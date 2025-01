Najlepsze filmy na weekend na Apple TV+. Nie martw się – obejrzysz je za darmo

W ubiegły weekend platforma Apple TV+ chciała zachęcić nowych użytkowników do zapoznania się z jej ofertą i dała darmowy dostęp wszystkim użytkownikom. Chociaż promocja trwała tylko dwa dni, wszyscy nowi użytkownicy serwisu mają też możliwość skorzystania z 7 dni próbnych, za które nie muszą płacić. W tym wypadku trzeba już pamiętać o tym, aby – jeżeli nie zdecydujecie się przedłużyć czasu korzystania z Apple TV+, anulować swoją subskrypcję.

Obojętnie czy jesteście stałymi użytkownikami platformy czy też nie macie co oglądać i chcecie skorzystać z okresu próbnego na Apple TV+, podpowiadamy wam, na które z filmów, obecnych w bibliotece serwisu, warto poświęcić swój czas. Oto lista produkcji, które zadebiutowały w ostatnich dwóch latach w tym serwisie i mają bardzo wysokie oceny. Znajdziecie wśród nich zarówno kinowe, zeszłoroczne hity, jak i tytuły nieco mniej znane, ale równie wysoko oceniane przez widzów i krytyków. Przejrzyjcie zestawienie, dodajcie filmy do swojej listy „do obejrzenia” lub od razu, przy okazji wolnego weekendu, rozkoszujcie się wyśmienitym seansem. Te tytuły możemy wam mocno polecić.

Najlepsze filmy na Apple TV+. Tego nie znajdziecie na innych platformach

„Challengers”



Wizjonerski twórca Luca Guadagnino przedstawia "Challengers" z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist - "West Side Story") jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O'Connor - "The Crown") - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.



„Civil War”



Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.



„Rodzaje życzliwości”



Na obraz składają się trzy pozornie odrębne nowele filmowe połączone - choć nie jedynie - osobami aktorów powracających w nowych wcieleniach. Odarty z godności menedżer próbuje wyrwać się z korporacyjnego ślepego posłuszeństwa szefowi, żona policjanta - ocalała z katastrofy biolożka - chce odbudować relację z mężem kwestionującym jej powrót, a członkini sekty ma za zadanie znaleźć osobę o mocy wskrzeszania zmarłych. Najnowszy obraz Yorgosa Lanthimosa, wypełniony humorem i absurdem, można odczytywać na wielu poziomach - jednym z nich jest ludzka bezradność w obliczu przypadku i przeznaczenia.



„Kaskader”



Bohater filmu jest kaskaderem i jak każdy w tym zawodzie, zdarza się, że zostanie wysadzony w powietrze, że zostanie postrzelony i wyrzucony przez okno oraz zrzucony z wysokości, a wszystko to dla naszej rozrywki. Teraz, po prawie kończącym karierę wypadku, nasz bohater musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową, rozwiązać spisek i spróbować odzyskać miłość swojego życia, wciąż wykonując swoją codzienną pracę. Co może się wydarzyć?



„Biała odwaga”



Lata 30., Podhale. Jędrek Zawrat kocha się w Bronce, ale dziewczyna zostaje wydana za jego starszego brata, Maćka. Jędrek szuka zapomnienia w gronie krakowskiej bohemy. Spotyka Wolframa, niemieckiego naukowca i alpinistę, która głosi teorię, że Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Kiedy wybucha II wojna światowa, a Niemcy proponują mieszkańcom Podhala współpracę, Jędrek postanawia sprzymierzyć się z najeźdźcami.



„MaXXXine”



Lata 80., Hollywood. Maxine Minx, gwiazda filmów dla dorosłych, próbuje przebić się do mainstreamu. I oto udaje jej się dostać rolę w horrorze kręconym przez ambitną reżyserkę. Ktoś jednak zaczyna grozić Maxine ujawnieniem jej mrocznej przeszłości. Do tego w otoczeniu bohaterki zaczynają ginąć kolejne osoby.



„It Ends With Us”



Choć Lily Bloom (Blake Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Jason Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.



„Mrugnij dwa razy”



Podczas przyjęcia charytatywnego miliarder technologiczny Slater King poznaje uroczą kelnerkę Fridę. Między tą dwójką od razu zaczyna iskrzyć. King zaprasza dziewczynę na ekskluzywne wakacje na prywatnej wyspie. Pobyt jest pasmem imprez. Frida zaczyna jednak z czasem podejrzewać, że wyspa skrywa mroczną tajemnicę.



„Na samą myśl o Tobie”



Na podstawie uznanej powieści o współczesnej miłości o tym samym tytule, „Na samą myśl o Tobie" opowiada o Solène (Anne Hathaway), 40-letniej samotnej mamie, która wdaje się w zaskakujący romans z 24-letnim Hayesem Campbellem (Nicholas Galitzine), głównym wokalistą August Moon – najpopularniejszego boysbandu na świecie.



„Horyzont. Rozdział 1”



Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki.



„Monkey Man”



Kid, anonimowy młody mężczyzna wiedzie samotne życie walcząc w podziemnym klubie. Każdej nocy przywdziewa maskę i masakruje kolejnych rywali, a jego marzeniem jest pomścić swoich bliskich. Po latach tłumienia złości, Kid odkrywa sposób na infiltrację skorumpowanej miejskiej elity, która niegdyś odebrała mu wszystko. Mierząc się z traumą, mężczyzna wyrusza drogą zemsty, aby wyrównać rachunki.



