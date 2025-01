Gratka dla fanów thrillerów. Ten nowy serial pochłonie Polaków

Platforma Apple TV+ ostatnio zachęciła widzów do wykupienia subskrypcji poprzez udostępnienie wszystkich treści za darmo. Wszyscy nowi klienci mogą wciąż skorzystać też z 7-dniowego okresu próbnego, w trakcie którego nie muszą płacić za oglądanie seriali i filmów, dostępnych w serwisie. Idealnym momentem na to, by wykorzystać tę promocję będzie premiera kolejnego, wyczekiwanego serialu oryginalnego Apple TV+.

„Cel numer jeden”, w którym występują zdobywca nagrody SAG Leo Woodall („The White Lotus”, „One Day”) oraz Quintessa Swindell („Black Adam”, „In Treatment”) stworzony został przez nagradzanego scenarzystę Steve'a Thompsona („Sherlock”, „Vienna Blood”).

O czym jest nowy thriller popularnej platformy? O tym tytule będzie głośno!

„Cel numer jeden” opowiada historię młodego geniusza, doktoranta matematyki, Edwarda Brooksa (Leo Woodall), który jest bliski przełomowego odkrycia. Jeśli uda mu się znaleźć wzór w liczbach pierwszych, zdobędzie dostęp do każdego komputera na świecie. Wkrótce Edward odkrywa, że niewidzialny wróg próbuje zniszczyć jego pomysł, zanim ten w ogóle ujrzy światło dzienne. To prowadzi go do spotkania z Taylah Sanders, agentką NSA (Quintessa Swindell), której zadaniem jest obserwowanie i raportowanie zachowań matematyków. Razem zaczynają odkrywać mroczną intrygę, w centrum której znajduje się Edward.

W obsadzie znaleźli się także nominowany do Oscara i laureat nagrody BAFTA Stephen Rea („The Crying Game”), nominowany do nagrody BAFTA David Morrissey („Sherwood”, „The Walking Dead”), laureatka nagrody Emmy Martha Plimpton („The Regime”), laureatka nagrody BAFTA Sidse Babett Knudsen („Borgen”), nominowany do nagrody SAG Jason Flemyng („The Curious Case of Benjamin Button”), nominowany do nagrody BAFTA Harry Lloyd („Game of Thrones”), Ali Suliman („Tom Clancy's Jack Ryan”, „Paradise Now”), Fra Fee („Rebel Moon”, „Hawkeye”) oraz Joseph Mydell („The Eternal Daughter”).

„Cel numer jeden” wyczekiwaną nowością. Kiedy nowy thriller na Apple TV+?

Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje globalnie na Apple TV+ 22 stycznia, a w dniu premiery udostępnione zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, w każdą środę, aż do 5 marca.

