Gorąca dziesiątka – te filmy rozgrzewają teraz Max do czerwoności

Co aktualnie króluje na platformie Max? Odpowiedź znajdziesz w tym zestawieniu! Prezentujemy zestawienie TOP 10 filmów, które w ostatnich dniach zdobyły największą popularność wśród polskich widzów. To lista stworzona na podstawie rzeczywistych danych – pokazuje, co naprawdę oglądają Polacy. Znajdziesz tu zarówno wielkie kinowe hity, jak i zaskakujące produkcje, które niespodziewanie podbiły serca (i ekrany) w naszym kraju. Jeśli zastanawiasz się, co warto dziś włączyć – tu właśnie znaleźć możesz odpowiedź, której szukasz.

Nie uwierzysz, co teraz ogląda cała Polska. Top 10 na Max

10. „Przebaczony”



David i Jo, para bogatych Londyńczyków, wybierają się do Maroka na przyjęcie swojego przyjaciela. Jadąc przez pustynię, David potrąca i zabija lokalnego chłopca. Bohaterowie będą starali się zatuszować sprawę i uniknąć odpowiedzialności – ale nie będzie to takie łatwe. Dramat w reżyserii Johna Michaela McDonagha, twórcy świetnie przyjętej „Pamiątka z Kalwarii (1958)Kalwarii”, brata Martina McDonagha. W głównych rolach – Ralph Fiennes i Jessica Chastain.



9. „Akademia Pana Kleksa”



Uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…



8. „Schowek 234”



Gdy grupa przestępców przychodzi odebrać zawartość magazynu, kobieta prowadząca obiekt musi zagrać w kotka i myszkę, aby uciec z życiem.



7. „Drugie życie”



W wieku 33 lat Anna ma już za sobą 15 lat więzienia za zabójstwo swojej siostry bliźniaczki. Choć odbyła karę, osąd wciąż ją prześladuje, zarówno w jej oczach, jak i innych ludzi. Nie ma siły spotkać się z matką, więc ucieka do małego miasteczka w Toskanii, gdzie znajduje pracę jako bibliotekarka.



6. „Węgierska krawcowa”



Lata 40. XX wieku. Państwo słowackie buduje swoją tożsamość na nienawiści względem mniejszości. Marika trzyma się na uboczu - ze względu na węgierskie pochodzenie oraz na fakt, że ukrywa żydowskiego chłopca. Wzbudza jednak zainteresowanie dwóch mężczyzn... Film na podstawie powieści Petera Krištúfka.



5. „Sujo”



Po śmierci ojca, członka kartelu z małego meksykańskiego miasteczka, czteroletni Sujo zostaje sierotą i jest w niebezpieczeństwie. Sujo unika śmierci dzięki pomocy ciotki, która wychowuje go na odosobnionej wsi, wśród trudności, biedy i ciągłego zagrożenia związanego z jego tożsamością. W wieku nastoletnim budzi się w nim buntowniczość i dołącza do lokalnego kartelu. Jako młody mężczyzna, Sujo próbuje rozpocząć nowe życie, z dala od przemocy swojego rodzinnego miasta. Jednak gdy dopada go spuścizna ojca, staje twarzą w twarz z tym, co wydaje się być jego przeznaczeniem.



4. „Tomb Raider”



Lara Croft (Alicia Vikander) jest niepokorną córką ekscentrycznego podróżnika. Mężczyzna zniknął, gdy dziewczyna była nastolatką. Jako dwudziestojednoletnia kobieta podąża ona własną ścieżką, która daleka jest od spokojnego życia. Lara postanawia odwiedzić ostatnie miejsce, gdzie widziany był jej ojciec. Szukając śladów, musi odnaleźć grobowiec na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Czy uda jej się przezwyciężyć własne lęki, by poznać tajemnicę zniknięcia ukochanego ojca?



3. „Przeznaczenie”



Film opartych na motywach opowiadania „Wszyscy wy zmartwychwstali...” Roberta A. Heinleina. Jest to swoista kronika życia Agenta (Ethan Hawke) wysłanego w serię trudnych podróży w czasie, które mają zapewnić mu kontynuację kariery stróża prawa. Podczas ostatniego zadania Agent musi zwerbować młodszego siebie w pogoni za przestępcą, który wymyka się w czasie.



2. „Kraven. Łowca”



Pełna akcji historia o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson („Avengers: Czas Ultrona”; „Zwierzęta nocy”) wciela się w Kravena, mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem, Nikolaiem Kravinoffem (Russell Crowe), kieruje go na ścieżkę zemsty z brutalnymi konsekwencjami, motywując go do zostania nie tylko największym łowcą na świecie, ale także jednym z najbardziej przerażających.



1. „Mickey 17”



Nagrodzony Oscarem autor scenariusza i reżyser filmu „Parasite”, Bong Joon Ho, przedstawia swój następny przełomowy film pod tytułem Mickey 17. Niezapowiadający się na bohatera Mickey Barnes (Robert Pattinson) nieoczekiwanie podejmuje się wyjątkowej pracy. Jego pracodawca żąda bowiem ostatecznego poświęcenia. Mickey musi umrzeć, żeby zarobić. Czytaj też:

