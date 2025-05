Najlepsze seriale komediowe ostatnich lat na Netflix. 40+ propozycji

W ostatnich latach Netflix udowodnił, że potrafi rozśmieszać równie dobrze, co wzruszać i trzymać w napięciu. Od 2022 roku na platformie pojawiło się sporo nowych seriali komediowych, które udowadniają, że gatunek ten wciąż potrafi być świeży, zaskakujący i bardzo różnorodny. Twórcy coraz chętniej sięgają po tematy bliskie codzienności, mieszają komedię z dramatem i stawiają na autentyczne postacie. W efekcie powstają produkcje nie tylko zabawne, ale też poruszające i inteligentne. Wśród tych tytułów znajdziesz zarówno lekkie sitcomy, jak i seriale z mocniejszym, bardziej osobistym przekazem.

Jeśli masz ochotę na coś nowego, śmiesznego i aktualnego, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych seriali komediowych na Netfliksie z ostatnich lat. Sprawdź, co warto dodać do swojej kolejki!

Zaskakująco dobre i naprawdę zabawne. 40+ najlepszych seriali komediowych na Netflix

„Opowieść o mojej rodzinie”



Nieuleczalnie chory ojciec przygotowuje swoją chaotyczną rodzinę do przejęcia opieki nad jego dwójką dzieci i życia bez niego, ale najpierw muszą zażegnać stare waśnie.



„Nasz kandydat”



Kierownik świetlicy dla młodzieży z przedmieść Paryża zostaje kandydatem w wyborach prezydenckich. Tylko czy Francja jest gotowa na czarnego lidera?



„Diwa poza światem”



Początkująca wokalistka trafia na bezludną wyspę, gdzie jest zdana na własne siły. Po piętnastu latach wraca do społeczeństwa i chce za wszelką cenę zostać gwiazdą.



„Zazdrosna”



Niemal 40-letnia Vicky, załamana rozstaniem, postanawia poszukać nowej miłości. Tak rozpoczyna się jej przełomowa i przezabawna podróż ku samopoznaniu.



„Panna dzień i noc”



Kobieta, która za sprawą magii ma w dzień 50, a w nocy 20 lat, dostaje się na staż w prokuraturze i trafia w potrzask między dwoma pokoleniami i twardym szefem.



„Pod parasolem królowej”



Energiczna królowa usiłuje okiełznać swoich niesfornych synów i osadzić jednego z nich na tronie Joseonu, na który czyha konkurencja.



„Sekstelefon”



Amsterdam lat 80. Przedsiębiorcza studentka zarabia w sekslinii założonej przez dwóch bardzo się od siebie różniących braci.



„Miłość po sąsiedzku”



Kobieta, która próbuje zacząć życie od nowa, wraca do Korei i odnawia relację z przyjacielem z dzieciństwa, z którym dzieli skomplikowaną przeszłość.



„Nasze ukochane lato”



On i ona. Kiedyś w sobie zakochani, dziś skłóceni. W szkole średniej nakręcili wspólnie dokument. Po latach znów stają przed kamerą, a ich losy ponownie się splatają.



„Wszystko, teraz!”



16-letnia Mia, która ostatnie miesiące leczyła się z zaburzeń odżywiania, tworzy listę życzeń, aby nadrobić stracony czas i przeżyć to, co inne nastolatki w jej wieku.



„Smiley”



W Barcelonie dwóch mężczyzn razem ze znajomymi mierzy się z wątpliwościami, kompleksami i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów, próbując odnaleźć prawdziwą miłość.



„Dobra zła matka”



Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.



„Córka innej matki”



Dwie kobiety dowiadują się, że ich dzieci zostały zamienione tuż po urodzeniu. Postanawiają skorygować swoje życiowe plany i założyć razem niezwykłą rodzinę.



„Mo”



Mo balansuje w Teksasie na granicy dwóch kultur i trzech języków, wciąż czekając na rozpatrzenie wniosku o azyl i próbując utrzymać swoją palestyńską rodzinę.



„Baby Fever”



Lekarka zajmująca się problemami z płodnością, będąc pod wpływem alkoholu, zachodzi w ciążę dzięki spermie byłego chłopaka, po czym robi wszystko, by go odzyskać.



