4 seriale po cichu wpadły na Disney+. Teraz to największe hity platformy

Disney+ to nie tylko produkcje Marvela i Gwiezdnych Wojen – na platformie regularnie pojawiają się też seriale o innej tematyce, które zdobywają ogromne zainteresowanie widzów. W ubiegłym roku hitem był „Szogun”, historyczny dramat, którego akcja jest osadzona w Japonii. Widzowie chętnie oglądali też „Rywali” z uwielbianym Davidem Tennantem, „Nic nie mów” o konfliktach w Irlandii Zachodniej czy koreański thriller „W stronę światła”. Każda z tych produkcji zdobyła ogromne uznanie widzów i ma oceny powyżej 7/10 na polskim Filmwebie.

Mamy jednak nowy rok i nowe seriale. W ostatnich tygodniach szczególną popularność zyskały cztery tytuły: głośny serial dokumentalny poświęcony sprawie kryminalnej znanej youtuberki oraz trzy fabularne produkcje – wciągający jak diabli thriller polityczny, dramat ze Stephenem Grahamem, którego teraz wszyscy oglądają w „Dojrzewaniu” na Netflix i serial obyczajowy – kryminał od twórcy ukochanego „Dobrego miejsca” (i z podobnym do tej serii klimatem).

Każdy z tych tytułów przyciąga widzów w inny sposób: od intrygujących zagadek kryminalnych po pełne napięcia historie i poruszające tematy społeczne. Ich wysoka oglądalność świadczy o tym, że widzowie szukają na Disney+ nie tylko rozrywki, ale także angażujących i często wymagających emocjonalnie opowieści. Przejrzyjcie naszą listę czterech topowych teraz seriali na Disney+ i poszukajcie czegoś dla siebie.

Cztery seriale na Disney+ biją teraz rekordy popularności. Sprawdź sam!

„Paradise”



Oryginalny serial dramatyczny stworzony przez Dana Fogelmana („Tacy jesteśmy”). Akcja serialu rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo. W obsadzie serialu znaleźli się między innymi Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson.



„Genialna Morgan”



Błyskotliwa komedia kryminalna z pewnością zachwyci fanów nieprzewidywalnych historii oraz inteligentnego humoru. Serial autorstwa Drew Goddarda („Dobre miejsce”, „Marsjanin”) z Kaitlin Olson w roli głównej, opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce, której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu. Produkcja została stworzona na podstawie popularnej francuskiej serii „Haut Potentiel Intellectuel (HPI)”.



„Tysiąc ciosów”



Brutalne walki bokserskie w klimatycznym Londynie lat 80. XIX wieku. Ta sześcioodcinkowa produkcja to fascynujący wehikuł czasu dla wszystkich fanów intrygujących gangsterskich potyczek od Stevena Knighta („Peaky Blinders”). Serial inspirowany prawdziwą historią osób walczących o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow (Malachi Kirby) i Alec Munroe (Francis Lovehall), najlepsi przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępcze podziemia lokalnej sceny boksu. Kiedy Ezechiasz zdobywa majątek i popularność dzięki swoim zdolnościom pięściarskim, przyciąga uwagę Królowej Czterdziestu Słonic, Mary Carr. Owiana złą sławą kobieta zaczyna wykorzystywać jego talenty dla własnych przestępczych korzyści. Tymczasem groźny samozwańczy władca bokserskiego świata East Endu, Cukier Goodson, postanawia zniszczyć Ezechiasza. Konflikt między nimi wybucha, gdy ambicje Moscowa, aby podbić ring na West Endzie, zagrażają wszystkiemu, co zbudował Goodson. Dochodzi do starcia starego świata z nowym.



„Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke”



Kiedy w sierpniu 2023 roku popularna vlogerka Ruby Franke zostaje aresztowana za znęcanie się nad dziećmi, sprawa szybko staje się jednym z najgłośniejszych tematów w Ameryce. Przez lata kanał Franke w serwisie YouTube dokumentował zdrowe i szczęśliwe życie rodzinne, w szczytowym momencie zyskując niemal trzy miliony subskrybentów. Tylko że takie rodziny rzadko są tym, za co starają się uchodzić. Gdy na ich wizerunku zaczęły pojawiać się pęknięcia, rodzina zwróciła się o pomoc do doradczyni Jodi Hildebrandt, po czym szybko znalazła się w pułapce koszmaru. Tylko rodzina Franke wie, co tak naprawdę działo się w ich domu.

W serialu Shari i Chad Franke, dwoje najstarszych dzieci, oraz Kevin, mąż Ruby, po raz pierwszy podzielą się swoją historią przed kamerą. Dzięki unikalnemu dostępowi do członków rodziny Franke, ich przyjaciół i sąsiadów, a także ponad tysiącu godzin niepublikowanych nagrań z ich kanału YouTube, „Demon w rodzinie: Sprawa Ruby Franke” przebija się przez narrację mediów społecznościowych, by odkryć nieopowiedzianą dotąd historię stojącą za sprawą Ruby Franke. Na tę historię po części składa się rodzinna tragedia, po części zaś problemy dorastania, obecnych czasów i niebezpieczeństwach kryjących się za życiem online.

