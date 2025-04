Quiz z wszystkiego, co Polacy kochali w PRL-u! Pamiętasz to?

Powrót do przeszłości czas zacząć! Przypomnij sobie czasy, gdy ulice pustoszały na dźwięk melodii „Bolka i Lolka”, a całe rodziny zasiadały razem przed telewizorem, by obejrzeć kolejny odcinek „Czterech pancernych” albo „Stawki większej niż życie”. Wieczorynki miały swój niepowtarzalny klimat, a bohaterowie tamtych lat do dziś budzą sentyment.

Sprawdź, ile pamiętasz z kultowych filmów, seriali i bajek PRL-u – przed tobą prawdziwa podróż w czasie! Gotowy? No to start!

