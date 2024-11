5 dobrych tytułów od dziś na Netflix. Uwierzcie nam – tego nie chcecie przegapić

W tym tygodniu wszyscy fani dobrego kina czekali na piątek na Netflix. To właśnie dziś na platformę wpada cala masa naprawdę obiecujących nowych tytułów, których nie możecie przegapić. Przypominamy wam premiery – wybierzcie z nich te, które najbardziej was zaintrygują. Będzie coś dla fanów kina akcji, thrillerów, filmów obyczajowych, dokumentów, a nawet nowa animacja dla całej rodziny.

Dziś na Netflix wpadło 5 dobrych tytułów. To warto obejrzeć!

„Helikopter” – kryminał, thriller

Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia historię skrupulatnego planowania, pomysłowości i odwagi, które doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych napadów wszech czasów. Ta opowieść wybiega daleko poza wszystko, co ujawniono do tej pory na temat tego wydarzenia, a widzowie dowiedzą się, jak — prawdopodobnie — do niego doszło.

W pewien sobotni poranek w 2009 roku oczy całego świata zwróciły się ku pewnej niepozornej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu. Na dachu najbezpieczniejszego skarbca w kraju wylądował helikopter, a policja mogła tylko patrzeć, jak złodzieje znikają z milionami dolarów. Nie padł ani jeden strzał. Ten serial to emocjonująca opowieść o braterstwie i ojcostwie, ale chyba przede wszystkim o dynamicznej historii podobnej do tej o Ikarze, gdzie stawką jest wszystko albo nic.

„Joy” – dramat

Film opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown — pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro — w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe’a pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie — a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.

„Lekcja gry na pianinie” – dramat

Atmosfera w domu Charlesów staje się napięta. Głównym przedmiotem sporu między dwójką rodzeństwa jest cenne pamiątkowe pianino. Po jednej stronie stoi brat (John David Washington), który planuje zbudować rodzinną fortunę, sprzedając instrument. Po drugiej stronie jest jego siostra (Danielle Deadwyler), która zrobi wszystko, aby zachować jedyny ślad rodzinnego dziedzictwa. Ich wuj (Samuel L. Jackson) próbuje pośredniczyć w sporze, ale nawet on nie potrafi powstrzymać duchów przeszłości.

Filmowa adaptacja nagrodzonego Pulitzerem arcydzieła literackiego Augusta Wilsona to studium międzypokoleniowej dynamiki tożsamości, wytrzymałości i transcendencji, które ujawnia zaskakujące prawdy o tym, jak postrzegamy przeszłość i kto może definiować nasze dziedzictwo. Film jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Malcolma Washingtona.

„900 dni bez Anabel” – dokument

Anabel Segura 12 kwietnia 1993 roku wyszła pobiegać i nie wróciła do domu. Okazało się, że została porwana. Przez niemal trzy lata cały kraj w napięciu czekał na jej uwolnienie z rąk porywaczy. Serial „900 dni bez Anabel” opowiada o tamtych wydarzeniach i negocjacjach z porywaczami, wykorzystując niepublikowane materiały nagrane przez funkcjonariuszy policji.

„Zaklęci” – animacja

Film animowany opowiada o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii, która — gdy tajemnicze zaklęcie zmienia jej rodziców w potwory — musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją rodzinę i królestwo. Film wyreżyserowała Vicky Jenson („Shrek”).

Czytaj też:

Joanna Opozda pokazała swoją mamę! Zaskakujące podobieństwoCzytaj też:

Ten serial zastąpi kultową „Koronę królów” na TVP. Premiera już w grudniu