Seks, skandale i intrygi. Polacy pokochają ten nowy serial?

Serial „Rywale” powstał na podstawie powieści Jilly Cooper. To pełna Pełna romantycznych zawirowań i dowcipu historia, w której roi się od intryg, seksu i dużej dawki humoru.

Nowy serial podbije serca Polaków? To adaptacja kultowej powieści

Akcja serialu „Rywale” rozgrywa się w świecie żądnych władzy elit społecznych i pokazuje widzom bezwzględne środowisko niezależnej telewizji w 1986 roku. W oparciu o słynną powieść Jilly Cooper, seria opowiada historię byłego olimpijczyka i niepoprawnego lekkoducha Ruperta Campbella-Blacka i jego bezustannego konfliktu z dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem.

Gdy obaj ubiegają się o telewizyjną koncesję, lojalności są wystawiane na próbę, a prezenter Declan O’Hara zostaje wplątany w ich działania. Plany przejęcia zostają zakłócone przez nabierający rozpędu romans między kobieciarzem Rupertem, a córką Declana, Taggie O’Harą, tworząc miłosny trójkąt z prawą ręką Tony’ego, genialną amerykańską producentką Cameron Cook. Czy w pełnym intryg świecie telewizji, w którym każdy dba tylko o siebie, prawdziwa miłość może naprawdę rozkwitnąć?

W serialu „Rywale” występują między innymi Alex Hassell („The Tragedy of Macbeth”, „The Boys”) jako Rupert Campbell-Black, David Tennant („Doktor Who”, „The Thursday Murder Club”) jako Lord Tony Baddingham, Aidan Turner („Poldark”, „The Suspect”) jako Declan O’Hara oraz Bella Maclean jako Taggie O’Hara.

Producentami wykonawczymi są Dominic Treadwell-Collins („A Very English Scandal", „Holding", „EastEnders"), Alexander Lamb („Ackley Bridge", „The Bay", „We Hunt Together"), Felicity Blunt, nagrodzona Olivierem dramatopisarka Laura Wade („The Riot Club"), autorka „Rywali" Jilly Cooper oraz Lee Mason, dyrektor ds. scenariuszy Disney+ EMEA. Scenariusz został napisany przez Dominica Treadwell-Collinsa i Laurę Wade we współpracy z zespołem scenarzystów. Głównym reżyserem jest nominowany do BAFTY Elliot Hegarty („Ted Lasso", „Cheaters", „Trying"), który również pełni funkcję producenta wykonawczego pierwszych czterech odcinków.

Serial „Rywale” składa się z ośmiu odcinków i wszystkie są już dostępne na Disney+.

