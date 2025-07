8 wyśmienitych filmów żegna się z Netfliksem. Masz 48 godzin, żeby je obejrzeć

Czas działa na niekorzyść widzów – te filmowe perełki znikają z oferty Netfliksa już 31 lipca. Jeśli odkładałeś seans na później, to właśnie nadszedł ostatni moment, by je obejrzeć. Na liście są głośne tytuły, oscarowe hity, wzruszające dramaty, kultowe romanse i kino akcji z charakterem. Od muzycznej biografii Freddiego Mercury’ego, przez melancholijną historię o dorastaniu i tożsamości, aż po świetnie zrealizowane thrillery i poruszające pytania o wiarę i samotność.

To osiem wyśmienitych tytułów, które naprawdę warto nadrobić – bo później będzie już za późno. Sprawdź, co znika z Netfliksa wraz z końcem miesiąca i spróbuj obejrzeć to, co najlepsze.

Do końca lipca tylko 2 dni – te 8 filmów zaraz zniknie z Netfliksa

„Bohemian Rhapsody”

Porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście Freddie’em Mercurym, który przełamując stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie niezliczonych fanów. Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący styl życia Mercury’ego nie postawił wszystkiego pod znakiem zapytania. Triumfalny powrót zespołu podczas koncertu na rzecz Live Aid z udziałem cierpiącego na śmiertelną chorobę Mercury’ego wszedł na trwałe do historii muzyki rockowej i po dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy czują się inni, niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.

„Ona”

Samotny pisarz – Theodore kupuje nowy system operacyjny, który jest tak zaprojektowany, aby spełnić wszystkie potrzeby użytkownika. Między nim, a jego systemem operacyjnym rozwija się romans... Ta nieprawdopodobna opowieść pokazuje jak wielki wpływ może mieć na nas nowoczesna technologia.

„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret”

Gdy jej rodzina przeprowadza się z miasta na przedmieścia, 11-letnia Margaret stawia czoła nowym przyjaciołom, emocjom i początkom dojrzewania.

„Kłamstwo doskonałe”

Zawodowy oszust Roy Courtnay (McKellen) nie może uwierzyć własnemu szczęściu, kiedy poznaje w Internecie dobrze sytuowaną wdowę Betty McLeish (Mirren). W miarę jak Betty otwiera przed nim swój dom i wpuszcza go do swojego życia, Roy z zaskoczeniem odkrywa, że mu na niej zależy. Uczucie sprawia, że musi umiejętnie balansować na granicy prawdy i kłamstwa, a rutynowy szwindel okazuje się najtrudniejszym w jego życiu.

„Tamte dni, tamte noce”

Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman, błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką – Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza że za kompana ma swego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze, oraz matkę Annellę, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch. Obycie i wykształcenie oraz talent Elia sprawiają wrażenie, że mamy do czynienia z dorosłym, w pełni ukształtowanym mężczyzną, a jednak wielu rzeczy musi się jeszcze nauczyć – zwłaszcza w obcej mu dotąd dziedzinie – miłości. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta, pracujący z ojcem Elia nad swym doktoratem. W porażająco pięknych krajobrazach spalonej słońcem Italii Elio i Oliver odkrywają odurzającą siłę wzajemnego przyciągania. To lato zapamiętają na zawsze.

„Baby Driver”

Utalentowanego młodego kierowcę, który zarabia na życie udziałem w napadach, przez życie prowadzi muzyka. To ona pomaga mu być najlepszym w tym, co robi. Kiedy poznaje dziewczynę swych marzeń, postanawia porzucić przestępczą przeszłość i zacząć żyć normalnie. Zmuszony przez bossa mafijnego, dla którego pracuje, do udziału w z góry skazanym na niepowodzenie skoku, ryzykuje utratą wszystkiego, co dla niego najważniejsze – miłości, wolności i muzyki.

„Rozważna i romantyczna”

Jest to historia dwóch sióstr: pragmatycznej Elinor (Emma Thompson) oraz uczuciowej i upartej Marianne (Kate Winslet). Kiedy ich ojciec – Henry Dashwood – umiera, jego majątek przechodzi w ręce najstarszego syna z pierwszego małżeństwa, Elinor i Marianne wraz matką zmuszone są zamieszkać w skromnej, wiejskiej posiadłości. Marianna angażuje się w romans z Willoughbym (Greg Wise), podczas gdy Elinor boryka się z problemami finansowymi rodziny oraz uczuciem do Edwarda Ferrara (Hugh Grant).

„Pasażerowie”

W statku kosmicznym transportującym tysiące ludzi do odległych kolonii na innej planecie, dochodzi do awarii jednej z kapsuł, w wyniku czego Jim (Chris Pratt) budzi się ze snu dziewięćdziesiąt lat wcześniej niż powinien. Stojąc w obliczu samotnego starzenia się i powolnego umierania w samotności, podejmuje decyzję, by obudzić jedną ze współpasażerek – Aurorę (Jennifer Lawrence).

Czytaj też:

Netflix atakuje premierami! Prawie 30 nowych oryginalnych tytułów – tu lista!Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix. Te dwa thrillery was pochłoną