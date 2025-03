Lista 50 najlepszych polskich seriali z PRL-u. Te zdjęcia przywołają wspomnienia

Polska telewizja w czasach PRL-u była źródłem wielu kultowych seriali, które na stałe zapisały się w pamięci widzów. W tamtych czasach, gdy oferta programowa była znacznie skromniejsza niż dzisiaj, każdy nowy serial budził ogromne emocje, a jego bohaterowie często stawali się ikonami.

Chociaż od tamtych lat minęło już sporo czasu, wiele produkcji PRL-u wciąż cieszy się popularnością. Widzowie chętnie wracają do nich, oglądając powtórki w telewizji lub sięgając po odnowione wersje dostępne na platformach streamingowych. Dla starszych widzów atrakcyjny jest nostalgiczny wątek – powrót do tych czasów, dla młodszych – możliwość poznania klimatu minionych dekad. Trzeba też pamiętać o tym, że w czasach PRL-u seriale musiały być przemyślane i dobrze napisane, ponieważ nie było tak dużych budżetów na ich realizację, co w dzisiejszych superprodukcjach. Twórcy musieli nadrabiać pomysłowością, świetnym aktorstwem i inteligentnym humorem. I to po prostu w tych produkcjach widać do dziś.

Wiele polskich seriali z tamtych lat stało się prawdziwymi hitami. Produkcje takie jak „Czterej pancerni i pies” czy „Stawka większa niż życie” to tytuły, które oglądały miliony widzów. Nie można zapomnieć o kultowych komediach, jak „Alternatywy 4” czy „Czterdziestolatek”. To produkcje, które w zabawny sposób komentowały ówczesną rzeczywistość, a ich humor, choć mocno osadzony w realiach PRL-u, wciąż bawi. Wielu z nas pamięta też doskonale kryminalne produkcje, jak choćby „07, zgłoś się”, w którym porucznik Borewicz był niemalże jak polski James Bond.

Lista 50 najlepszych polskich seriali z czasów PRL. Zatop się w nostalgii!

Jeżeli masz ochotę na powrót do klasyki, przygotowaliśmy zestawienie 50 najlepszych polskich seriali z czasów PRL-u. Znajdziesz tu zarówno kultowe hity, jak i mniej znane, ale wciąż warte obejrzenia perełki. Ta lista przypomni ci dawne czasy i być może zachęci do ponownego obejrzenia tych klasyków.

50. „Tajemnica Enigmy”



Opowieść o dramatycznych losach polskich inżynierów, którzy byli autorami jednego z najważniejszych dokonań w dziejach światowej myśli strategicznej.



49. „S.O.S”



Dziennikarz prowadzi audycję radiową, w której pomaga słuchaczom.



48. „W słońcu i w deszczu”



Bolek Małolepszy przejmuje gospodarstwo po zmarłym ojcu. Mężczyzna usiłuje odnaleźć się w zastanych realiach.



47. „Rzeka kłamstwa”



Osobiste dramaty ludzi pochodzących z ubogich warstw społecznych są ukazane na tle ruchów niepodległościowych i rewolucyjnych w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku.



46. „Punkt widzenia”



Siedem lat po ukończeniu studiów absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego weryfikują swoje deklaracje z przeszłości.



45. „Pieprz i wanilia”



Dokumentalny serial prowadzony przez parę znanych i lubianych podróżników: Tonego Halika i Elżbietę Dzikowską, którzy przenosili widzów w dalekie i egzotyczne miejsca.



44. „Zaklęty dwór”



Damazy (Krzysztof Jasiński), uwikłany w działalność polityczną, odwiedza swego przyjaciela ze szkolnej ławy, Juliusza (Olgierd Łukaszewicz), obecnego dziedzica tytułowego dworu w Żwirowie. Po kilku intensywnych rozmowach obaj postanawiają wyjaśnić tajemnice skrywane w opuszczonej rodowej siedzibie. Na dodatek szlachecką rezydencję nawiedza duch starościca Mikołaja (Roman Wilhelmi).



43. „Szaleństwo Majki Skowron”



Tytułowa bohaterka serialu jest nastolatką, która ucieka z domu na znak protestu przeciwko konformistycznej postawie ojca. Jako dyrektor zakładu boi się on zawodowego ryzyka, choć w życiu prywatnym nieraz wykazywał się bohaterstwem. Na Mazurach, gdzie dziewczyna się ukrywa pomaga jej miejscowy chłopak - Ariel. On też ma problemy w domu.



