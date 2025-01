Lawina kapitalnych premier na Netflix. Wśród hitów ukłon w stronę Polaków!

W tygodniu 6-12 stycznia zaroi się na Netfliksie od nowości. Nostalgię poczujemy oglądając dokument o programie „Potyczki Jerry'ego Springera”, który odsłania mroczną stronę hitu, oglądanego także masowo przez Polaków ponad 20 lat temu. Dziś też subskrybenci Netfliksa będą mogli zanurzyć się w nowy miniserial o nierozwiązanej zagadce morderstwa, a także obejrzeć hit sprzed lat z Tomem Cruisem i Cameron Diaz.

Już jutro, w środę 8 stycznia w serwisie debiut będzie miała nowa polska produkcja oryginalna na podstawie książki Jakuba Żulczyka. W obsadzie pojawią się takie gwiazdy jak Robert Więckiewicz, Jaśmina Polak, Wojciech Zieliński czy Mateusz Kościukiewicz. Tego samego dnia trafią na Netflix inne serie kryminalne, w tym całe sześć sezonów hitu Starz, którego do tej pory widzowie w Polsce nie mogli nigdzie obejrzeć. Mocne premiery Netflix przygotował też na czwartek 9 stycznia. W końcu zadebiutuje długo zapowiadany i wyczekiwany „Świt Ameryki”, którego zdjęcia nieco przypominają klimat „Stu lat samotności” czy „Asura”, której akcja dzieje się w Tokio w 1979 roku.

Oto 14 tytułów, które polecamy w tym tygodniu wszystkim subskrybentom Netfliksa. Sprawdźcie je, dopiszcie do swojej listy „do obejrzenia” i cieszcie się kapitalnymi seansami.

Zatrzęsienie dobrych nowości w tym tygodniu na Netflix. W końcu będzie w czym wybierać!

„Przełom” (miniserial)

Detektyw i genealog łączą siły, aby złapać sprawcę podwójnego morderstwa sprzed 16 lat, zanim ta nierozwiązana sprawa zostanie zamknięta.



Dzień premiery na Netflix – wtorek 7 stycznia



„Jerry Springer: Kłótnie, kamera, akcja” (serial dokumentalny)



Ten oszałamiający, dwuczęściowy, wyjątkowy serial pokaże historię programu „The Jerry Springer Show” w niespotykany dotąd sposób. Pełen niezwykłych relacji z pierwszej ręki i tajników od osób pracujących przy programie serial analizuje, w jaki sposób ten talk show stał się jednym z największych i najbardziej skandalicznych hitów telewizyjnych lat dziewięćdziesiątych. Okazuje się, że za rozrywkowymi kulisami kryją się mroczne fakty. Kolejne wyznania producentów i byłych gości „The Jerry Springer Show” odsłaniają coraz bardziej ponury obraz zniszczeń, jakie przyniosła ta produkcja, i stawiają pytania o to, kto ponosi odpowiedzialność oraz jak daleko można się posunąć w imię zabawiania publiki.

Serial trafi na Netflix we wtorek 7 stycznia



„Wybuchowa para” (film)



Gwiazdy wielkiego ekranu Tom Cruise i Cameron Diaz łączą siły w seksownej i pełnej akcji komedii, która łamie wszystkie zasady. Gdy małomiasteczkowa dziewczyna o imieniu June (Diaz) spotyka tajemniczego nieznajomego, myśli że spotkała mężczyznę swoich snów. Wkrótce jednak odkrywa, ze jest on uciekającym super szpiegiem, który wplątuje ją w niebezpieczny pościg. Pośród latających wokół iskier i kul, June musi zdecydować, czy jej rycerz w lśniącej zbroi jest zdrajcą, czy miłością jej życia.

Premiera na Netflix we wtorek 7 stycznia



„Półświatek” (serial)



Życie młodej matki rozpada się na kawałki, gdy musi przybrać sekretną tożsamość, aby umknąć bukareszteńskiemu gangowi, odpowiedzialnemu za śmierć jej chłopaka.

Premiera na Netflix w środę 8 stycznia



„Wzgórze psów” (polski serial)



W centrum historii znajduje się Mikołaj Głowacki (Mateusz Kościukiewicz), wracający po latach do swoich stron. Niegdyś zmagający się z uzależnieniem, jest teraz sławnym pisarzem, który zdobył popularność książką o morderstwie sprzed dwudziestu lat w rodzinnym Zyborku. Stawiając czoła szantażyście grożącemu ujawnieniem prawdy, mierzy się z tragiczną przeszłością. Towarzyszy mu żona Justyna (Jaśmina Polak), ambitna dziennikarka śledcza, która szybko angażuje się w śledztwo w sprawie lokalnej korupcji.

