Netflix pokazał zwiastun serialu z ulubienicą Polaków! Premiera tuż-tuż

Wszyscy znamy powiedzenie o urodzeniu się „pod szczęśliwą gwiazdą”, ale jak nazwiemy tę gwiazdę, która sprzyja luksusowemu życiu jedynie do czasu drobnego potknięcia, w wyniku którego zalicza się spektakularny upadek ze szczytu drabiny społecznej? To właśnie ona musi być winna zawirowaniom w życiu Anieli, którą poznajemy w momencie, gdy w efekcie małżeńskich komplikacji traci wszystko.

„Aniela” – nowy serial od Netflix z Małgorzatą Kożuchowską w głównej roli. O czym będzie?

Z pustym portfelem i walizkami pełnymi markowych ubrań Aniela ląduje na blokowisku. Tam opracowuje plan zemsty, jednocześnie poznając nieznane dotąd odcienie rzeczywistości. Zmuszona jest odbudować swoje życie bez wsparcia złotej karty kredytowej. Podczas gdy pragnienie odzyskania opieki nad córką staje się dla niej siłą napędową w walce o powrót do dawnego życia, adaptacja do nowej, surowej rzeczywistości pozwala Anieli odkryć poczucie sprawiedliwości, którego wcześniej nie znała.

– Nigdy dotąd nie zagrałam tak nieszablonowej bohaterki. Paweł Demirski przedstawił mi zarys tej historii jeszcze na etapie pisania scenariusza i od razu poczułam, że to może być to, na co czekałam od dawna. Wyrazista, nieobliczalna, bezkompromisowa postać – mówi Małgorzata Kożuchowska, wcielająca się w tytułową rolę. – Aniela jest dojrzałą, nieprzewidywalną kobietą. Zawsze pozostaje sobą. Nie przejmuje się opinią innych. Robi i mówi to, co myśli. Ma poczucie humoru i dystans do siebie. Nieczęsto spotyka się takie bohaterki w polskich produkcjach – dodaje aktorka.

W ośmioodcinkowym satyrycznym komediodramacie, u boku Małgorzaty Kożuchowskiej, zobaczymy Filipa Pławiaka (jako osiedlowego „przedsiębiorcę”), Jacka Poniedziałka (grającego Jana, męża Anieli), Renatę Dancewicz (wcielającą się w postać nowej partnerki Jana), Cezarego Pazurę (jako przyjaciela rodziny Anieli i wziętego prawnika) oraz Gabrielę Muskałę (w zaskakującej podwójnej roli bliźniaczek pracujących nad tajnym planem rewolucji w obszarze praskiej infrastruktury).

Serial wyreżyserowali: nagrodzony Emmy Jakub Piątek oraz Kuba Czekaj. Za scenariusz odpowiada Paweł Demirski.

„Aniela” zadebiutuje na Netflix już 11 czerwca.