„Dziewczyna w masce”



Zakompleksiona pracownica biurowa nakłada maskę i robi nocną karierę w Internecie. Szereg pechowych zdarzeń sprawia jednak, że dziewczyna traci kontrolę nad swoim życiem.



„Wellmania”



Problemy zdrowotne zmuszają krytyczkę kulinarną do przemyślenia swojego imprezowego stylu życia. Postanawia więc prowadzić się zdrowiej - jaką mordęgą by to nie było.



„Dziewczyny z tylnych ławek”



Pięć przyjaciółek po trzydziestce, które znają się od czasów szkoły, wyjeżdża na coroczny wypad za miasto. Tym razem jedna z nich właśnie dowiedziała się, że ma raka.



„Bodkin”



Grupa podcasterów postanawia zbadać sprawę tajemniczego zaginięcia sprzed kilkudziesięciu lat w uroczym irlandzkim miasteczku skrywającym mroczne, przerażające tajemnice.



„Bracia Sun”



Kiedy tajemniczy wróg atakuje jego rodzinę, członek tajpejskiej triady udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją upartą matkę i nieświadomego młodszego brata.



„Rozgrywająca”



Nawrócona imprezowiczka musi udowodnić swoją wartość jako biznesmenka, gdy nieoczekiwanie zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, należącej do rodziny.



„Tajny informator”



Emerytowany profesor znajduje nowy cel w życiu, gdy prywatna detektyw zleca mu przeniknięcie pod przykrywką do domu opieki w San Francisco.



„Plan na miłość”



Przyjaciele postanawiają podbudować wiecznie samotną Elsę, wynajmując dla niej męską prostytutkę.



„Rezydencja”



Błyskotliwa i ekscentryczna detektyw musi rozwiązać zagadkę morderstwa w Białym Domu, w którym wśród personelu i gości bankietu wprost roi się od podejrzanych.



„Samce Alfa”



Pedro, Luis, Raúl i Santi to czterej przyjaciele nieco zagubieni w świecie niezależnych kobiet. Każdy z nich próbuje sobie radzić we własny, chaotyczny sposób.



„Cztery pory roku”



Wieloletnia przyjaźń trzech małżeństw zostaje poddana próbie, gdy jedno z nich się rozwodzi, co utrudnia kontynuację tradycji wspólnych weekendów raz na kwartał.



„Pracujące mamy”



Cztery kobiety z Toronto kończą urlop macierzyński i wracają do pracy. Połączenie życia zawodowego i rodzinnego okazuje się jednak trudniejsze niż myślały.



„Resident Alien”



W stanie Kolorado rozbija się kosmita i przybiera tożsamość lekarza z małego miasteczka. Poznając ludzi, przybysz zaczyna mieć dylemat moralny co do swojej tajnej misji na Ziemi.



„Pewnego razu na krajowej jedynce”



Grupa podróżujących razem ludzi odjeżdża przez pomyłkę samochodem złodzieja, który rusza za nimi w pościg, aby odzyskać ukryte w bagażniku zrabowane pieniądze.



„Gang Zielonej Rękawiczki”



Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.



„Derry Girls”



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



„Gry rodzinne”



W dniu ślubu studentki medycyny Kaśki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.



„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”



Załamana Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.



„Nikt tego nie chce”



Agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?



„Siły kosmiczne”



Serial komediowy o ludziach, którzy dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA - Sił Kosmicznych.



„Kaos”



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Grace i Frankie”



Życie dwóch odwiecznych rywalek wywraca się do góry nogami, gdy ich mężowie oznajmiają, że są w sobie zakochani i planują małżeństwo.



„Awantura”



Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.



„Dżentelmeni”



Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że ​​jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.



„Russian Doll”



Kobieta zostaje uwięziona w tajemniczej pętli czasowej. Co wieczór idzie na tę samą imprezę, na której umiera, po czym rano budzi się cała i zdrowa.



„After Life”



Dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony zaczyna zachowywać się nieprzyjemnie, aby odepchnąć od siebie tych, którzy próbują mu pomóc.



„Sex Education”



Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.



„1670”



Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.Czytaj też:

Crème de la crème kryminałów na HBO Max – 56 seriali, które warto zobaczyćCzytaj też:

10 miniseriali, które zasługują na miano arcydzieł – zestawienie Collidera