Zatrzęsienie nowości od Netflix. W końcu obejrzymy ten mocny thriller!

Tydzień na Netflix rozpocznie seria komedii romantycznych z uwielbianą bohaterką milionów, która już w tym roku na walentynki doczeka się kolejnej części. Warto w tym tygodniu także czekać na komedię akcji z powracającą na ekran po latach Cameron Diaz, znanym z głównej roli w „Django” Jamiem Foxxem czy Andrew Scottem, którego wszyscy dobrze znają z kultowego „Fleabag”. Pojawi się też masa klasyków, w tym filmy z Bradem Pittem, Anthonym Hopkinsem czy Alem Pacino. Fani thrillerów powinni z kolei być zachwyceni faktem, że już w połowie tygodnia na Netflix trafi nowy thriller sprzed dwóch lat z Maiką Monroe w głównej roli, znaną z głośnego zeszłorocznego „Kodu zła”. Film został bardzo dobrze oceniony przez widzów i krytyków.

Nowości na Netflix. Mocny thriller rozbije bank

„Dziennik Bridget Jones”

U progu nowego roku 32-letnia Bridget Jones postanawia wziąć swoje sprawy w swoje ręce – i zaczyna prowadzić intymny dziennik. Ma on wszelkie szanse stać się bestsellerem, bo Bridget ma wyrobione zdanie na temat mężczyzn, seksu, aerobiku, jedzenia i wszystkiego, czym żyje współczesna kobieta, a co najważniejsze – wali prawdę prosto z mostu i niczego nie owija w bawełnę.



Premiera na Netflix: Wtorek 14 stycznia





„Bridget Jones: W pogoni za rozumem”



Druga część przygód Bridget Jones rozpoczyna się miesiąc po perypetiach, które kończyły pierwszą odsłonę. Bohaterka doznaje kolejnego rozczarowania. Jej wymarzony związek z Markiem Darcym wcale nie jest idealny. Co ciekawe głównym grzechem narzeczonego jest fakt, że w wyborach głosuje on na partię konserwatystów. Pechowa Brytyjka staje przed nowymi problemami, dylematami, z którymi będzie musiała sobie po raz kolejny radzić.

Premiera na Netflix: Wtorek 14 stycznia



„Bridget Jones 3”



Bridget, czterdziestoparoletnia (znów) singielka - po rozstaniu z Markiem Darcym (Firth), skupia się na pracy i kontaktach ze starymi i nowymi przyjaciółmi. Czeka ją jednak nowy zwrot w życiu, kiedy spotka energicznego Amerykanina Jacka (Dempsey), który uosabia wszystko to, czego brakuje Darcy'emu. Nieoczekiwanie Bridget odkrywa, że jest w ciąży, ale ma tylko 50 procent pewności, kto jest ojcem dziecka.

Premiera na Netflix: Wtorek 14 stycznia



„Piekło singli”, 4. sezon



Atrakcyjni i chętni do flirtu single szukają prawdziwej miłości na bezludnej wyspie. Do „raju” można uciec jednak tylko na romantyczną randkę we dwoje.

Premiera na Netflix: Wtorek 14 stycznia



„Maszyna”



Bert Kreischer zyskał sławę jako standuper o pseudonimie "Maszyna". W swoim sztandarowym programie opowiada o prawdziwych przygodach z rosyjskimi gangsterami na studenckiej, odbytej w alkoholowych oparach, wycieczce do Rosji. Teraz, dwadzieścia trzy lata później, tamte wydarzenia zaczynają go ścigać. Jego i jego ojca (Mark Hamill), z którym nie są blisko, porywają mafiosi do Rosji. Mają odpokutować za coś, co według bandytów Bert kiedyś zrobił. On i jego ojciec muszą wspólnie odtworzyć przygody młodego Berta (Jimmy Tatro) w trakcie wewnętrznej wojny w socjopatycznej rodzinie przestępczej i jednocześnie próbują ułożyć swoją niełatwą relacją.

Premiera na Netflix: Wtorek 14 stycznia



„Gliniarze to dranie”, serial



W Val di Susa dochodzi do brutalnych starć. Zespół rzymskiej mobilnej jednostki traci dowódcę, który odniósł poważne obrażenia. Zespół Mazingi, Marty i Salvatore nie jest jednak taki jak inne — jest to zespół, który musiał nauczyć się przeciwstawiać chaosowi oraz problemom przy użyciu ekstremalnych metod z zachowaniem wewnętrznej równowagi, niczym rodzina. Właśnie z tą rodziną będzie musiała sobie poradzić nowa dowódczyni reformatorskiej policji Michele. Dla takiej policji zespoły tego rodzaju są symbolem dawnych czasów oraz muszą zostać zmienione. Jak gdyby problemów było mało, do chaosu zagrażającego zespołowi w chwili słabości dochodzi też nowa fala niezadowolenia z instytucji publicznych.