„Instynkt”



Celine (Anne Hathaway) i Alice (Jessica Chastain) wiodą spokojne i uporządkowane życie u boku swoich mężów. Są szczęśliwymi matkami chłopców w tym samym wieku oraz żonami. Harmonia ich życia zostaje zaburzona, gdy syn Celine wypada z okna w wyniku czego ginie na miejscu. Świadkiem zdarzenia jest Alice, która jednak nie jest w stanie uratować chłopca. Zaślepiona przez żal i smutek Celine obwinia przyjaciółkę o śmierć jej syna.



„Biedne istoty”



Opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



„Czas krwawego księżyca”



Na początku XX wieku plemię północnoamerykańskich Indian Osagów niemalże z dnia na dzień doszło do ogromnej fortuny, dzięki odkryciu na zamieszkiwanych przez siebie terenach złóż ropy naftowej. Pochodzące z wydobycia płynnego "złota" astronomiczne sumy i wizja oszałamiającego bogactwa jak magnes przyciągały różnych ludzi. Biali ludzie bez skrupułów nie tylko wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, ale w skrajnych, nierzadkich przypadkach uciekali się do mordowania członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. Przedstawione w filmie "Czas krwawego księżyca” wydarzenia, oparte na prawdziwej historii związku Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio) i Mollie Kyle (Lily Gladstone), pokazują jak miłość i zdrada przeplatają się w fascynującej wielkoekranowej narracji.



„Przesilenie zimowe”



Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń – sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus, któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary, której syn niedawno zginął w Wietnamie.

Tych troje bardzo różnych rozbitków tworzy nieprawdopodobną świąteczną rodzinę, która dzieli się komicznymi perypetiami podczas dwóch bardzo śnieżnych tygodni w Nowej Anglii.



„Saltburn”



Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.



„Napoleon”



Dramat obrazujący burzliwą drogę na szczyt Napoleona Bonaparte, granego przez zdobywcę Oscara Joaquina Phoenixa. W oszałamiającym, filmowym krajobrazie nakreślonym przez legendarnego reżysera Ridleya Scotta obraz ten śledzi nieustępliwe dążenie Napoleona do władzy, przyglądając mu się z perspektywy uzależniającego, nieprzewidywalnego związku cesarza z jego jedyną prawdziwą miłością, Józefiną. Tłem dla zaprezentowania wizjonerskich taktyk militarnych i politycznych Napoleona są jedne z najbardziej dynamicznych scen batalistycznych w historii kina.



„Dobrzy nieznajomi”



Jedna noc i spotkanie z tajemniczym sąsiadem, Harrym, całkowicie odmienia dotychczasowe życie Adama, mieszkańca opustoszałego londyńskiego bloku. W miarę rozwoju ich relacji Adama coraz bardziej pochłaniają wspomnienia z przeszłości. W pewnym momencie mężczyzna postanawia wrócić do miasteczka, w którym dorastał. Gdy trafia do rodzinnego domu, odnajduje swoich rodziców takimi, jakimi ich zapamiętał z dnia ich śmierci przed trzydziestu laty.



„Asteroid city”



Asteroid City to pustynne miasteczko w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Jest rok 1955. Najsłynniejszą atrakcją miasta jest gigantyczny krater meteorytowy i pobliskie obserwatorium astronomiczne. W ten weekend wojsko i astronomowie zapraszają pięcioro dzieci, które zdobyły nagrody naukowe, aby zaprezentowały swoje wynalazki. Niedaleko, nad wzgórzami, widać chmury grzybów po testach atomowych.

To, co zaczyna się jako uroczystość na cześć osiągnięć uczniów, dostaje nieoczekiwanego gościa: kosmitę. Asteroid City zostaje zamknięte, a wojsko wymyśla fałszywą przykrywkę, ale przedwcześnie dojrzali geniusze, w sposób, który przywodzi na myśl młodzież z klasyków Spielberga, mają plan, aby przekazać wiadomość światu zewnętrznemu.



„Wonka”



Film opowiada o tym, jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj.



„Przymierze”



Film opowiada o losach amerykańskiego oddziału stacjonującego w Afganistanie, który wpada w zasadzkę. Z narażeniem własnego życia, lokalnemu przewodnikowi i tłumaczowi Ahmedowi (Dar Salim) udaje się ocalić od śmierci tylko sierżanta Johna Kinleya (Jake Gyllenhaal). Po powrocie do domu żołnierz dowiaduje się, że wbrew składanym obietnicom, rząd amerykański odmówił Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych. By ocalić jego życie, rzuca wszystko i rusza na samotną misję, chcąc spłacić dług wobec swojego wybawcy.



„Pokój nauczycielski”



Carla Nowak jest oddaną, idealistyczną młodą nauczycielką w niemieckim gimnazjum. Jej bardzo dobre, do tej pory, relacje z uczniami zostają nadwyrężone, gdy w szkole dochodzi do serii kradzieży, a dochodzenie personelu, w tym samej Carli, prowadzi do oskarżeń i nieufności wśród oburzonych rodziców, opiniotwórczych kolegów i rozzłoszczonych uczniów. Uwięziona w środku tej złożonej sytuacji, Carla próbuje mediować, ale im bardziej stara się postąpić właściwie, tym jej położenie staje się coraz bardziej rozpaczliwe.Czytaj też:

