Serial Max z nowym rekordem oglądalności. Te liczby powinny przekonać was do seansu

Serial „Pingwin” zadebiutował na platformie Max już 20 września, czyli ponad miesiąc temu. To spin-off filmu „Batman” Matta Reevesa z 2022 roku, oparty na postaci Pingwina z DC Comics, a w tytułową rolę wciela się w nim Colin Farrell. Serial przypadł do gustu milionom widzów, nawet tym, którzy nie przepadają za opowieściami o superbohaterach. Produkcja porównywana jest do kultowej „Rodziny Soprano” i od tygodni cieszy się niesłabnącą popularnością.

Serialowy fenomen na Max. Nowy tytuł z Colinem Farrellem bije rekordy

Już wcześniej Max chwalił się wynikami oglądalności „Pingwina”. W pierwszych dniach od debiutu serialu na Max, tj. od czwartku 19 września do niedzieli 22 września, „Pingwina” obejrzało 5,3 mln widzów, a już w 11 dni od debiutu, pilotażowy odcinek przyciągnął 10,4 mln widzów na różnych platformach. To daje mu przewagę nad większością popularnych produkcji Max, wykluczając „Ród smoka” czy „The Last of Us”. W niedzielę 29 września na Max wpadł drugi, premierowy odcinek serialu. Ten epizod przyciągnął 1,6 mln widzów, co oznacza wzrost o 17 procent w porównaniu z premierą pierwszego epizodu.

Kolejny rekord „Pingwin” osiągnął w minioną niedzielę 20 października. Jak podała wytwórnia Warner Bros. Discovery, miał średnio 1,8 mln widzów na różnych platformach. W między czasie pierwszy odcinek serii zgromadził już ponad 14 mln widzów.

Porównują go do „Rodziny Soprano”. O czym jest nowy serial Max?

W pierwszym odcinku „Pingwina” poznaliśmy postać o imieniu Oz (Colin Farrell). Bohater ten, ośmielony śmiercią szefa maffi Carmine'a Falcone'a i postępującą falą przestępczości, podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.

W obsadzie, oprócz wymienionych wyżej, znaleźli się: Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grappa), Scott Cohen (Luca Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo), Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Serial składa się z 8 odcinków.

