Zatrzęsienie dobrych nowości w listopadzie na Netflix. Premiery już od dziś

Wśród premier, na które warto czekać, z pewnością widzów przyciągnie polski serial „Matki pingwinów”. Pasjonaci Formuły 1 i historii opartych na faktach z pewnością docenią produkcję „Senna” o wybitnym brazylijskim kierowcy wyścigowym.

W tym miesiącu powraca także długo oczekiwana kontynuacja „Arcane”. W serwisie zadebiutuje również pięcioodcinkowy serial „Joy”, opowiadający o naukowcach, którzy opracowali metodę zapłodnienia in vitro. Na koniec gratka dla fanów sportu i adrenaliny – Netflix po raz pierwszy w historii transmituje na żywo pojedynek bokserski.

„Czasem trzeba odpuścić” – 1 listopada

Dramat o znajdowaniu tego, co naprawdę ważne. Główną bohaterką jest Stella (Josephine Bornebusch), która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego — poskłada rodzinę na nowo.

„To już koniec: Pocałunek, który zmienił hiszpański futbol” – 1 listopada

Bardzo osobista historia drużyny, która pod wodzą Jennifer Hermoso i Alexii Putellas rzuciła wyzwanie instytucji rządzącej hiszpańską piłką nożną. To serial o zdobywczyniach pucharu świata, które zapiszą się na kartach historii jako Dawid pokonujący Goliata Rubialesa.

„Bogdan Boner: Święto zmarłych” – 1 listopada

We Wszystkich Świętych rośnie popyt na znicze, więc Domino zostawia Bogdana i przyłącza się do okradającego groby bogacza.

„Miłość jest ślepa: Argentyna” – 6 listopada

Single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianymi osobami.

„Pedro Paramo” – 6 listopada

Adaptacja powieści Juana Rulfo Pedro Páramo. Mężczyzna szuka ojca w opuszczonym miasteczku naznaczonym przemocą i żalem za niespełnioną miłością.

„W roli głównej” – 7 listopada

Marzące o przepychu, sławie i karierze aktorskiej kobiety muszą przekraczać kolejne granice, aby móc spełnić swoje marzenia w bezlitosnym świecie show-biznesu.

„Outer Banks”, sezon 4., część 2. – 7 listopada

Długo skrywane tajemnice wychodzą na jaw, gdy Płotki szukają legendarnego artefaktu – a po piętach depcze im niebezpieczny gang poszukiwaczy skarbów.

„Oblężenie banku” – 8 listopada

Hiszpania, 1981 rok. Uzbrojeni mężczyźni napadają na bank i biorą setki zakładników. Odważna dziennikarka próbuje prześcignąć władze i odkryć prawdziwy motyw sprawców.

„Arcane”, sezon 2. – 9 listopada (1. część), 16 listopada (2. część), 23 listopada (3. część)

Tworzą się sojusze, więzi zostają zerwane, na horyzoncie pojawiają się nowe niebezpieczeństwa, a wojna miast Piltover i Zaun przynosi zarówno chwałę, jak i rozpacz.

„Powrót króla: Upadek i wzlot Elvisa Presleya” – 13 listopada

Miał jedyną szansę, by pokazać światu, że nadal jest królem rock'n'rolla. Odkryj historię triumfalnego powrotu scenicznego Elvisa Presleya w 1968 roku.

„Matki pingwinów” – 13 listopada

Gdy jej siedmioletni syn zostaje wydalony ze szkoły, zawodniczka MMA zdaje sobie sprawę, że najtrudniejszą walkę przyjdzie jej stoczyć nie w oktagonie, a w rodzicielstwie.

„Zaginione dzieci” – 14 listopada

Po katastrofie samolotu rusza desperacka misja ratunkowa. Czwórka rdzennych dzieci walczy o przetrwanie w kolumbijskiej Amazonii, polegając na mądrości swoich przodków.

„Cobra Kai”, sezon 6., część 2. – 15 listopada

Zbliża się międzynarodowy turniej. Daniel i Johnny pracują nad odbudowaniem swojego zespołu. Ale na drodze do zwycięstwa stają im dawni wrogowie i nowe zagrożenia.

„Sami Swoi. Początek” – 15 listopada

Losy rodów Kargulów i Pawlaków przed przesiedleniem z Kresów na Ziemie Odzyskane.

„Jake Paul vs Mike Tyson” – 16 listopada

Transmisja na żywo w pięciu językach z bokserskiej gali roku, którą po prostu trzeba zobaczyć! Naprzeciw siebie na ringu staną Jake Paul i Mike Tyson.

„Nasze oceany” – 20 listopada

Odkryj świat skrywający się pod powierzchnią wody. Ten widowiskowy przyrodniczy serial dokumentalny odsłania tajemnice pięciu ziemskich oceanów.

„Tokyo Override” – 21 listopada

Samotna hakerka poznaje grupę nielegalnych kurierów i razem z nimi odkrywa mroczną prawdę, jaką pod pozornie idealną fasadą skrywa futurystyczne Tokio.

„Joy” – 22 listopada

Oparty na faktach dramat o trzech pionierskich brytyjskich naukowcach, którzy w latach 60. i 70. XX w. opracowują metodę zapłodnienia in vitro – pomimo przeciwności losu.

„Lekcja gry na pianinie” – 22 listopada

Kłótnia o to, co zrobić z pamiątkowym pianinem, może doprowadzić do rozpadu rodziny w tym dramacie opartym na nagrodzonej Pulitzerem sztuce Augusta Wilsona.

„Zaklęci” – 22 listopada

Gdy potężne zaklęcie zmienia jej rodziców w olbrzymie potwory, nastoletnia księżniczka musi wyprawić się w nieznane, aby zdjąć klątwę, zanim będzie za późno.

„Cesarzowa Sisi”, sezon 2. – 22 listopada

Nad Cesarstwem Austrii gromadzą się czarne chmury. Konieczność zapewnienia państwu następcy tronu wystawia na próbę małżeństwo Franciszka i Elżbiety.

„Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey” – 25 listopada

Od 30 lat sprawa morderstwa JonBenét Ramsey jest uznawana za jedną z najsłynniejszych niewyjaśnionych zbrodni w historii. Teraz Joe Berlinger znany reżyser dokumentów i filmów, opartych na prawdziwych wydarzeniach, w tym „Madoff: Potwór z Wall Street”, serii „Rozmowy z mordercą”, w tym „Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego”, „Taśmy Jeffreya Dahmera”, „Taśmy Teda Bundy'ego”, czy cyklu „Na miejscu zbrodni”, w tym „Morderca z Times Square” czy „Zaginięcie w hotelu Cecil”, stworzy odcinkową produkcję o morderstwie dziewczynki.

„Szaleństwo” – 28 listopada

Kiedy ekspert medialny trafia na zwłoki głęboko w lasach Poconos, zostaje oskarżony o morderstwo znanego zwolennika supremacji białych.

„Senna” – 29 listopada

Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna stał się legendą sportu – do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.

„Tajny informator” – listopad

Owdowiały profesor znajduje zaskakujący nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu tajną misję w domu opieki w San Francisco.

