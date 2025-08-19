„Breslau” – nowy polski serial od Disney+ ze zwiastunem. Premiera kryminału na dniach

Reżyserem nadchodzącego serialu jest Leszek Dawid, znany z „Jesteś Bogiem” czy „Ki”, a za scenariusz odpowiadali Magdalena Żakowska („Krew z krwi 3”) i Bartosz Janiszewski („Wataha”). Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przenosi widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku.

Serial „Breslau” od Disney+. Polska nowość w serwisie

Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Trailer przybliża przede wszystkim postać komisarza Franza Podolskiego, ale widzowie poznają także jego wieloletniego współpracownika, Erwina Benka, jego bezpośredniego przełożonego Leopolda Barensa oraz wspierającą go psychoanalityczkę, dr Ingę Eissmann. W kryminalną intrygę nieświadomie wplątana zostaje również żona Podolskiego, Lena. Z kolei źródłem presji na błyskawiczne zamknięcie sprawy jest Johan Holtza – oficer SS sprawujący w Breslau władzę absolutną.

W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt („Jesteś Bogiem”, „Chrzest”). W pozostałych rolach będzie można zobaczyć m.in.: Sandrę Drzymalską („IO”, „Simona Kossak”), Ireneusza Czopa („Broad Peak”, „Pokłosie”), Agatę Kuleszę („Róża”, „Ida”), Przemysława Bluszcza („Czas Honoru”, „Jesteś Bogiem”), Adama Bobika („Fatum”, „Pokot”), Karolinę Gruszkę („Kochankowie z Marony”, „Maria Skłodowska-Curie”), Jakuba Sierenberga („Boże Ciało”, „Strefa interesów”), Bartłomieja Deklewę („Absolutni debiutanci”) oraz Piotra Janusza („Do dzwonka”, „Klub Włóczykijów”).

Serial „Breslau” zadebiutuje na Disney+ już 12 września.

Czytaj też:

Netflix przywraca swój komediowy przebój. To serial, który bił rekordyCzytaj też:

15 brytyjskich miniseriali, które ogląda się jednym tchem