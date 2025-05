Tamara Arciuch: W pewnym sensie zostałam zniszczona

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Zagrałaś w „Utracie równowagi”, to film, który zostawia widza z wieloma pytaniami. Dotyczy przemocy w szkole teatralnej, ale to, co dzieje się w fabule, mogłoby się rozgrywać na wielu innych płaszczyznach życiowych.

Tamara Arciuch: Chyba o to chodziło, żeby film nie był skierowany tylko i wyłącznie do artystów, czy absolwentów szkół teatralnych, tylko żeby był pretekstem do opowiedzenia o manipulacji, o wyrafinowanej przemocy w ogóle.

Mówimy o przemocy psychicznej, bazującej na ambicjach młodego człowieka, którego łatwo po prostu omamić, łatwo nim manipulować.

Oto fragment odcinka:

Na jakim etapie życia, w którym momencie uodporniłaś się już na pewnego rodzaju manipulacje? Bo jako młodzi ludzie faktycznie jesteśmy na to bardzo podatni, nieprzygotowani do zderzania się z tym wszystkim, co przynosi świat.

To na pewno był proces, bo to nie jest tak, że przychodzi poniedziałek i odhaczamy „o, dzisiaj już jestem odporna”. Jestem z pokolenia, dla którego przemoc i w ogóle ostre traktowanie studentów, młodych ludzi, było właściwie na porządku dziennym.

Przyszłam do szkoły i od razu dowiedziałam się, że nas trzeba zahartować, że musimy być odporni, że musimy być twardzi, bo potem w zawodzie będziemy spotykać różnych ludzi, którzy będą zachowywać się wobec nas bez delikatności, czy czułości.

I to było dość brutalne.

(…)