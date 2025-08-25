Kolejny przerwany koncert. Zalewski z mocnym apelem

Warszawa, finał Męskiego Grania i tysiące fanów. Nagle Zalewski zrobił coś, co wielu mogło zszokować. Słowa, które padły ze sceny, nie pozostawiły nikogo obojętnym.

Zalewski w koszulce w barwach flagi Palestyny

Krzysztof Zalewski to prawdziwy rockowy kameleon polskiej sceny muzycznej. Urodzony w 1984 roku w Lublinie zabłysnął jako zwycięzca drugiej edycji „Idola” w 2002 roku. Od tamtej pory rządzi na polskiej scenie, znakomicie łącząc rock, pop i eksperymentalne brzmienia. Multiinstrumentalista z pasją, którego płyty „Złoto” i „Zalewski śpiewa Niemena” podbiły serca fanów. Zdobywca pięciu Fryderyków.

Minionej soboty znów zaskoczyl swoich fanów. Podczas finałowego koncertu Męskiego Grania w Warszawie Zalewski wystąpił w koszulce w barwach flagi Palestyny. Na dodatek przerwał występ, by wygłosić ze sceny płomienny apel.

Zalewski wygłosił antywojenny apel. Poleciały wulgaryzmy

Artysta podkreślił, że nie chodzi mu o politykę, ale o elementarną reakcję na tragedię, która rozgrywa się na oczach świata. „Nie dlatego, że próbuję uprawiać politykę, tylko na naszych oczach dzieje się ludobójstwo, czystka etniczna” — mówił artysta, który nie potrafił ukryć targających nim emocjo.

„Naszym obowiązkiem – jako nauczonych lekcją Holokaustu – jest reagować, jakkolwiek potrafimy i możemy, ale też wywierać nacisk na rządzących, żeby coś z tym zrobić. J***ć Netanjahu, tak samo j***ć Hamas. Tak samo j***ć Putina, bo nie zapominajmy o Ukrainie. Róbmy, co możemy, nawet jak to są małe ruchy. Solidaryzujmy się, żeby w końcu móc żyć w pokoju i w jakimś w miarę normalnym świecie” — apelował ze sceny.

Fani Zalewskiego reagują: „Brawo dla człowieczeństwa”

Wielu internautów nie kryje swojego poparcia dla gestu muzyka. „Polscy artyści potrzebowali bardzo dużo czasu, aby zrozumieć, gdzie jest dobra strona. Lepiej późno niż wcale”, „Jeszcze większa miłość za tę flagę!”, „Szacunek za tę flagę”, „Brawo dla człowieczeństwa i empatii!” — piszą w komentarzach w mediach społecznościowych Zalewskiego.

Warto dodać, iż nie jest to pierwszy taki gest króla polskiej sceny. W koszulce barwach flagi Palestyny wystąpił już w Krakowie u boku Muńka Staszczyka. „Mój strój chyba nie wymaga komentarza. Nie bądźmy obojętni!” – napisał wówczas przy zamieszczonej na Instagramie fotorelacji. Wcześniej udostępnił również apel międzynarodowej organizacji „Lekarze bez granic”, w opisie dodając: „W Gazie się skończył świat. Na naszych oczach ludzie masowo umierają z głodu. To jest ludobójstwo. Musimy w każdy możliwy sposób spróbować wywrzeć presję na rządzie Izraela, żeby przestał blokować pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Przekażcie proszę ten apel @msfpoland dalej. Może masowy zalew tego posta sprawi, że @sejmrp zajmie w końcu ostre stanowisko”.

