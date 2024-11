Najwyżej oceniane filmy z 2024 roku, które obejrzysz na Netflix

Sprawdziliśmy, jakie filmy z 2024 roku są najwyżej oceniane przez widzów na Netflix i podpowiadamy wam, co z całą pewnością warto obejrzeć. Jeżeli nie macie pomysłu na to, co wybrać w wolny wieczór, ta lista powinna pomóc!

Najlepsze tegoroczne filmy na Netflix

20. „Wojna i rewolta”

Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem – choć w odmiennych grupach społecznych – spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.

19. „Nie odwracaj wzroku”

Nękana problemami finansowymi dziennikarka rozpoczyna śledztwo w sprawie tuszowania wstrząsających przypadków molestowania młodych dziewcząt w domach dziecka.

18. „Bokser”

Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.

17. „Kochanka, stalkerka, zabójczyni”

Zaskakujący dokument o mechaniku, który po raz pierwszy próbuje sił w randkowaniu online i poznaje kobietę, która traktuje związki śmiertelnie poważnie.

16. „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”

Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej – do łapania przestępców i siania chaosu.

15. „Lolo i dzieciak”

Oszust i przygarnięte przez niego dziecko żyją z naciągania bogaczy, ale życiowa szansa może okazać się końcem łączącej ich więzi.

14. „Kolory zła: Czerwień”

Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

13. „Rebel Ridge”

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

12. „Martha”

Szczery dokument, w którym królowa lifestyle'u Martha Stewart własnymi słowami opowiada o swoim wielkim wzlocie, nagłym upadku i trudnym powrocie.

11. „Zaginione dzieci”

Po katastrofie samolotu rusza wyjątkowa misja ratunkowa. Czworo rdzennych dzieci walczy o przetrwanie w kolumbijskiej Amazonii, polegając na mądrości swoich przodków.

10. „Nie jesteś sama: Walka z Watahą”

Dokument z nagraniami kluczowych zeznań poświęcony sprawie zbiorowego gwałtu na festiwalu San Fermin w 2016 roku, która wywołała falę protestów na całym świecie.

9. „Napad”

Prokuratorka szuka pomocy u zwolnionego ze służby policjanta, oferując mu szansę na powrót do dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank.

8. „Nazywam się Loh Kiwan”

Po ucieczce z Korei Północnej Loh Kiwan, walcząc z przeciwnościami, ubiega się o status uchodźcy w Belgii, gdzie poznaje kobietę, która straciła wszelką nadzieję.

7. „Powrót Króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya”

Miał jedyną szansę, by pokazać światu, że nadal jest królem rock'n'rolla. Odkryj historię triumfalnego powrotu scenicznego Elvisa Presleya w 1968 roku.

6. „Will i Harper”

Kiedy przyjaciel Willa Ferrella decyduje się na coming out jako transpłciowa kobieta, wyruszają razem w drogę, aby spędzić wspólnie czas i ukazać światu prawdziwą Harper.

5. „Historia braci Menendezów”

Lyle i Erik Menendezowie, skazani na dożywocie za zabójstwo rodziców, opowiadają swoją wersję wydarzeń w tym dokumencie o szokującej zbrodni i późniejszym procesie.

4. „Czasem trzeba odpuścić”

Umęczona matka rozpaczliwie próbuje ocalić rodzinne więzi, zabierając bliskich na konkurs tańca na rurze, w którym startuje jej nastoletnia córka.

3. „Coraz bliżej”

17-letni Akito, który ma rok do śmierci, odnajduje nowy sens życia. Próbuje dać jak najwięcej radości nieuleczalnie chorej dziewczynie, której zostało sześć miesięcy.

2. „Wyjątkowe życie Ibelina”

Sekretne życie młodego gracza World of Warcraft nabiera zupełnie nowego wymiaru, gdy po jego śmierci jego internetowi przyjaciele kontaktują się z jego rodziną.

1, „Najwspanialsza noc w historii popu”

Pewnej styczniowej nocy w 1985 roku największe gwiazdy muzyki zebrały się, by nagrać „We Are the World”. W tym dokumencie zaglądamy za kulisy tego historycznego wydarzenia.