Premiera na Netflix: Środa 15 stycznia



„Watcher”



Młoda kobieta przeprowadza się do miasta, w którym grasuje seryjny morderca. Zaczyna podejrzewać, że ktoś ją notorycznie obserwuje z budynku naprzeciwko.

Premiera na Netflix: Środa 15 stycznia



„XO, Kitty”, 2. sezon



Nastoletnia swatka Kitty Song Covey wraca do Seulu na nowy semestr w szkole KISS. Po raz pierwszy od dłuższego czasu jest singielką i chce zacząć od nowa. Koniec z wtrącaniem się, koniec z dramatami. Tylko niezobowiązujące randki. Z naciskiem na „niezobowiązujące”. Jednak okazuje się, że życie miłosne to najmniejszy problem Kitty. List z przeszłości matki popycha ją w szaloną podróż, a nowe twarze w KISS przynoszą zmiany. Gdy sekrety wychodzą na jaw, a więzi zostają wystawione na próbę, Kitty odkrywa, że życie, rodzina i miłość są bardziej skomplikowane, niż kiedykolwiek sobie wyobrażała.

Premiera na Netflix: Czwartek 16 stycznia



„Jurassic World: Upadłe królestwo”



Mijają już cztery lata od chwili, gdy park rozrywki i luksusowy kurort Jurassic World został zniszczony przez dinozaury, które wymknęły się spod kontroli. Isla Nublar jest miejscem opuszczonym przez ludzi, ze swobodnie żyjącymi dinozaurami. Kiedy jednak uśpiony wulkan na wyspie budzi się do życia, Owen (Chris Pratt) i Claire (Bryce Dallas Howard) rozpoczynają kampanię na rzecz ocalenia dinozaurów z wyspy przed zagładą.Premiera na Netflix: Czwartek 16 stycznia



„Zapach kobiety”



Niewidomy Frank (Al Pacino), emerytowany oficer amerykańskiej armii, jedzie do Nowego Jorku, aby „uczynić z życia święto”. Planuje spać z piękną kobietą, pić znakomite wino i żyć, żyć pełnią życia. Cynicznemu, demonicznemu mężczyźnie o niezwykłym spojrzeniu na świat, niezłym poczuciu humoru i wielkiej wrażliwości na zapach kobiety towarzyszy w szalonej podróży uczeń college'u - Charlie (Chris O'Donnell).

Premiera na Netflix: Czwartek 16 stycznia



„Jurassic World”



Każdego roku do Parku Jurajskiego na Isla Nublar przybywają miliony turystów, by z bliska podziwiać odtworzone genetycznie dinozaury. Tymczasem w laboratoriach trwają prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do życia dinozaura o cechach tyranozaura, karnotaura i welociraptora. Monstrum jest większe, groźniejsze, inteligentniejsze i… wymyka się spod kontroli.

Premiera na Netflix: Czwartek 16 stycznia



„Joe Black”



Historia bogatego i wpływowego biznesmena Williama Parrisha. Jego wygodne życie zostaje zagrożone w momencie pojawienia się w jego posiadłości tajemniczego mężczyzny. Okazuje się, że Joe to anioł śmierci, który przyjmuje ludzką postać, aby dowiedzieć się czegoś o życiu Williama i zasadach, na których opiera się świat.

Premiera na Netflix: Czwartek 16 stycznia



„Młodzi i sławni Afrykanie”, 3. sezon



Pełen blichtru reality show w stylu prawdziwej opery mydlanej, w którym uczestniczą młode, bogate, sławne i superpopularne osobowości medialne. Celebryci z branży muzycznej, medialnej, modowej i gwiazdy Instagrama z RPA, Nigerii i Afryki Wschodniej spotykają się w Johannesburgu, aby rozpalić na nowo dawne gorące uczucia, odbudować nadszarpnięte relacje, a może nawet znaleźć miłość.

Premiera na Netflix: Piątek 17 stycznia



„Znowu w akcji”



Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny Emily i Matt znów trafiają do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw.

Premiera na Netflix: Piątek 17 stycznia Czytaj też:

Najlepsze thrillery oparte na faktach. Idealne na weekendowy seansCzytaj też:

40 najlepszych obecnie filmów na Netflix. Przypominamy zapomniane perełki