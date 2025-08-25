Tragiczna śmierć komika. Zginął w strzelaninie

Reggie Carroll, znany stand-uper i aktor, zginął w wieku 52 lat po strzelaninie, do której doszło w Southaven w stanie Missisipi. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja i służby ratunkowe, ale nie udało się uratować jego życia.

Komik Reggie Carroll zmarł w wyniku ran odniesionych w strzelaninie

Do tragedii doszło 20 sierpnia. Jak poinformował Departament Policji Southaven, funkcjonariusze zostali wezwani na Burton Lane po zgłoszeniu strzałów. „Podjęliśmy działania ratujące życie, lecz mężczyzna zmarł na skutek odniesionych obrażeń” — przekazano w oświadczeniu.

Dwa dni później policja potwierdziła, że „jeden mężczyzna został aresztowany i oskarżony o morderstwo Reginalda Carrolla. Nasze myśli są z rodziną pana Carrolla. Dziękujemy społeczności za cierpliwość i zrozumienie”. Śledztwo w sprawie wciąż trwa.

Reggie Carroll — kim był?

Carroll przez lata występował na scenach w całych Stanach Zjednoczonych, a jego nazwisko regularnie pojawiało się w telewizyjnych projektach rozrywkowych. Widzowie mogli go oglądać m.in. w programie Showtime at the Apollo w 2000 roku. Ostatnio był producentem i gospodarzem stand-upowego show Knockout Kings of Comedy z 2023 roku.

Blisko współpracował także z Mo’Nique, gwiazdą filmu „Precious”. To właśnie ona pożegnała przyjaciela i kolegę po fachu we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych. „Dlatego mówię, traktuj ludzi najlepiej, jak potrafisz, bo nigdy nie wiesz, czy będziesz miał okazję ich jeszcze raz zobaczyć. Ostatni raz ja i mój brat Reggie, dziewczyno, byliśmy razem” — napisała. Dodała też: „Tak to właśnie było, niesamowity czas, byliśmy razem w trasie, byliśmy razem w drodze co za czas, więc nie mam łez smutku, bo cały ten czas, który spędziliśmy razem, był niesamowity”.

Hołd złożyła również rodzina zmarłego. Brat komika, Jonathan Carroll, zamieścił na Facebooku wpis, w którym podziękował za wsparcie: „Wszystkim, którzy wyrazili kondolencje z powodu śmierci Reggie'ego Carrolla, wasza miłość została dobrze przyjęta — dziękuję!!!”. Słowa uznania popłynęły także ze strony zespołu Club Mobtown z Baltimore, związanego z tamtejszą sceną komediową. „Spoczywaj w pokoju [...] dziękujemy, że byłeś jednym z OG, którzy wspierali nas od samego początku. Rodzina Mobtown i społeczność komediowa Baltimore są pogrążeni w smutku po stracie jednego z największych talentów naszego miasta. Modlimy się za rodzinę Reggiego” — napisano w mediach społecznościowych.

instagramCzytaj też:

Kolejny kabaret w żałobie. Zmarła Maria Worek znana z Neo-NówkiCzytaj też:

Nowe szczegóły śmierci gwiazdora „Lilo & Stitch”. Jest raport z autopsji