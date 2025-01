10 wciągających kryminalnych seriali na Max. Są idealne na długie maratony

Kryminały to gatunek, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością – nic dziwnego, bo kto nie lubi zagłębiać się w mroczne tajemnice, rozwikływać zagadek razem z bohaterami i zachodzić w głowę, kto tak naprawdę jest winny? Na Max znajdziesz szeroką gamę seriali kryminalnych, od psychologicznych thrillerów po mroczne dramaty proceduralne. Są tu zarówno klasyczne opowieści, które zachwycają kunsztem fabularnym, jak i świeże, nowoczesne produkcje, które odważnie podchodzą do tematyki zbrodni. W zestawieniu znajdziesz 10 polecanych przez nas seriali, idealnych na maraton – sprawdź, co przypadnie ci do gustu i ciesz się godzinami niezapomnianych emocji. Kto wie, może wśród tych tytułów znajdziesz swój nowy ulubiony serial? Przekonaj się sam!

10 dobrych kryminalnych seriali na Max. Takie tytuły chcemy oglądać

10. „Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



9. „Most nad Sundem”



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka policjantka Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.



8. „Upadek”



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.



7. „Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



6. „Barry”



Barry (Bill Hader) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma „zająć się” młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, mężczyzna trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. Pozostaje tylko jeden problem – jak to zrobić?



5. „Zakazane imperium”



Twórcami są Martin Scorsese, zdobywca Oscara i Terence Winter, zdobywca Emmy („Rodzina Soprano”). Znajdziesz tu wszystko, co zakazane. Lata 20-te w Ameryce po wprowadzeniu prohibicji. I wojna światowa dobiegła końca. Wall Street przeżywa boom, a na rynku można kupić dosłownie wszystko. Położone nad oceanem Atlantic City, jest modnym kurortem. Nie obowiązują tu żadne reguły. Za kilka dolarów można posmakować szalonego życia. Nucky Thompson (Steve Buscemi) jest niekwestionowanym Bossem Atlantic City. Szuka możliwości wzbogacenia się – postanawia zmonopolizować nielegalny rynek alkoholu. Walczy z agentami federalnymi, ambitnymi podwładnymi i rywalami jak Al Capone, Lucky Luciano i Arnold Rothstein.



4. „Peaky Blinders”



Thomas Shelby (Cillian Murphy) wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) – dowodzą jedną z najsilniejszych grup przestępczych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku. Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów. Szansa na realizację planów przychodzi, gdy w ręce Shelby'ego trafia skradziony z miejscowej fabryki transport broni. Członkowie konkurencyjnych gangów komunistycznych rewolucjonistów i Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego zaczynają licznie nawiedzać dzielnicę Small Heath w poszukiwaniu broni. Zaniepokojony możliwością użycia jej przez komunistów lub IRA, sekretarz stanu Winston Churchill przenosi z Dublina do Birmingham bezwzględnego komisarza policji Chestera Campbella (Sam Neill), który ma odzyskać karabiny i oczyścić miasto z gangów. Na drodze Tommy'ego staje także Billy Kimber (Charlie Creed-Miles), mający monopol na zakłady bukmacherskie, które Shelby upatrzył sobie jako źródło zarobkowania.



3. „Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



2. „Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



1. „Detektyw”



Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.Czytaj też:

