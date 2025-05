Mocne nowości w czerwcu na Netflix. Dużo hitów specjalnie dla Polaków

W czerwcu do Netflix zawitają długo wyczekiwane produkcje oraz intrygujące propozycje dla widzów. Małgorzata Kożuchowska w fenomenalnej roli tytułowej „Anieli” przedstawi życie po swoim spektakularnym upadku ze szczytu drabiny społecznej. Nie zawacha się przed niczym, aby wrócić do świata bogactwa. Z kolei bohater z Korei Południowej – Gi-hun, znany jako Gracz 456 – rozpocznie swoją ostatnią grę o wszystko w finałowym sezonie „Squid Game”. Kontynuację znajdzie również historia Ginny i jej mamy Georgii, które będą starały się uwolnić od sieci kłamstw i przetrwać trudne chwile w 3. sezonie „Ginny & Georgia”.

Wśród propozycji na czerwiec znajduje się również przejmujący dokument „Titan: Wzlot i upadek OceanGate”, który przybliży szczegóły tragicznej misji łodzi podwodnej mającej na celu dotarcie do Titanica. Dla spragnionych akcji idealnym wyborem będzie zaś film „Nokaut”. W rolę zawodnika MMA wciela się utytułowany sportowiec Ciryl Gane. Widzowie szukający humoru oraz emocjonujących wątków znajdą je w wyczekiwanym 2. sezonie serialu „FUBAR”, w którym spotkamy m.in. Arnolda Schwarzeneggera. Silnych wrażeń nie zabraknie również w kolejnej odsłonie hitu „Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys”. Poznamy nową grupę cheerleaderek, które będą walczyły o miejsce w drużynie.

Co jeszcze nowego w czerwcu na Netflix? Oto pełna rozpiska nowości, którymi chwali się serwis.

Czerwiec na Netflix. Co nowego obejrzymy? Rozpiska premier

„Aniela”



Po szokującym publicznym incydencie z mężem, kobieta żyjąca w świecie blichtru traci wszystko spada z lśniącego szczytu drabiny społecznej. Zmuszona jest odbudować swoje życie bez wsparcia złotej karty kredytowej. Podczas, gdy pragnienie odzyskania opieki nad córką staje się dla niej siłą napędową w walce o powrót do dawnego życia, adaptacja do nowej, surowej rzeczywistości pozwala Anieli odkryć poczucie sprawiedliwości, którego wcześniej nie znała.

Premiera: 11 czerwca



„Squid Game”, 3. sezon



Pomimo wstrząsającej straty bliskiej osoby gracz 456 nie poddaje się i próbuje udaremnić plany Front Mana w sezonie finałowym najchętniej oglądanego serialu na świecie.

Premiera: 27 czerwca





„Fubar”, 2. sezon



Luke, Emma i reszta ekipy z wielkim zapałem wkraczają do akcji, ale ta może ich trochę przerosnąć, bo mierzą się z terrorystą, który chce pogrążyć świat w chaosie.

Premiera: 12 czerwca



„Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys”



Nowa grupa cheerleaderek stawia czoła zaciętej rywalizacji, wysokim oczekiwaniom i jeszcze wyższym wymachom, aby dostać się do drużyny Dallas Cowboys Cheerleaders.

Premiera: 18 czerwca



„Ginny i Georgia”, 3. sezon



Proces Georgii wstrząsa Wellsbury, a Ginny i Austin zostają uwikłani w sieć kłamstw i zdrad, z której nikt nie zdoła wyplątać się bez szwanku.

Premiera: 5 czerwca



„Nokaut”



Bastien (Ciryl Gane) prowadzi życie odludka odkąd trzy lata temu przypadkowo zabił swojego rywala, Enza, w walce MMA. Wdowa po Enzie odszukuje mężczyznę i prosi go o pomoc — tylko Bastien może uratować Léo (Maleaume Paquin), jej nastoletniego syna, który zaginął w północnej części Marsylii. Bastien wyrusza więc na jego poszukiwania. Podczas swojej misji poznaje Kenzę (Alice Belaïdi) — młodą policjantkę, która jest gotowa na wszystko, aby dorwać nowe szychy marsylskiego półświatka. Léo jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a jej zostało niewiele czasu.

Premiera: 6 czerwca



„Ostatnia kropla”



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat mający w głębokim poważaniu jej istnienie doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.

Premiera: 6 czerwca



„Nasze czasy”



Po wielu latach badań para fizyków z lat 60. XX wieku znajduje potwierdzenie teorii tuneli czasoprzestrzennych i przenosi się do 2025 roku – bez drogi powrotu.

Premiera: 11 czerwca



„Titan: Wzlot i upadek OceanGate”



Tragiczna wyprawa pojazdu podwodnego Titan do ruin Titanica zdominowała nagłówki gazet w czerwcu 2023 r., ale nikt nie spodziewa się tego, co pokaże film, który już latem pojawi się w Netflix. Ten nowy dokument przedstawia sylwetkę prezesa OceanGate Stocktona Rusha, jego misję zostania kolejnym miliarderem innowatorem i skazaną na porażkę podwodną inicjatywę, która zmusiła świat do ponownego rozważenia ceny ambicji w głębinach oceanu.

Premiera: 11 czerwca



„Totalna katastrofa: Tragedia na Astroworld”



5 listopada 2021 roku Travis Scott wszedł na scenę podczas występu na Astroworld. Dla uczestników festiwalu mogła to być najwspanialsza noc tego wydarzenia, jednak szybko zmieniła się w katastrofę, w wyniku której zginęło dziesięć osób. Ten dokument to wyjątkowa relacja z tego wieczoru opowiedziana z perspektywy ocalałych, ratowników medycznych i pracowników ochrony, którzy znajdowali się w oku cyklonu.

Premiera: 10 czerwca



„Magiczne żarty Justina Willmana”



Popularny magik i komik Justin Willman używa swoich niezwykłych talentów, serwując ambitne żarty, jakich nie widział świat. Wraz z zespołem zakręconych profesjonalistów Justin robi ludziom kawały, które przechodzą wszelkie pojęcie — a wszystko po to, by wyrównać rachunki z tymi, którym zaszli za skórę.

Premiera: 17 czerwca



„Warszawianka”



Tragikomiczne przygody czterdziestoletniego playboya, ulubieńca wszystkich i miejskiej legendy, który walczy nieustająco z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie.

Premiera: 4 czerwca



„Django”



Łowca nagród Schultz i czarnoskóry niewolnik Django wyruszają w podróż, aby odbić żonę tego drugiego z rąk bezlitosnego Calvina Candie'ego.

Premiera: 15 czerwca

