Miliony wyświetleń. Nowy serial Netfliksa wyszedł na prowadzenie i pobił wieloletni hit

Serial „Cztery pory roku”, którego twórcami są Tina Fey, Lang Fisher i Tracey Wigfield, to zabawny i wzruszający list miłosny do wieloletnich małżeństw i starych przyjaźni. Produkcja oparta jest na filmie z 1981 roku pod tym samym tytułem, w którym zagrali Alan Alda i Carol Burnett.

Produkcja zebrała 11,9 mln wyświetleń w pierwszy weekend, po premierze 1 maja na Netflix. To dla serialu mocny początek, szczególnie, że miał silną konkurencję w postaci debiutującego w tym samym czasie 5. sezonu uwielbianego „Ty”. Wydaje się jednak, że finał „You” miał znacznie wolniejszy start. Od 28 kwietnia do 4 maja zgromadził 10,9 mln wyświetleń, a pierwszy weekend od premiery zebrał 10,1 mln odtworzeń. To gorszy wynik w porównaniu z sezonami 4A i 4B. Nowy sezon „Ty” wygenerował niemal tyle samo odtworzeń, co postapokaliptyczny argentyński serial „Eternauta” (10,8 mln wyświetleń).

Wśród innych popularnych tytułów, jest nowy sezon „Black Mirror” (6. miejsce – 2,5 mln wyświetleń) czy dokument „Punkty zwrotne: Wojna w Wietnamie” (10. miejsce – 2,1 mln wyświetleń). Co ciekawe, serial „Dojrzewanie” zanotował kolejne 2,3 mln wyświetleń, plasując się na 7, . miejscu na liście najpopularniejszych i kontynuując swoje dążenie do wyparcia 4. sezonu „Stranger Things” z drugiego miejsca na liście najpopularniejszych anglojęzycznych serii Netfliksa. Wszystko wskazuje na to, że uda się mu to w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

O czym jest serial „Cztery pory roku”?

Szóstka starych znajomych wyjeżdża na w zamyśle relaksujący weekend, po czym grupą wstrząsa wiadomość, że jedna z trzech par chce się rozejść. Psuje to nastrój całej ekipie, którą tworzą Kate (Tina Fey) i Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) i Anne (Kerri Kenney-Silver) oraz Danny (Colman Domingo) i Claude (Marco Calvani). Przez jeden rok towarzyszymy przyjaciołom podczas czterech wakacyjnych wyjazdów i oglądamy, jak smutne plany jednej z par zmieniają dynamikę grupy, wybudzają dawne problemy i generują nowe.

