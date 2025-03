Ranking „Entertainment Weekly”: 20 najlepszych miniseriali na Netflix

„Entertainment Weekly” to jedno z najbardziej cenionych amerykańskich czasopism poświęconych filmom, serialom, muzyce i popkulturze. Od lat dostarcza czytelnikom rzetelne recenzje, rankingi oraz ekskluzywne wywiady z gwiazdami i twórcami największych produkcji. Ich zestawienia często stają się wyznacznikiem jakości i inspiracją dla widzów poszukujących najlepszych tytułów do obejrzenia.

Jeżeli więc szukasz świetnego miniserialu na Netflix, który wciągnie cię od pierwszego odcinka, ale nie zajmie zbyt wiele czasu, mamy dla ciebie nowe zestawienie czasopisma. „Entertainment Weekly” przygotowało listę 20 najlepszych tytułów, które zachwyciły widzów i krytyków. To produkcje pełne emocji, doskonałej gry aktorskiej i świetnie poprowadzonych historii – idealne na weekendowy maraton lub wieczorny seans. Sprawdźcie, czy wszystkie z nich udało wam się już obejrzeć, a jeżeli nie – czeka was prawdziwy rarytas.

20 miniseriali na Netflix według „Entertainment Weekly”

20. „Bardzo dziki kraj”



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli — dochodzi do pierwszego w historii USA ataku bioterroryzmu, masowo zakładane są nielegalne podsłuchy, a przewodnik duchowy zyskuje sławę posiadacza ogromnej liczby rolls-royce’ów. Reżyserowie Chapman Way i Maclain Way („The Battered Bastards of Baseball”) oraz producenci wykonawczy Mark i Jay Duplass (Duplass Brothers Productions) przypominają widzom o kluczowym, ale zapomnianym okresie w historii Ameryki. Był to czas, kiedy tolerancja narodu wobec zasady rozdziału kościoła od państwa została poddana ciężkiej próbie. „Bardzo dziki kraj” to oparty na faktach historycznych sześcioodcinkowy epicki serial. Ta historia jest tak nieprawdopodobna, że aż trudno w nią uwierzyć.



19. „Jak nas widzą”



Oparty na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Ameryką, miniserial „Jak nas widzą” przedstawia szczegóły słynnej sprawy „Piątki z Central Parku”, czyli grupy czarnoskórych nastolatków skazanych za gwałt, którego nie popełnili. Czteroczęściowa produkcja przybliży widzom historię pięciu chłopaków z Harlemu: Antrona McCraya, Kevina Richardsona, Yusefa Salaama, Raymonda Santany i Koreya Wise’a. Twórcy miniserialu prześledzą wydarzenia z 25 lat, od wiosny 1989 r., kiedy to nastolatkowie zostali po raz pierwszy przesłuchani przez policję, przez uniewinnienie niesłusznie skazanych w 2002 r., aż po ugodę, jaką zawarli z miastem Nowy Jork w 2014 r.



18. „Unorthodox”



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



17. „Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



16. „Bezpaństwowcy”



Mocny, poruszający aktualne tematy serial o losach czterech nieznajomych osadzonych w areszcie imigracyjnym w samym sercu australijskiej pustyni: stewardessie uciekającej przed niebezpieczną sektą, afgańskim uchodźcy i jego rodzinie szukających schronienia przed prześladowaniami, młodym ojcu pragnącym uwolnić się od pracy bez perspektyw oraz biurokracie, który ściga się z czasem, aby zapobiec wielkiemu skandalowi.



15. „Ripley”



Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw. Miniserial dramatyczny na podstawie bestsellerów o Tomie Ripleyu autorstwa Patricii Highsmith.



14. „Gambit królowej”



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



13. „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”



Ten prequel z uniwersum Bridgertonów to opowieść o życiu królowej Charlotty i jej drodze do władzy oraz o jej małżeństwie z królem Jerzym, które zapoczątkowało piękną historię miłosną i zmiany społeczne. W rezultacie tych zmian powstał towarzyski światek regencji, w którym brylują bohaterowie „Bridgertonów”.



12. „Jeden dzień”



Serial opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku — w ostatnim dniu szkoły średniej — rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą. Ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. „Jeden dzień” to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa.



11. „Nocna msza”



Serial opowiada o małej społeczności zamieszkującej odizolowaną od świata wyspę. Wraz z powrotem na nią pewnego okrytego hańbą młodego mężczyzny (Zach Gilford) i przybyciem charyzmatycznego księdza (Hamish Linklater) linie podziałów między jej członkami stają się jeszcze głębsze. Pojawienie się na wyspie Crockett ojca Paula zbiega się w czasie z niewyjaśnionymi i z pozoru cudownymi zdarzeniami, które na nowo wzbudzają w ludziach religijny żar. Czy za te cuda nie przyjdzie jednak w końcu zapłacić?



10. „Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu stanowiły wspomnienia Stephanie Lard zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów New York Timesa. Jego główną bohaterką jest Alex — samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



9. „Ostatni taniec”



Jesienią 1997 r. Michael Jordan i Chicago Bulls stanęli do walki o szósty w ciągu minionych ośmiu lat tytuł mistrza NBA. Niezależnie od zupełnie wyjątkowych osiągnięć Jordana na przestrzeni 13 lat od jego sensacyjnego debiutu „ostatni taniec” — które to określenie spopularyzował trener Phil Jackson — będzie się odbywał w cieniu napięć z kierownictwem klubu i przemożnego poczucia, że to naprawdę ostatnia okazja, aby zobaczyć w pełnej krasie największego koszykarza wszech czasów i jego niezwykłych kolegów z drużyny.



8. „Nawiedzony Dom na Wzgórzu”



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



7. „Griselda”



Serial fabularny osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek „matki chrzestnej”.



6. „Bezbożnicy”



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



5. „Bodyguard”



Fikcyjny serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



4. „Awantura”



Serial rozpoczyna się od incydentu przemocy drogowej między dwojgiem obcych sobie ludzi. Skory do kłótni pracownik fizyczny Danny Cho (Steven Yeun) popada w konflikt z Amy Lau (Ali Wong) — wiodącą wystawne życie kobietą sukcesu. W kolejnych odcinkach tego poruszającego i obfitującego w czarny humor serialu spór między nimi się zaognia, ukazując historię ich życia i związków.



3. „Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



2. „Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, a jednocześnie mrocznej i zabawnej historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.



1. „Alias Grace”



Opowieść o Grace Marks (Sarah Gadon), mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem (Kerr Logan), o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery (Anna Paquin). Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Po 30 latach spędzonych w więzieniu Grace została ostatecznie uniewinniona. Jej sprawa wzbudziła wielkie kontrowersje i wywołała gorącą debatę na temat tego, czy kobieta rzeczywiście maczała palce w zabójstwie, czy też była nieświadomym pomocnikiem prawdziwego zbrodniarza.Czytaj też:

