem Tecwenem Whittockiem (Michael Jibson) zostali oskarżeni o oszustwo. Major Ingram w nieuczciwy sposób wygrał milion funtów w najpopularniejszym na świecie teleturnieju. Stanęli oni przed sądem za zmowę polegającą na wskazywaniu poprawnych odpowiedzi za pomocą kaszlu, na pytania zadawane przez gospodarza Milionerów, Chrisa Tarranta (Michael Sheen).



10. „Komisarz Rex”



Po śmierci swojego pana owczarek niemiecki Rex trafia pod opiekę komisarza Richarda Mosera. Pies zaprzyjaźnia się z policjantem i pomaga mu w pracy.



9. „Younger”



Po omyłkowym uznaniu za młodszą, samotna matka postanawia skorzystać z szansy, aby ponownie rozpocząć karierę i swoje życie miłosne jako 26-latka.



8. „Continuum: Ocalić przyszłość”



Akcja serialu rozpoczyna się w 2077 roku w Vancouver, gdzie ludzie żyją pod rządami korporacji i w zaawansowanym technologicznie państwie policyjnym. Fabuła koncentruje się na konflikcie pomiędzy grupą terrorystyczną Liber8, która przeniosła się w czasie z 2077 do 2012 roku w Vancouver, a policjantką – Kierą Cameron, która przez przypadek zostaje przeniesiona razem z nimi. Po podróży w czasie członkowie Liber8 decydują się na kontynuowanie swojej brutalnej walki przeciw korporacjom, by zapobiec sytuacji politycznej z 2077 roku.



7. „Nowy wspaniały świat”



Pragnąc zbadać granice w pełni zorganizowanego społeczeństwa, dwójka obywateli Nowego Londynu staje się częścią brutalnej rebelii.



6. „Trzecia planeta od Słońca”



Dick Solomon wraz z rodziną przybywa na Ziemię, gdzie pod postacią ludzi stara się wieść normalne życie.



5. „Wersal. Prawo krwi”



W 1667 roku król Francji Ludwik XIV postanawia zbudować największy pałac na świecie - Wersal. Sprawę komplikują problemy finansowe oraz intrygi polityczne.



4. „Robin z Sherwood”



Średniowieczna Anglia. Czas wojen i wewnętrznych niepokojów. Robin, zwany później Robin Hoodem, ukrywa się w Sherwood, bowiem został uznany przez władcę za banitę. Wkrótce do bohatera dołącza grupa podobnych mu ludzi, którzy także chcą walczyć z niesprawiedliwością i krzywdą najsłabszych i najbiedniejszych. Walka nie jest jednak prosta, ponieważ po przeciwnej stronie barykady stoją ludzie stanowiący prawo i piastujący wysokie urzędy.



3. „Humans”



W niedalekiej przyszłości zaczęto produkować roboty o ludzkim wyglądzie, zwane Synthami, których zadaniem jest wyręczanie właściciela z zadań i obowiązków. Joe Hawkins (Tom Goodman-Hill) kupuje androida o wyglądzie młodej kobiety (Gemma Chan), aby pomóc swojej żonie, Laurze (Katherine Parkinson) w prowadzeniu gospodarstwa. Wkrótce odkrywa, że życie z maszyną niesie ze sobą nieprzyjemne konsekwencje.



2. „Obsesja Eve”



Sandra Oh (serial "Chirurdzy") jako Eve, znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Z drugiej strony Jodie Comer ("Doktor Foster") jako Villanelle, psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. Kobiety zaczynają grę w kotka i myszkę, stawiając na głowie tradycyjny thriller szpiegowski.



1. „Dynastia Tudorów”



Nominowany do nagrody Emmy, laureat Złotego Globu Jonathan Rhys Meyers ("Elvis - Zanim został królem", "Mission: Impossible III") jako Król Henryk VIII. Spragniony władzy i miłosnych uniesień monarcha rządzi swym królestwem tak jak żyje - z bezwzględną żywiołowością i zapamiętaniem. To odważny, szokujący i znakomicie zagrany serial, ukazujący nieopowiedzianą dotychczas historię tyrana, który rządził swym królestwem przy pomocy intryg, zbrodni i zdrad. Czytaj też:

