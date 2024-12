20 najlepszych seriali 2024 roku według BBC. Lista zaskoczy Polaków

Rok 2024 przyniósł ogromną różnorodność w świecie seriali – platformy streamingowe prześcigały się w dostarczaniu widzom wyjątkowych produkcji. Od porywających dramatów, przez wciągające thrillery, po pełne emocji historie obyczajowe – mijający rok udowodnił, że serialowa złota era trwa w najlepsze. W tym zalewie nowości trudno wybrać te naprawdę godne uwagi. BBC stworzyło własne podsumowanie roku i wyłoniło 20 seriali, które zdaniem ich ekspertów były najlepsze (polscy widzowie mogą mieć jednak co do tego zupełnie inne zdanie). Od elektryzującego thrillera akcji z Keirą Knightley po najnowszy sitcom Teda Dansona i brutalną japońską epopeję kostiumową – zobaczcie, co na swojej liście 20 topowych hitów 2024 roku umieściło BBC.

Najlepsze seriale 2024 roku według BBC. Podium was mocno zaskoczy

20. „Problem trzech ciał”



Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.



19. „Reżim”



Autorytarna przywódczyni fikcyjnego narodu zmaga się z narastającymi problemami jej kraju. Próbuje za wszelką cenę nie doprowadzić do kompletnego upadku, który wydaję się być nieuchronny.



18. „Mr Bates vs. The Post Office”



Historia jednej z największych pomyłek sądowych w historii brytyjskiego prawa, setki niewinnych kierowników i naczelników poczty zostało niesłusznie oskarżonych o kradzież, oszustwo i fałszywe księgowanie.



17. „Monsieur Spade”



Rok 1963. Słynny emerytowany detektyw Sam Spade mieszka na południu Francji, gdzie rozwiązuje zagadkę morderstwa.



16. „Jeden dzień”



Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.



15. „Ripley”



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



14. „Fallout”



Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. „Fallout” to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało.



13. „Reniferek”



Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.



12. „Szogun”



Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.



11. „Detektyw: Kraina Nocy”



Nowy rozdział serialu kryminalnego, napisany i wyreżyserowany przez Issę López, który opowiada historię policjantek Elizabeth Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Kali Reis). Byłe partnerki muszą pokonać dzielące je różnice, aby rozwiązać sprawę tajemniczej zbrodni, gdy w fikcyjnym mieście Ennis na Alasce ośmiu naukowców obsługujących Arktyczną Stację Badawczą Tsalal znika bez śladu.



10. „Konflikt: Capote kontra socjeta”



Uznany pisarz Truman Capote (Tom Hollander) otaczał się wianuszkiem bogatych, czarujących i towarzyskich kobiet nowojorskiej elity, które definiowały minioną erę wyższych sfer. Do tej pięknej i dystyngowanej grupy, zwanej przez niego „łabędziami”, należały między innymi: Barbara „Babe” Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) i Lee Radziwill (Calista Flockhart). Zauroczony życiem potentatek, Capote wtopił się w ich codzienność, nawiązując przyjaźnie i stając się ich powiernikiem, tylko po to, by ostatecznie opisać zawoalowaną fikcję ich życia i ujawnić ich najbardziej intymne sekrety. Kiedy fragment książki „Answered Prayers” – planowanego opus magnum Capotego – został opublikowany w magazynie „Esquire”, łabędzie odczytują to jako zdradę, co doprowadza do definitywnego wygnania pisarza z kręgów wyższych sfer, które tak kochał. Nowa rzeczywistość wrzuca go w spiralę autodestrukcji, z której ostatecznie nigdy się nie otrząsnął.



9. „Dyplomatka”



Pośród międzynarodowego kryzysu amerykańska dyplomatka próbuje odnaleźć się w roli ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii i burzliwym małżeństwie z gwiazdą polityki.



8. „Dzień Szakala”



Szakal, niezrównany i nieuchwytny płatny morderca, spotyka nareszcie godnego siebie przeciwnika w osobie nieustępliwego oficera brytyjskiego wywiadu, która rusza za nim w pościg po całej Europie.



7. „Rywale”



Wieloletni konflikt pomiędzy dwójką mężczyzn osiąga apogeum, co wpływa negatywnie na lokalną niezależną telewizję.



6. „Kulawe konie”



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



5. „Nic nie mów”



Historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej.



4. „Colin from Accounts”



Drogi Ashley i Gordona krzyżują się za sprawą wypadku samochodowego i poszkodowanego w nim psa.



3. „Black Doves”



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty.



2. „Tajny informator”



Emerytowany profesor znajduje nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu przeniknięcie pod przykrywką do domu opieki w San Francisco.



1. „Branża”



Grupa młodych absolwentów rywalizuje o kilka etatów w znanym, międzynarodowym banku z siedzibą w Londynie.Czytaj też:

