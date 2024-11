Joanna Opozda pokazała swoją mamę! Zaskakujące podobieństwo

Joanna Opozda szybko zyskała ogromną popularność. Urodzona w 1988 roku w Busku-Zdroju, początkowo wiązała swoje życie z modelingiem. Jej naturalna uroda i talent aktorski sprawiły jednak, że szybko zaczęła pojawiać się na ekranach telewizyjnych i kinowych. Polacy pokochali ją przede wszystkim za rolę Jowity Kaczmarek w popularnym serialu „Pierwsza miłość”, w którym grała przez kilka lat. Opozda pojawiła się również w takich produkcjach, jak „Disco Polo”, „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach” czy „Planeta Singli 3”. Występowała również potem w „M jak miłość”, „Barwach szczęścia” i „Prawie Agaty”. Wzięła także udział w „Tańcu z Gwiazdami”.

Aktorka jest także znana ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami zdjęciami z życia codziennego, zawodowego oraz prywatnego. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 660 tysięcy osób. Tym razem postanowiła pokazać swoją mamę, Małgorzatę, która – jak się okazuje – jest równie piękna i stylowa jak jej córka.

Joanna Opozda o swojej mamie: Bardzo dużo mi pomaga

Na opublikowanym zdjęciu widać, że Małgorzata Opozda to kobieta o klasycznej urodzie, z elegancją i wdziękiem, które bez wątpienia odziedziczyła po niej jej córka. Widać także od razu podobieństwo dwóch kobiet. Joanna Opozda w wywiadach wielokrotnie podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina i jak wiele zawdzięcza swojej mamie. Po rozstaniu z Antonim Królikowskim to właśnie ona pomogła jej w opiece nad małym Vincentem.

– Mama mi bardzo dużo pomaga. (...) Cały czas dostaję zdjęcia, cały czas dostaję wideo, cały czas pytam, ale wiem, że on jest bezpieczny z moją mamą, on bardzo kocha moją mamę, jest z nią zżyty. Po narodzinach, mama od razu go kangurowała, więc jest w dobrych rękach – mówiła w rozmowie z Plotkiem.

