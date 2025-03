23 najwyżej oceniane seriale – thrillery na Disney+. Tak wybrali widzowie

Na Disney+ można znaleźć wiele produkcji, które wciągają od pierwszej minuty i trzymają w niepewności do samego końca. Od psychologicznych zagadek, przez pełne akcji historie szpiegowskie, po mroczne opowieści kryminalne – platforma oferuje szeroki wybór dla miłośników emocjonujących seriali.

Na podstawie ocen i opinii widzów stworzyliśmy listę 23 najwyżej ocenianych thrillerów dostępnych na Disney+. To właśnie oni zdecydowali, które produkcje wyróżniają się fabułą, grą aktorską oraz umiejętnością budowania napięcia. Jeśli szukasz serialu, który dostarczy ci niezapomnianych wrażeń i dreszczyku emocji, ta lista będzie doskonałym przewodnikiem po najlepszych thrillerach, jakie oferuje Disney+.

Najlepsze seriale – thrillery na Disney+. Wybór widzów

23. „Pandora: Poza granicą raju”



Tae-ra Hong wiedzie na pozór idealne życie, którego wszyscy jej zazdroszczą. Wszystko zmienia się, kiedy wracają do niej stłumione wspomnienia, a ona sama zostaje uwikłana w wydarzenia przywodzące na myśl los mitologicznej Pandory.



22. „Adamas”



Bracia bliźniacy starają się oczyścić dobre imię swojego ojca w sprawie o morderstwo.



21. „Gannibal”



Daigo Agawa zostaje przeniesiony do pracy na komisariacie w odległej górskiej wiosce. Kiedy w okolicy zostają znalezione na wpół zjedzone zwłoki kobiety rzekomo zaatakowanej przez niedźwiedzia, policjant zauważa na nich ślad ludzkich zębów i zaczyna podejrzewać, że w Kuge dzieje się coś strasznego.



20. „Emergence”



Na miejscu tajemniczego wypadku zostaje znalezione dziecko. Dziewczynkę przygarnia szeryf lokalnej policji, która stara się rozwikłać sprawę jej pochodzenia.



19. „W szale zemsty”



Chan-mi Ok nie wierzy w samobójczą śmierć swojego brata bliźniaka. Przenosi się do jego szkoły, aby odnaleźć mordercę i dokonać zemsty.



18. „W stronę światła”



Sklep elektryczny codziennie oświetla ciemną ulicę dla swoich klientów.



17. „Oko sprawiedliwości”



Dongsoo jest samotnikiem, który w wolnym czasie publikuje muzykę w Internecie. Jego zwyczajne życie wywraca się do góry nogami, gdy zostaje porwany przez łowców organów, którzy wycinają mu oko i przeszczepiają je komuś innemu. Niedługo później okazuje się, że dzieli wzrok z seryjnym mordercą. Dongsoo postanawia go złapać i odzyskać swoje oko.



16. „Tajemnica wyspy”



Shinpei Ajiro, którego przyjaciółka z dzieciństwa umarła, powraca do miasta rodzinnego po raz pierwszy od dwóch lat. Według jego najlepszego przyjaciela, Sou Hishigata, śmierć Ushio wygląda podejrzanie i kolejna osoba wkrótce zginie.



15. „Gaduła”



Prawnik z dziesięcioprocentowym wskaźnikiem skuteczności zostaje wplątany w sprawę zabójstwa i z dnia na dzień staje się osławionym i genialnym oszustem znanym jako Big Mouse. Aby przetrwać i chronić swoją rodzinę, stara się ujawnić prawdziwe oblicze uprzywilejowanych osób zamieszanych w ogromny spisek.



14. „Sekta”



Znika miejscowa dziewczynka, a pewna kobieta wraca myślami do dzieciństwa, gdy przynależała do sekty Klan.



13. „Morderstwo na końcu świata”



Darby Hart, detektywka-amatorka z pokolenia Z, próbuje rozwiązać sprawę morderstwa, do którego doszło na terenie położonej na odludziu posiadłości pewnego miliardera.



12. „Paradise”



Po znalezieniu zwłok prezydenta Stanów Zjednoczonych szef jego ochrony zostaje oskarżony o morderstwo.



11. „Stary człowiek”



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



10. „Quantico”



Grupa rekrutów przechodzi szkolenie w bazie FBI. Jeden z nich jest odpowiedzialny za największy zamach terrorystyczny na terenie Stanów Zjednoczonych po 11 września.



9. „24 godziny”



Agent CTU Jack Bauer ma 24 godziny, by zapobiec zamachom terrorystycznym w USA.



8. „Devs”



Losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem.



7. „Salem”



Weteran wojenny, John Alden, powraca do rodzinnego miasta Salem, by przekonać się, że zostało ono opanowane przez czarownice.



6. „Zabójcze umysły”



Członkowie Jednostki Analiz Behawioralnych pomagają w ujęciu najgroźniejszych morderców.



5. „Zemsta”



Córka człowieka, niesłusznie skazanego za terroryzm, powraca pod przybranym nazwiskiem do Hamptons. Przenika środowisko wpływowej socjety kurortu, by dokonać zemsty na ludziach, którzy przed laty wrobili jej ojca.



4. „Z Archiwum X”



Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.



3. „Homeland”



Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.



2. „Zagubieni”



Kiedy samolot lecący do Los Angeles rozbija się na bezludnej wyspie, grupa ocalałych próbuje przetrwać.



1. „Skazany na śmierć”



Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.

