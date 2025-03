6 kapitalnych filmów z Robertem De Niro, które obejrzycie teraz na Netflix i Max

Nazwisko Roberta De Niro jest synonimem najwyższego kunsztu aktorskiego. Od ponad pięciu dekad buduje swoją legendę, wcielając się w role, które na zawsze zapisały się w historii filmu. Jest jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia i choć zdobył już niemal wszystkie możliwe wyróżnienia, nie zwalnia tempa. Jego dorobek obejmuje zarówno role w brutalnych dramatach gangsterskich, jak i w inteligentnych komediach oraz ambitnych thrillerach psychologicznych. Jego styl gry, niezwykła charyzma i oddanie każdej postaci (często zatracanie się w rolach) sprawiają, że miliony widzów na całym świecie – w tym także w Polsce – darzą go ogromnym szacunkiem i sympatią.

Polska widownia pokochała Roberta De Niro już w latach 70., kiedy pojawił się na ekranie w swoich pierwszych gangsterskich wcieleniach, w tym w „Ojcu Chrzestnym II” czy „Chłopcach z ferajny”. Nie można zapomnieć też o jego kultowej roli w „Taksówkarzu”, która wyniosła go na sam szczyt. Potem pokazał również swój komediowy talent – „Poznaj mojego tatę” to wciąż jedna z ulubionych komedii wielu z nas.

Mimo że Robert De Niro ma już 81 lat, wciąż pozostaje aktywny zawodowo. Niedawno pojawił się w głośnym serialu Netfliksa „Dzień zero” – 6-odcinkowym thrillerze politycznym, w którym zagrał główną rolę. Aktor nie zwalnia tempa i ciągle eksperymentuje z różnymi gatunkami filmowymi, co sprawia, że wciąż jest jednym z najbardziej wszechstronnych artystów w Hollywood.

Jeżeli masz ochotę na wieczorny seans filmów z Robertem De Niro, poniżej znajdziesz stworzoną przez nas listę najlepszych produkcji z aktorem, które teraz możesz obejrzeć na Netflix i Max.

Szukacie dobrego filmu? 6 świetnych tytułów z Robertem DeNiro teraz na streamingach

„Arcyoszust” (Max)



Bernie Madoff (Robert De Niro) był jednym z najbardziej wpływowych doradców inwestycyjnych w USA. Dobra passa finansisty kończy się w grudniu 2008 roku, gdy wybucha wielki skandal z jego udziałem. Mężczyzna zostaje aresztowany przez FBI. Po trwającym niespełna rok procesie biznesmen trafia za kratki z wyrokiem 150 lat pozbawienia wolności za stworzenie piramidy finansowej. Poszkodowanych jest ok. 13,5 tys. indywidualnych inwestorów oraz organizacji. Ich łączne straty szacuje się na miliardy dolarów. Tłem historii krętactw i kłamstw Madoffa oraz jego prób zatuszowania skandalu staje się dramat żony i synów finansisty, którzy nagle stają się obiektem powszechnej krytyki. Oparty na faktach, wnikliwy dramat produkcji HBO przedstawia kulisy największego oszustwa finansowego w historii Stanów Zjednoczonych.



„Taksówkarz” (Max)



Travis Bickle (Robert De Niro), weteran wojny wietnamskiej, pracuje jako taksówkarz na nocnej zmianie. Jeździ po Nowym Jorku. Na swojej drodze spotyka setki podejrzanych i niebezpiecznych ludzi. Przerażają go okrucieństwo i przemoc, które otaczają go z każdej strony. Pewnego dnia postanawia przestać być bierny. Poznaje młodziutką prostytutkę (Jodie Foster) i decyduje się jej pomóc. Chce uwolnić dziewczynę od prześladującego ją sutenera (Harvey Keitel).



„Rozgrywka” (Netflix)



Doświadczony kasiarz Nick Wells (Robert De Niro) postanawia ustatkować się i wraz ze swoją dziewczyną Diane (Angela Bassett) zająć się prowadzeniem legalnego klubu jazzowego w Montrealu. Jego przyjaciel i partner Max (Marlon Brando) ma jednak inne plany. Mocno zadłużony u mafijnego bossa postanawia nakłonić Nicka do jeszcze jednego ostatniego skoku: wraz z nowicjuszem Jackiem Tellerem (Edward Norton) mają wykraść z magazynu celnego berło warte 30 mln dolarów. Skuszony 6-milionową dniówką, Nick przystaje na propozycję. Spokojna robótka zmienia się jednak w wielce ryzykowną, grożącą wpadką akcję - zwłaszcza, gdy górę bierze nieokiełznana chciwość partnerów...



„Praktykant” (Netflix)



Robert De Niro wcielił się w rolę Bena Whittakera, 70-letniego wdowca, który wykorzystuje nadarzającą się okazję, aby wrócić do aktywnego życia i zatrudnia się jako stażysta w redakcji strony internetowej poświęconej modzie. Jej założycielką i głównodowodzącą jest ambitna Jules Ostin (Anne Hathaway). Podczas nieuchronnego zderzenia pokoleń, obydwoje odkrywają wartość przyjaźni.



„Irlandczyk” (Netflix)



Ta epicka saga przedstawia świat przestępczości zorganizowanej w powojennej Ameryce z perspektywy Franka Sheerana - weterana II wojny światowej, kanciarza i zabójcy na zlecenie, który miał okazję współpracować z najsłynniejszymi kryminalistami stulecia. Akcja filmu toczy się na przestrzeni kilku dekad i ukazuje kulisy jednej z największych nierozwiązanych zagadek w historii USA, jaką było zniknięcie owianego legendą przewodniczącego związków zawodowych Jimmy'ego Hoffy. Obraz zabiera widza w intrygującą podróż po tajnych szlakach przestępczości zorganizowanej, pokazując jej mechanizmy działania, konflikty i powiązania ze światem polityki.



„Dzień zero” (Netflix)



To akurat serialowa propozycja z aktorem, jednak bardzo popularna w ostatnich tygodniach. Produkcja stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy - jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny albo i wyobrażenia napędzają te niszczycielskie siły? Czytaj też:

