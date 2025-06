Wielki powrót „Lata z Radiem”! Gdzie i kiedy wakacyjne imprezy, koncerty, pikniki?

To już wakacyjna tradycja i część nie tylko radiowej historii. W sobotę, 21 czerwca o godzinie 9:00 na antenie Programu I Polskiego Radia ponownie zabrzmi słynna „Polka Dziadek”, doskonale znany milionom Polaków sygnał kultowej audycji „Lato z Radiem”.

Ikona audycji radiowych i wspólnota słuchaczy

Do znanych już głosów – Sławy Bieńczyckiej, Romana Czejarka i Agnieszki Kunikowskiej – dołącza Marcin Wojciechowski, który po raz pierwszy zasiądzie za mikrofonem tej audycji. Jak co roku, ekipa radiowa odwiedzi najpiękniejsze zakątki Polski. Już w pierwszym wydaniu reporterzy nadawać będą z Jastrzębiej Góry, Oporowa, Zwierzyńca, Lądka-Zdroju i Łazienek Królewskich w Warszawie. „Lato z Radiem” to ikona audycji radiowych i też wspólnota: słuchaczy, ich wspomnień i przeżyć – mówi Paulina Stolarek-Marat, dyrektorka i redaktorka naczelna Programu I Polskiego Radia.

Koncerty, konkursy, pikniki – „Lato z Radiem” zaprasza w trasę

Nowa edycja to nie tylko poranne audycje – od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00–12:00 – ale także masa atrakcji dla słuchaczy i fanów programu. Na antenie ruszą ulubione konkursy, m.in. zagadki „Skojarzenia”, „Urodzinowy Radioturniej”, „Sto na sto” oraz kulinarna zabawa „Odkrywcy smaków”, w której słuchacze będą mogli dzielić się własnymi przepisami i kuchennymi sekretami. W lipcu i sierpniu wystartuje także trasa „Lata z Radiem i Telewizją Polską” – w planie 9 miast, 9 koncertów i 9 pikników edukacyjnych pod wspólnym hasłem „Ale kosmos!”. Wakacyjny rozkład jazdy przedstawia się następująco: 5 lipca – Zakopane, 12 lipca – Elbląg, 19 lipca – Stadion Śląski, 26 lipca – Giżycko, 2 sierpnia – Poddębice, 9 sierpnia – Lublin, 16 sierpnia – Mrozy, 23 sierpnia – Tarnów, 30 sierpnia – finał w Grudziądzu. Z ciekawostek: maskotką „Lata z Radiem” została w tym roku… wiewiórka!