42. „Crimen”



Akcja cyklu toczy się w XVII wieku, kiedy I Rzeczpospolitą wstrząsnęły krwawe i wyniszczające wojny ze Szwecją, Rosją i Turcją. Główny bohater, Tomasz Błudnicki jako siedemnastoletni chłopak brał udział w jednej z tych wojen. Uczestniczył w zbrojnej wyprawie na Moskwę, by wesprzeć Dymitra Samozwańca I. Niestety, schytany do niewoli, spędził w niej blisko dziesięć lat. Kiedy wreszcie udało mu się wrócić do ojczyzny, był już innym człowiekiem.



41. „Hrabina Cosel”



To opowieść o życiu i działalności Hrabiny Cosel, i jej romansie z królem Augustem II Mocnym.



40. „Pierścień i róża”



Stylizowane na XVII wiek kostiumy przenoszą nas do bajkowej Paflagonii i Krymtatarii, którymi rządzą król Walorozo XXIV i Czarna Wróżka, gdzie magiczny pierścień i zaczarowana róża czynią swoich posiadaczy pięknymi i młodymi.



39. „Z biegiem lat, z biegiem dni”



W 1978 roku w krakowskim Starym Teatrze Andrzej Wajda wystawił siedmiogodzinny spektakl - rzekę, zrealizowany na podstawie utworów pisarzy młodopolskich i międzywojennych.



38. „Parada oszustów”

Cykl filmów sensacyjnych w znakomitej obsadzie. Wyrafinowane historie oszustów z różnych stron świata, trzymająca w napięciu akcja i niespodziewane zakończenia.





37. „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”



Po klęsce Napoleona, z którym Polacy wiązali tyle nadziei na odzyskanie swego państwa, zapanowała czarna noc niewoli. Polska została wymazana z karty Europy, ale żyła w sercach i umysłach Polaków. Walczono o nią dalej w różny sposób, różnymi metodami, zależnie od tego, pod jakim zaborem znajdowały się dawne obszary kraju. W literaturze, dramaturgii, później w filmie większe odbicie i rezonans znajdowała walka patriotów polskich z bronią w ręku, np. w powstaniu listopadowym czy styczniowym przeciwko caratowi. Stosunkowo mało się wie i mało znana była ogółowi walka o wyzwolenie ludu Wielkopolski, która znajdowała się pod pruskim zaborem. A była to właśnie „najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.



36. „Blisko, coraz bliżej”



Saga rodzinna obejmująca losy śląskiej rodziny na przestrzeni lat 1863 - 1922. Ród Pasterników zamieszkały w małej wiosce pod zaborem pruskim, w miejscu, gdzie stykają się granice trzech mocarstw (tzw. trójkąt trzech cesarzy), potrafi zachować swą tozsamość. Wielkie wydarzenia polityczne, zmiany obyczajów odciskają swoje piętno na członkach rodziny, ale mimo wszystko próbują oni ocalić własny język, tradycję i kulturę.



35. „Rodzina Połanieckich”



Stanisław Połaniecki poznaje Marynię Pławicką, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia.



34. „Droga”



Kierowcy bazy transportowej PKS jeżdżą po kraju, angażując się w problemy spotykanych ludzi.



33. „Na kłopoty... Bednarski”



Prywatny detektyw rozwiązuje zagadki kryminalne w Wolnym Mieście Gdańsku.



32. „Nad Niemnem”



Ekranizacja powieści Elizy Orzeszkowej. Portret mieszkańców Grodzieńszczyzny z lat 80-tych XIX wieku.



31. „Kapitan Sowa na tropie”



Kapitan MO rozwiązuje kryminalne zagadki.



30. „Przygody psa Cywila”



Sierżant milicji ratuje przed uśpieniem psa, z którym następnie tropi groźnych przestępców.



29. „W labiryncie”



Pracownicy jednego z instytutów naukowych prowadzą badania nad nowym lekiem. Borykają się z problemami osobistymi, finansowymi, intrygami, walką o władzę w swoim najbliższym otoczeniu.



28. „Jan Serce”



Mężczyzna w średnim wieku poszukuje swojej drugiej połówki.



27. „Królowa Bona”



Bona Sforza zostaje żoną polskiego króla, Zygmunta Starego. Na Wawelu szybko daje się poznać jako kobieta inteligentna i ambitna.



26. „Ballada o Januszku”



40-letnia wdowa Genia Smoliwąs jest sprzątaczką w fabryce. Mąż zginął w Oświęcimiu i sama boryka się z wychowaniem syna Januszka. Jest właściwie pogodzona ze swym życiem, gdyby nie kłopoty, jakich przysparza jej syn. Januszek nie chce chodzić do szkoły, przebywa w towarzystwie chuliganów, aż trafia do poprawczaka. Po próbie ucieczki trafia do zakładu o zaostrzonym rygorze. Zaślepiona w swej matczynej miłości Gienia coraz bardziej się poświęca dla Januszka.



25. „Chłopi”



Maciej Boryna, majętny gospodarz w średnim wieku, żeni się młodą i piękną Jagną Paczesiówną.



24. „Ziemia obiecana”



Trzej przyjaciele, Karol, Maks i Moryc, zakładają fabrykę w Łodzi, chcąc jak najszybciej dorobić się fortuny.



23. „Wakacje z duchami”



Kiedy w zamku pojawiają się duchy, grupa chłopców spędzający nieopodal wakacje postanawia rozwiązać zagadkę.



22. „Przygody Pana Michała”



Dzieje miłości, honor i przygoda na tle burzliwych wypadków historycznych. Ujmująca liryzmem i dobrotliwym żartem telewizyjna opowieść o losach zasłużonego dla kraju pułkownika Michała Wołodyjowskiego, który z hetmańskiego rozkazu rusza ku Dzikim Polom, by strzec granic ojczyzny.



21. „Stawiam na Tolka Banana”



Grupa młodych nastolatków pozostaje w nieustannym konflikcie z dorosłym, wszystko się zmienia gdy poznają Tolka Banana.



20. „Tulipan”



Rybak Jurek zrywa z dotychczasowym życiem i zaczyna okradać oczarowane nim kobiety.



19. „Kolumbowie”



W obliczu II wojny światowej młodzi chłopcy dołączają do polskiego ruchu oporu.



18. „Pogranicze w ogniu”



Akcja serialu dzieje się w okresie międzywojennym i przedstawia skomplikowane losy dwóch przyjaciół z dzieciństwa: Czarka Adamskiego i Franka Relke. Obaj związali się z polskimi służbami wywiadowczymi i wiodą życie pełne niebezpieczeństw



17. „Czarne chmury”



Pułkownik Krzysztof Dowgird, pruski oficer i polski szlachcic, wypowiada służbę w wojsku elektorskim. Razem z wiernym kompanem, wachmistrzem Kacprem Pilchem, wyrusza na ziemie Rzeczpospolitej.



16. „Podróż za jeden uśmiech”



Dwaj kuzyni udają się w wakacyjną podróż autostopem.



15. „Noce i dnie”



Barbara Ostrzeńska zostaje żoną Bogumiła Niechcica, mimo że go nie kocha. Kobieta całe życie wspomina swoją młodzieńczą miłość, Józefa Toliboskiego.



14. „Polskie drogi”



Szeroka panorama polskiego społeczeństwa w latach 1939-1943.



13. „Siedem życzeń”



Darek ratuje magicznego kota, który w zamian zobowiązuje się spełnić siedem życzeń chłopca.



12. „Lalka”



Losy Stanisława Wokulskiego, bogatego kupca, który zakochuje się w wyniosłej arystokratce, Izabeli Łęckiej.



11. „07, zgłoś się”



Po zakończeniu służby na placówce w Wielkiej Brytanii Borewicz zostaje skierowany do Urzędu Spraw Wewnętrznych. Daje się tam poznać jako niekonwencjonalny i skuteczny śledczy.



10. „Wojna domowa”



Anula i Paweł są nastolatkami mieszkającymi w jednym bloku. Ich opiekunowie przyjaźnią się ze sobą, lecz mają całkowicie inne podejście do wychowywania swoich podopiecznych.



9. „Daleko od szosy”



Chłopak ze wsi zakochuje się w miastowej dziewczynie i postanawia zmienić swoje życie.



8. „Dom”



Po zakończeniu powstania warszawskiego mieszkańcy kamienicy na ulicy Złotej wracają do domu.



7. „Czterdziestolatek”



Inżynier Karwowski kończy czterdzieści lat. Jego życie rodzinne i zawodowe pełne jest niezwykłych perypetii.



6. „Kariera Nikodema Dyzmy”



Bezrobotny niespodziewanie dostaje się do warszawskiej śmietanki towarzyskiej i robi polityczną karierę.



5. „Stawka większa niż życie”



Agent J-23, współpracując z wywiadem radzieckim, wykonuje tajną misję w armii niemieckiej.



4. „Janosik”



Tatrzański zbójnik staje w obronie uciśnionych chłopów.



3. „Zmiennicy”



Młoda dziewczyna w przebraniu mężczyzny zatrudnia się jako kierowca taksówki.



2. „Czterej pancerni i pies”



Przygody żołnierzy młodego Wojska Polskiego, którzy w czołgu o numerze 102 przemierzają Polskę, walcząc o jej wyzwolenie.



1. „Alternatywy 4”



Czasy PRL-u. Losy pochodzących z różnych grup społecznych mieszkańców nowo wybudowanego warszawskiego bloku. Czytaj też:

