Marianna Schreiber znalazła nową miłość? Taką przeszłość ma jej nowy wybranek

Spekulacje o tym, że Marianna Schreiber znalazła nową miłość zaczęły się po tym, jak celebrytka zaczęła zamieszczać w swoich mediach społecznościowych zdjęcia, ukazujące ją z bukietami róż. Jedną z takich fotek Schreiber wrzuciła na Instagram zaledwie sześć dni temu, podpisując ją: „Jeżeli jest ktoś, kto Cię akceptuje w pełni taką jaką jesteś – to możesz się czuć tak, jakbyś wygrała milion w totka”.

W tym samym czasie informowała swoich obserwujących, że wraz ze swoją córką wyprowadzają się z mieszkania, które kiedyś dzieliły z Łukaszem Schreiberem. „Czasem żeby zacząć w swoim życiu od nowa, potrzebne są diametralne zmiany. Abym mogła zostawić przeszłość za sobą i zacząć żyć tym co jest tu i teraz, oraz tym co będzie – muszę się wyprowadzić z miejsca, które mi na to zwyczajnie nie pozwalało. Nie mogłam już dłużej. Mam nadzieję, że nowa droga będzie dla nas dużo lepsza” – pisała.

Kim jest Przemysław Czarnecki? Burzliwa przeszłość nowego wybranka Marianny Schreiber

W piątek 29 listopada „Fakt” zamieścił na łamach swojego portalu galerię zdjęć, przedstawiających Mariannę Schreiber w towarzystwie Przemysława Czarneckiego – starszy od niej o siedem lat syn Ryszarda Czarneckiego, od lat związanego z Prawem i Sprawiedliwością, który we wrześniu został wraz z małżonką zatrzymany przez CBA.

Sam Przemysław Czarnecki dostał się do Sejmu w 2014 roku, zastępując Dawida Jackiewicza. W wyborach w 2015 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, podobnie w 2019 roku.

W 2020 roku zrzekł się immunitetu w związku z prokuratorskim zarzutem – w mieszkaniu posła i jego żony miało dojść do sprzeczki, w wyniku której znajomy rodziny i chrzestny ich córki, został zraniony nożem w dłoń. Czarnecki tłumaczył wtedy, że mężczyzna obwinia go za to, a zrobił to sobie sam.

– Nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Był pijany, gdy przyjechała policja, miał bodajże 2,3 promila. A ja byłem całkowicie trzeźwy – stwierdził wówczas młodszy Czarnecki w rozmowie z Onetem.

To nie koniec afer z Przemysławem Czarneckim. W październiku 2022 roku został zawieszony w prawach członka PiS po tym, jak poprzedniej nocy został znaleziony półprzytomny i nietrzeźwy na przystanku autobusowym na Wilanowie w Warszawie, a następnie przewieziony do izby wytrzeźwień. W 2023 roku bezskutecznie kandydował do Sejmu.

Czarnecki był też oskarżany o swoją byłą żonę o znęcanie się fizyczne i psychiczne – miał ją szarpać, pluć na kobietę i ją kopać. W 2019 roku jego była partnerka zeznała: „Mąż ma skłonności do agresji, już kiedyś zdarzało się, że w domu wyciągał noże i od jakichś pięciu lat groził”. Sprawa została umorzona, ze względu na „brak przesłanek uzasadniających popełnienie przestępstwa”.

