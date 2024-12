Zatrzęsienie nowości na Netflix! W tym tygodniu same wyczekiwane hity

15 nowych tytułów zadebiutuje w tym tygodniu na Netflix. Oto wszystkie nowości, które obejrzycie – sprawdźcie premiery i poszukajcie czegoś dla siebie!

Zatrzęsienie dobrych nowości w tym tygodniu na Netflix

Premiery od wtorku 10 grudnia na Netflix

„Rugby: Zwycięstwo albo śmierć”

Siedem najlepszych drużyn rugby w Korei — cztery półprofesjonalne, dwie uniwersyteckie i jedna wojskowa — poddaje się ostatecznej próbie siły, zwinności, strategii i pracy zespołowej, rywalizując o trofeum i główną nagrodę w wysokości 300 milionów wonów.

„Porady różowej brygady”, sezon 9.

Dziewięć razy więcej wdzięku! W tym sezonie Różowa Brygada, do której dołączył projektant wnętrz Jeremiah Brent, przenosi się do kultowego Las Vegas, gdzie spotyka nową grupę osób gotowych na magiczną transformację. Od byłej tancerki, która walczy o odzyskanie pewności siebie, po oddanego bibliotekarza potrzebującego zmiany — zobacz, jak Różowa Brygada wnosi blask i radość do miasta grzechu i zmienia życie swoich bohaterów w spektakularnym stylu.

Od środy 11 grudnia na Netflix

„Sto lat samotności”, część 1.

Po ślubie wbrew woli rodziców kuzynostwo José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán musi opuścić rodzinną wieś i wyruszyć w długą drogę w poszukiwaniu nowego domu. Wędrówka w towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód kończy się po dotarciu na brzeg rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczakami, gdzie zakochani postanawiają założyć utopijną osadę, której nadają nazwę Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendia tworzy historię legendarnego miasteczka, rozdzieranego szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą, która pozbawiła ich nadziei, skazując na sto lat samotności.

„Królowie Tupelo: Przestępcza saga z Południa”

Konflikt w małym miasteczku, internetowy spisek, ktoś udający Elvisa, organy z czarnego rynku i próba zamachu na prezydenta. Witamy w Mississippi, gdzie ta szokująca historia przeistacza się z lokalnego dramatu w ogólnokrajowy skandal. Zapnij pasy i wyrusz na szaloną przejażdżkę. To nie fikcja — to Tupelo.

„Głos Makayli: List do świata”

Nastoletnia Makayla od początku życia zmaga się z rzadką formą autyzmu, która uczyniła ją praktycznie całkowicie niewerbalną. Jednak jej rodzice, pełni niezachwianej wiary w potencjał córki, wyruszają w przełomową podróż, aby odkryć prawdziwą głębię wewnętrznego świata Makayli.

Od czwartku 12 grudnia na Netflix

„Za fasadą”

Lydia (Lisa Kudrow) i Paul (Ray Romano) decydują się na wyprowadzkę z opustoszałego domu rodzinnego w poszukiwaniu nowego życia. Kiedy tylko wystawiają na sprzedaż wybudowaną w hiszpańskim stylu willę z lat 20., ulokowaną w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Los Angeles, wybucha istne szaleństwo. Zainteresowane rodziny prześcigają się, aby kupić wymarzoną nieruchomość, wierząc, że nowy dom rozwiąże wszystkie ich problemy. Lydia i Paul zdążyli się już jednak przekonać na własnej skórze, że dom jak ze snu może okazać się koszmarem. Dotychczasowi właściciele robią wszystko, aby ukryć mroczne i groźne sekrety związane z ich domem, jednak z czasem zdają sobie sprawę, że jedynym sposobem, aby uciec przed przeszłością, jest stanąć z nią twarzą w twarz.

„La Palma”

Co roku miliony Skandynawów odwiedzają Wyspy Kanaryjskie. Zbliża się Boże Narodzenie i szczyt sezonu. Norweska rodzina melduje się w swoim ulubionym hotelu na wyspie La Palma. Jednak ich sielance zagraża niebezpieczeństwo. Młoda norweska naukowczyni odkrywa bardzo niepokojące sygnały dotyczące wulkanu położonego w centrum rajskiej wyspy. Musi przekonać swoich kolegów, że wkrótce spełni się najgorszy możliwy scenariusz. Jeśli wulkan wybuchnie, masyw górski wielkości Manhattanu może osunąć się do oceanu i wywołać największe na świecie tsunami. Czy rodzinie uda się uciec przed zagładą wśród popiołów, gazów i lawy?

„1992”

Po śmierci męża w niewyjaśnionej eksplozji Amparo (Marian Alvárez) zaczyna szukać odpowiedzi. Pomaga jej tylko Richi (Fernando Valdivielso) — ochroniarz, były policjant i alkoholik. Okazuje się, że morderstwa przebiegają według tego samego schematu. Obok spalonych ciał ofiar zawsze leży lalka Curro — kultowa maskotka targów Expo ’92 w Sewilli.

„Kontrola bezpieczeństwa”

Młody agent TSA próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.

„Najgorsze wakacje pod słońcem”

Wiecznie zapracowany ojciec, który chciałby zbliżyć się do swoich dzieci, pod pozorem rodzinnych wakacji wybiera się na wybrzeże Durbanu na ważne spotkanie biznesowe.

Od niedzieli 15 grudnia na Netflix

„Zaginiona dziewczyna” – niedziela

W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.

„Barbie”

Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.

„Snajper: Niewidzialny zabójca”

Dwaj snajperzy otrzymują zadanie ochrony gazociągu.

„Ślubne wojny”

Najlepsze przyjaciółki wychodzą za mąż w tym samym dniu. Każda z nich stara się, by jej wesele było idealne.

„Pokojówka na Manhattanie”

Kandydat na senatora przez pomyłkę bierze pokojówkę za gościa ekskluzywnego hotelu, w którym się zatrzymał. Zauroczona nim kobieta nie ma odwagi wyprowadzać go z błędu.

