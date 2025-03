Dziś wielkie premiery na Max i Netflix – sprawdź 6 nowości!

Od dziś na Max obejrzycie dwie świetnie zapowiadające się nowości, w tym serial na podstawie bestsellerowej autorki Liz Moore z Amandą Seyfried w głównej roli, który z pewnością przyciągnie na platformę największą widownię. Książka „Rzeka odchodzących dusz", której serialową adaptację od dziś oglądać możemy na Max, będzie mieć premierę w Polsce już 7 maja.

To thriller, którego akcja jest osadzona w Filadelfii. Nie jest to przypadkowe, ponieważ bardzo istotnym tłem jest tutaj kryzys opioidowy. Pozycja opowiada o kiedyś nierozłącznych siostrach – Mickey i Kacey, które wychowały się w dzielnicy i rodzinie naznaczonej przez narkotyki. Ich matka przedawkowała, gdy były małymi dziećmi, ojciec również był uzależniony i szybko zniknął z ich życia. Mimo podobnych warunków, w jakich się wychowywały, losy sióstr potoczyły się inaczej. Starsza Mickey została policjantką, Kacey – prostytuuje się, żeby zarobić na narkotyki. Nie rozmawiają już od 5 lat. Jednak gdy w mieście zaczynają ginąć młode narkomanki, a Mickey zauważa, że pierwsza z ofiar została zamordowana, postanawia działać, obawiając się, że jej siostra może być następna. Wbrew przełożonym, którzy nie przywiązują wagi do tej sprawy, zaczyna własne śledztwo, które może kosztować ją karierę. I o wiele więcej. Razem z Mickey badamy kolejne tropy, odkrywając zarówno teraźniejszość, jak i przeszłość bohaterek.

Netflix nie pozostaje w tyle i ma dla swoich widzów cztery nowe tytuły – coś dla fanów komedii, filmów akcji i dokumentów. Obejrzeć możemy też od dziś 2. sezon hitowego komediowego serialu z uwielbianą Michelle Buteau. Sprawdźcie czwartkową listę premier i poszukajcie czegoś dla siebie.

Nowy 8-odcinkowy serial od Max przyciągnie tłumy. Co od dziś na streamingach?

„Rzeka odchodzących dusz” (serial – dramat, thriller, 8 odcinków) na Max



W Filadelfii dotkniętej kryzysem opioidowym zaczyna się seria morderstw. Policjantka zdaje sobie sprawę, że jej historia może być związana ze sprawą. Serial na podstawie książki Liz Moore, która zostanie wydana w Polsce przez Wydawnictwo Otwarte już 7 maja.



„Nigdy, rzadko, czasami, zawsze” (film, dramat) na Max



Poruszająca opowieść o nastolatce, która podróżuje z kuzynką do Nowego Jorku w poszukiwaniu pomocy medycznej.



„Stowarzyszenie umarłych gwiazdorów” (film, horror, komedia) na Netflix



Zjawa świeżo zmarłej młodej dziewczyny próbuje zaistnieć w pośmiertnym showbiznesie. Bo duchy też mają kariery, rywalizują o kliki, walczą o wysokie współczynniki straszenia, a także bez skrupułów podkładają sobie świnie.



„Żądza złota: Poszukiwania skarbu Fenna” (3-odcinkowy serial dokumentalny) na Netflix



W 2010 roku 80-letni Forrest Fenn ukrył fantastyczny skarb w górach na północ od Santa Fe. Klucz do jego odnalezienia tkwił w 24 wersach enigmatycznego wiersza, który napędził trwającą przez dekadę gorączkę złota. Ludzie rezygnowali z pracy, porzucali rodziny, a niekiedy nawet tracili życie — wszystko po to, aby odnaleźć ukryte miliony Fenna. Dziś ta niebezpieczna pogoń za bogactwem zmieniła się dla społeczności poszukiwaczy w obsesyjne dążenie do odkrycia znaczenia prawdy. Ten serial dokumentalny opowiada o czymś zupełnie wyjątkowym – o poszukiwaniach skarbu, który został odnaleziony, i o tajemnicy miejsca, w którym znów może się kryć.



„Jądro Ziemi” (film, akcja, sci-fi) na Netflix



Geolog Josh Keyes odkrywa, że jakaś niezwykła siła spowodowała zmianę temperatury w jądrze Ziemi. Fakt ten może stać się przyczyną tego, że Ziemia przestanie krążyć wokół własnej osi. Keyes w towarzystwie najlepszych specjalistów z NASA, chcąc odsunąć nadciągającą zagładę świata, wyrusza podziemnym statkiem w podróż do jądra naszej planety.



„Przetrwają puszyści”, 2. sezon (serial komediowy) na Netflix



Serial opowiada historię Mavis Beaumont (Michelle Buteau). Ta czarna singielka (nie z własnego wyboru!) w rozmiarze plus-size próbująca sił jako stylistka stara się odmienić swoje niełatwe życie. Pomogą jej w tym członkowie rodziny, którą sama wybrała, pozytywne nastawienie do swojego ciała, bluzka z głębokim dekoltem i odrobina błyszczyku. Serial komediowy oparty na popularnym zbiorze esejów autorstwa Buteau.Czytaj też:

