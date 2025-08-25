Monika Richardson o powrocie Rogalskiej do TVP. „Pudrowanie trupa”

Monika Richardson skomentowała kondycję telewizji polskiej. Wbiła ostrą szpilę we władze stacji, surowo oceniła powrót na ekran Marzeny Rogalskiej.

Richardson kontra Rogalska

Monika Richardson rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej w 1995 roku i przez ponad 20 lat była jedną z jej głównych gwiazd. Zdobyła popularność przede wszystkim jako prowadząca kultowego programu „Europa da się lubić”. W TVP prowadziła również inne programy takie jak „Pytanie na śniadanie” (2013-2019), „Kulty popkultury”, „Teleadwokat”.

Przez wiele lat z TVP związana była również Marzena Rogalska. „Pytanie na śniadanie” prowadziła od 2009 roku, najpierw z Łukaszem Nowickim, później z Tomaszem Kammelem. W przeszłości prowadziła również popularne formaty w TVP, m.in. teleturniej „Dzieciaki górą!”, programy „Przygarnij mnie” i „Domy przyszłości”, a także show „Kocham cię, Polsko!”, gdzie przez kilka lat była kapitanką jednej z drużyn. Pożegnała się z programem i całą Telewizją Polską w lutym 2021 roku. Po trzech latach przerwy Marzena Rogalska znów pojawiła się na kanapie „Pytania na śniadanie”. Jak wynika z komentarzy w mediach społecznościowych, widzowie są co najmniej zadowoleni, bardzo pozytywnie oceniają jej obecność w programie. Inaczej widzi to Monika Richardson,

Richardson bije w TVP i Rogalską. „Odgrzewane kotlety i pudrowanie trupa”

W ostatnim wywiadzie dla „Świata Gwiazd” Richardson nie szczędziła gorzkich słów pod adresem zarówno swojej koleżanki po fachu, jak i władz stacji. „Media publiczne w tym kraju nie mają żadnego pomysłu na siebie. Żadnego. Dlaczego? No bo ryba psuje się od głowy. Bo kierownictwo TVP jest takie, że zostało tam wsadzone troszeczkę przypadkiem” — stwierdziła była gwiazda telewizji polskiej.

Richardson nie ograniczyła się jedynie do krytyki władz stacji. Dosadnie oceniła również powrót Marzeny Rogalskiej do „Pytania na śniadanie”. „Nie ma koncepcji, więc raczymy się tymi odgrzewanymi kotletami. […] Marzena Rogalska. Wszyscy znamy Marzenę Rogalską. No proszę państwa, to jest dalej pudrowanie trupa” — oceniła bez ogródek Monika Richardson.

