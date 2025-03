Nie masz co czytać? Ten nowy, mocny thriller ma klimat jak filmy Jordana Peele'a

Jeżeli brakuje ci dobrych książek, już niebawem na rynku pojawi się bardzo obiecująca pozycja, szczególnie dla fanów thrillerów psychologicznych, horrorów i klimatu powieści Stephena Kinga czy filmów Jordana Peele'a.

Thriller psycholoficzny w klimacie horrorów Jordana Peele'a. O czym jest książka „To był nasz dom”?

„To był nasz dom” autorstwa Marcusa Kliewera od Wydawnictwa Otwartego, opowiada o partnerkach – Eve i Charlie – które mieszkają w starym domu na wzgórzu. Pewnego zimowego dnia ich spokój zakłóca pukanie do drzwi. W progu stoi rodzina Faustów. Thomas, głowa rodziny, twierdzi, że kiedyś tu mieszkał i chciałby pokazać bliskim miejsce, w którym się wychował. Coś, co miało być 15-minutową wizytą, przeradza się w ciąg zaskakujących zdarzeń. Gdy zamieć odcina jedyną drogę dojazdową, kobiety muszą przenocować przybyszów. Atmosfera robi się z każdą chwilą coraz bardziej napięta, a gdy rano znika Charlie, Eve postanawia za wszelką cenę pozbyć się przybyszów. Stopniowo odkrywa kolejne sekrety domu i rodziny Faustów, jednak popychana przez paranoję, sama nie wie, co jest prawdą, a co dzieje się wyłącznie w jej głowie.

Książka ma bardzo ciekawą formę – narracyjne rozdziały przeplatają się z fragmentami stylizowanymi za ogłoszenia, wpisy z forów czy zapiski z przesłuchań, które podrzucają nam różne tropy dotyczące historii, którą poznajemy. W lekturze znajdziemy też masę zagadek, w tym wiadomość zaszyfrowaną alfabetem Morsa.

„To był nasz dom” została wybrany najlepszym horrorem przez portal She Reads, a prawa do jej ekranizacji kupił już Netflix.

Premiera książki „To był nasz dom” już 26 marca.

Nie masz co czytać? Nadchodzą dwa mocne thrillery od Liz Moore

W najbliższych miesiącach premierę będą miały też dwie nowe powieści autorstwa Liz Moore, obecnie jednej z najlepiej sprzedających się autorek thrillerów w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszą znich będzie „Rzeka odchodzących dusz”, która zadebiutuje 7 maja. To thriller, którego akcja jest osadzona w Filadelfii. Nie jest to przypadkowe, ponieważ bardzo istotnym tłem jest tutaj kryzys opioidowy. Książka opowiada o kiedyś nierozłącznych siostrach – Mickey i Kacey, które wychowały się w dzielnicy i rodzinie naznaczonej przez narkotyki. Ich matka przedawkowała, gdy były małymi dziećmi, ojciec również był uzależniony i szybko zniknął z ich życia. Mimo podobnych warunków, w jakich się wychowywały, losy sióstr potoczyły się inaczej. Starsza Mickey została policjantką, Kacey – prostytuuje się, żeby zarobić na narkotyki. Nie rozmawiają już od 5 lat. Jednak gdy w mieście zaczynają ginąć młode narkomanki, a Mickey zauważa, że pierwsza z ofiar została zamordowana, postanawia działać, obawiając się, że jej siostra może być następna. Wbrew przełożonym, którzy nie przywiązują wagi do tej sprawy, zaczyna własne śledztwo, które może kosztować ją karierę. I o wiele więcej.

Z kolei 16 lipca premierę będzie miał tytuł „The God of the Woods”. Thriller opowiada o zaginięciu 13-latki na obozie letnim. Nie jest ona jednak zwykłą uczestniczką obozu – jej rodzina jest właścicielem obozu oraz zatrudnia większość mieszkańców regionu. Nie jest to pierwsze zaginięcie dziecka Van Laarów. Starszy brat Barbary również zniknął czternaście lat temu i nigdy nie został odnaleziony. Stopniowo odkrywane są tajemnice prominentnej rodziny.

Autorka promowała książkę u Jimmy'ego Fallona i już trwają prace nad jej ekranizacją.