Para przyjeżdża na przyjęcie urodzinowe ojca Mikołaja, Tomasza Głowackiego (w tej roli Robert Więckiewicz), silnego i wpływowego lokalnego aktywisty, który przewodzi społeczności Zyborka i otwarcie walczy z lokalną korupcją oraz samorządowymi planami przekształcenia miasta wbrew woli mieszkańców.

Seria morderstw i niefortunnych wypadków sprawia, że Mikołaj i Justyna zostają w Zyborku, aż do rozwikłania wszystkich mrocznych tajemnic i odkrycia prawdy, co naprawdę wydarzyło się tamtej tragicznej nocy przed wieloma latami.

Premiera serii na Netflix w środę 8 stycznia



„Power”, wszystkie 6 sezonów (serial)



Perypetie bogatego właściciela nocnego klubu w Nowym Jorku, który prowadzi podwójne życie.

Premiera serii w środę 8 stycznia



„Dubai Bling: Stolica luksusu”, sezon 3. (reality show)



Nigdzie nie żyje się tak wystawnie, jak w Dubaju! Poznaj mieszkańców tego kraju, dla których blichtr oraz kłótnie o karaty i diamenty to codzienność. Gdy jeden na 100 rezydentów jest milionerem, wszyscy chcą wspiąć się na najwyższy szczebel drabiny społecznej… Zobacz, jak bohaterowie tej pełnej przepychu telenoweli dokumentalnej zmagają się z coraz ostrzejszą konkurencją i coraz trudniejszymi problemami. Dramaty ścielą się gęsto!

Na Netflix od środy 8 stycznia



„Wyznania morderców”, sezon 6. (serial dokumentalny)



Mężczyzna, który zabił własną babcię, złodziej, który nie wiedział, że jego broń jest naładowana, i inni skazani mordercy opowiadają o swoich zbrodniach.

Premiera na Netflix już 8 stycznia



„Świt Ameryki” (serial)



Oto Ameryka… w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi.

Serial zadebiutuje na Netflix już w czwartek 9 stycznia



„Asura” (serial)



Tokio rok 1979. Cztery całkiem różne siostry odkrywają, że ich starzejący ojciec ma romans, co sprawia, że zrzucają maski i poddają się skrywanym dotąd emocjom.

Serial trafi na Netflix w czwartek 9 stycznia



„Nowe życie Ilary” (reality show)



W dokumencie „Ilary Blasi: Jedyna i niepowtarzalna” Ilary przedstawiła swoją wersję bolesnej separacji z mężem. Teraz, rok później, jest gotowa zacząć nowe życie. Ten zabawny, szczery do bólu serial przedstawia kulisy życia jednej z najpopularniejszych włoskich osobowości telewizyjnych. Pokazuje kobietę, która płynnie łączy pełne blasku aspekty swojego życia w świetle reflektorów z bardziej prywatnymi i intymnymi chwilami. Żyje każdym dniem tak, jak opowiada swoje historie — z autoironicznym humorem i beztroską. Jest gotowa, aby pójść naprzód, wyposażona w swoją zwykłą determinację i wszechobecny urok. Zrobi ten krok razem z najbliższymi przyjaciółmi i Bastianem, który po raz pierwszy podzieli się swoimi odczuciami, zaczynając od dnia, w którym się poznali.

Premiera w Polsce w czwartek 9 stycznia



„Samce Alfa”, sezon 3. (serial)



Patriarchat kontratakuje! W tej części nasi samce alfa odkrywają nowe antyfeministyczne koncepcje, takie jak „manosfera” i „mimowolni celibatariusze”. Santi dowiaduje się, że niektóre kobiety unikają zobowiązań. Raúl próbuje dojść do ładu z romantyczną anarchią Luz. Pracujący nad serialem Pedro odkrywa, że czeka go kilka niespodzianek. Luis musi poradzić sobie z rozwodem rodziców i kilkoma innymi kryzysami.

Premiera w Polsce w piątek 10 stycznia



„Ad vitam” (film)



Franck Lazarev, który właśnie uniknął morderstwa, musi odnaleźć swoją żonę Léo porwaną przez tajemniczą grupę uzbrojonych mężczyzn. Podczas poszukiwań wikła się w sprawę będącą poza jego wszelką kontrolą i próbuje uciec przed przeszłością, w której był członkiem elitarnej francuskiej grupy interwencyjnej żandarmerii narodowej (GIGN).

Film zadebiutuje na Netflix w piątek 10 stycznia



„Idź pod prąd”



W drugiej połowie lat 70. kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, zainspirowanych zespołem Sex Pistols, postanawia grać punk rocka. Tworzą zespół KSU, mimo represji ze strony PRL. Ich bunt przynosi im ogólnopolską popularność.

Premiera na Netflix w sobotę 11 styczniaCzytaj też:

