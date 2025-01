Seriale na raz – świetne jednosezonówki, które mogły ci umknąć

Czasami mniej znaczy więcej, a w przypadku seriali jednosezonowych to powiedzenie nabiera wyjątkowego znaczenia. To produkcje, które nie rozciągają fabuły na siłę, oferując zamknięte historie pełne emocji, zaskakujących zwrotów akcji i nietuzinkowych bohaterów. Ich największą zaletą jest to, że nie wymagają wielotygodniowego maratonu – wystarczy kilka wieczorów, aby odkryć świat, który na długo zapada w pamięć.

Wśród takich tytułów znajdziemy zarówno klimatyczne thrillery, nietypowe dramaty, jak i lekkie, ale oryginalne opowieści, które mimo swojej krótkiej formy potrafią dorównać największym telewizyjnym hitom. Wiele z tych produkcji umknęło szerokiej publiczności, co czyni je tym bardziej wartymi odkrycia. Przygotowaliśmy dla was zestawienie seriali, które udowadniają, że w liczy się jakość, a nie ilość.

Dobre, jednosezonowe seriale, których prawdodpodobnie nie oglądałeś

„Od zera” (Netflix)



Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei.



„Luck” (Max)



Gangster, Chester „Ace” Bernstein po trzech latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność. Ace słynący z hazardu i prania brudnych pieniędzy, wraz ze swoim długoletnim szoferem i podwładnym, Gusem opracowuje plan zemsty na ludziach związanych z torem wyścigowym. Pomaga im Turo, trener koni wyścigowych cieszący się szemraną reputacją. W tym samym czasie jeden z zapomnianych trenerów, Walter Smith przygotowuje do walki o czempionat niezbyt docenianego konia.



„Moje tak zwane życie”



Serial opowiada o piętnastoletniej dziewczynie imieniem Angela, zbuntowanej nastolatki, rozerwanej między rzeczywistością a światem marzeń.



„Maniac” (Netflix)



Annie, rozczarowana swoim bezcelowym życiem, zadręcza się swoją nieudaną relacją z matką i siostrą; Owen, piąty z kolei syn bogatego przedsiębiorcy z Nowego Jorku, całe życie zmaga się z niepotwierdzoną diagnozą schizofrenii. Życie obojga nie potoczyło się zbyt pomyślnie, cała nadzieja w nowej radykalnej terapii lekami. Jej twórca, doktor James K. Mantleray (Justin Theroux), twierdzi, że jest w stanie wyleczyć każdy aspekt ludzkiego umysłu – od choroby psychicznej po złamane serce. Dwójka bohaterów udaje się, wraz z innymi nieznajomymi, do siedziby Neberdine Pharmaceutical and Biotech na trzydniowy test leków, który, według zapewnień, ma na zawsze wyleczyć wszystkie bolączki pacjentów, nie powodując żadnych efektów ubocznych. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.



„Firefly”



Kapitan Malcolm Reynolds wraz załogą statku Serenity przemierza galaktykę, przemycając ładunki lub przewożąc pasażerów. Sytuacja komplikuje się, gdy zabiera na pokład parę wyjętych spod prawa uciekinierów.



„The Get Down” (Netflix)



Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki.



„High Fidelity” (Disney+)



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„Kaos” (Netflix)



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Luzaki i kujony”



Zwyczajna historia o bracie i siostrze i ich paczkach. Sam stara się być dobrym dzieckiem, dlatego nazywają go „kujonem”. Jego siostra Lindsay postanawia zerwać z etykietką „idealnej uczennicy” i dlatego zaczyna wpadać w złe towarzystwo tzw. Luzaków.



„Watchmen” (Max)

Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.





„Crashing” (Netflix)



Anthony (Damien Molony) jest jednym z mieszkańców opuszczonego szpitala w Londynie. Wraz z pozostałymi lokatorami, ekscentryczną Melody (Julie Dray), kobieciarzem Samem (Jonathan Bailey), nieśmiałym Fredem (Amit Shah) i swoją narzeczoną, Kate (Louise Ford), pełni rolę opiekuna pustego budynku. Pewnego dnia do grupy dołącza jego przyjaciółka z młodości, Lulu (Phoebe Waller-Bridge). Jej pojawienie się wprowadza zamieszanie w i tak już niezwykłym życiu mieszkańców.



„Sweet/Vicious”



Ophelia i Jules prowadzą podwójne życie. Za dnia studiują, zaś w nocy karzą sprawców nadużyć wobec kobiet na kampusie.



„Przebudzenie”



Detektyw Michael Britten po wypadku samochodowym żyje pomiędzy dwiema rzeczywistościami: w jednej zginęła jego żona, w drugiej śmierć poniósł syn. Wkrótce mężczyzna zaczyna spostrzegać, że oba światy są ze sobą powiązane.



„Everything Sucks!” (Netflix)



Jest rok 1996. W miasteczku zwanym Boring zbuntowani licealiści mierzą się z problemami nastoletniego życia w czasach, gdy po internet trzeba było zadzwonić.



„Awantura” (Netflix)



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Zagłada domu Usherów” (Netflix)



Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.



„Sprzątaczka” (Netflix)



Główną bohaterką jest Alex – samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Normalni ludzie”



Marianne i Connell, pochodzący z różnych środowisk, ale z tego samego małego miasteczka w Irlandii, wplątują się w romans.Czytaj też:

5 obiecujących seriali i aż 11 filmowych perełek. Nowości na Netflix w tym tygodniuCzytaj też:

Max serwuje wyczekiwany polski serial! A co jeszcze warto obejrzeć? Podpowiadamy!