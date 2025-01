5 obiecujących seriali i aż 11 filmowych perełek. Nowości na Netflix w tym tygodniu

W tym tygodniu na platformie Netflix zadebiutuje 16 nowych tytułów. Wpadnie dużo kontynuacji ulubionych hitów, w tym między innymi serial z Noah Centineo w głównej roli czy 2. sezon thrillera, który w 2023 roku podbijał listę TOP 10 platformy. Oprócz tego Netflix doda parę klasyków – całą serię „Shreka”, kolejną część „Bez Litości” z Denzelem Washingtonem, legendarną komedię z Eddiem Murphym czy kryminał z Kate Winslet, Woodym Harrelsonem czy Caseyem Affleckiem.

Masa dobrych nowości na Netflix. Co w tym tygodniu warto obejrzeć?

„Puchar Sześciu Narodów z bliska”, sezon 2. – środa 29 stycznia



Six Nations i producenci serialu „Formula 1: Jazda o życie” pokazują nieznane dotąd szczegóły Pucharu Sześciu Narodów w 2024 roku. „Puchar Sześciu Narodów z bliska” przybliży widzom porywający świat najstarszego i największego dorocznego, międzynarodowego turnieju rugby, pokazując zakulisowe wydarzenia i walkę najlepszych europejskich drużyn o prestiżową nagrodę.



„Kibic” – środa 29 stycznia



Stojąc przed wyborem między ciężką pracą a kuszącym, choć nielegalnym zarobkiem, nastolatek ignoruje ostrzeżenia matki i podąża śladami ojca, dołączając do lokalnej grupy chuliganów. Początkowa ekscytacja ustawkami z kibicami rywalizujących drużyn szybko przeradza się w chaos, gdy jego nowa dziewczyna popada w problemy finansowe. Zdesperowani, decydują się na ryzykowny plan, by działać wbrew interesom grupy, co pogrąża ich w niebezpiecznym świecie, z którego nie ma łatwego wyjścia.



„Zwerbowany”, sezon 2. – czwartek 30 stycznia



W drugim sezonie serialu „Zwerbowany” prawnik z CIA, Owen Hendricks (Noah Centineo), zostaje wciągnięty w zagrażające jego życiu szpiegowskie zamieszanie w Korei Południowej, jednak uświadamia sobie, że jeszcze większe niebezpieczeństwo czyha na niego w jego własnej agencji.



„Mo”, sezon 2. – czwartek 30 stycznia



Mo Najjar balansuje na granicy dwóch kultur, trzech języków i całego mnóstwa absurdów jako uchodźca z Palestyny, który jest zawsze o krok od uzyskania azylu na drodze do amerykańskiego obywatelstwa. W sezonie 2 okazuje się, że Mo utknął za granicą i desperacko pragnie wrócić do Houston przed rodzinną rozprawą w sprawie azylu — ale jako bezpaństwowy uchodźca bez paszportu będzie potrzebował całego uroku, jaki jest w stanie z siebie wykrzesać. Nie wie, że podróż do domu to dopiero początek jego kłopotów, a na horyzoncie pojawił się nowy facet, który jest gotowy ukraść zarówno jego długoletnią miłość Marię, jak i marzenia o powrocie do Palestyny.



„Śnieżna dziewczyna”, sezon 2. – piątek 31 stycznia



„CHCESZ SIĘ POBAWIĆ?” To pytanie na kopercie zawierającej zrobione polaroidem zdjęcie przedstawiające zakneblowaną młodą kobietę jest początkiem makabrycznej gry, w której dziennikarka Miren Rojo (Milena Smit) postawi na szali swoje życie i zdrowie psychiczne. Po wydarzeniach z pierwszego sezonu „Śnieżnej dziewczyny” Miren tym razem angażuje się w sprawę dotyczącą elitarnej szkoły, która skrywa odpowiedzi na temat zaginięcia i morderstwa dwóch nastolatek. Pomaga jej Jaime (Miki Esparbé), dziennikarz śledczy, który trafia do gazety Sur, uciekając przed przeszłością i próbując odzyskać utraconą reputację. Tajemnice, sekrety, kłamstwa i postacie równie poranione jak główna bohaterka.



„Dwie półkule Lukki” – piątek 31 stycznia



Aby pomóc swojemu synowi cierpiącemu na porażenie mózgowe, Barbara wraz z rodziną jedzie do Indii, gdzie chłopca czeka terapia eksperymentalna. Na podstawie książki „The Two Hemispheres of Lucca”.



„Shrek” – sobota 1 lutego



By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.



„Shrek 2” – sobota 1 lutego



Shrek i Fiona postanawiają odwiedzić rodziców księżniczki, którzy nie wiedzą jednak, że poślubiła ona ogra, a sama zmieniła się w ogrzycę.



„Shrek Trzeci” – sobota 1 lutego



Shrek i Fiona nie czują się dobrze w roli pary królewskiej, więc ogr wyrusza na poszukiwanie innego następcy tronu.



„Pięćdziesiąt twarzy Greya” – sobota 1 lutego



Studentka literatury poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna ją łączyć nietypowa więź.



„Nowe oblicze Greya” – sobota 1 lutego



Christian i Ana wiodą pełne dostatku i miłości życie. Ich spokój zakłóca jej były szef, który chce się na niej zemścić.



„Ciemniejsza strona Greya” – sobota 1 lutego



Podczas gdy Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, Ana mierzy się z gniewem i zazdrością jego byłej uległej.



„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret” – sobota 1 lutego



Kiedy jej rodzina przeprowadza się z miasta na przedmieścia, 11-letnia Margaret musi zmierzyć się z nowymi przyjaciółmi, uczuciami i początkiem okresu dojrzewania.



„Bez litości 3: Ostatni rozdział” – sobota 1 lutego



Były żołnierz sił specjalnych pragnie wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Przebywając na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami.



„Psy mafii” – sobota 1 lutego



Członkowie gangu oraz skorumpowani gliniarze postanawiają zabić policjanta, aby odwrócić uwagę od wykonywanego przez nich niezwykle skomplikowanego napadu po drugiej stronie miasta.



„Książę w Nowym Jorku” – sobota 1 lutego



Afrykański książę Akeem przyjeżdża do Nowego Jorku w poszukiwaniu żony. Nikomu nie zdradza swojego pochodzenia.

