Kapitalne nowości na Netflix. To warto obejrzeć w tym tygodniu

W tym tygodniu Netflix serwuje nam świeżą dawkę emocji dzięki nowym premierom, które z pewnością przyciągną uwagę fanów różnych gatunków. Od trzymających w napięciu thrillerów, przez wzruszające dramaty, aż po lekkie polskie komedie – każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli szukasz inspiracji na wieczorny seans, oceń, co warto dodać do swoje listy.

Nowości na Netflix w tygodniu 23-29 września

„Hitman” – poniedziałek

Płatny zabójca likwiduje rosyjskiego prezydenta. Na jego drodze staje kobieta, która komplikuje misję.

„Mężczyzna imieniem Otto” – wtorek

Po śmierci ukochanej żony, zgorzkniały Otto postanawia popełnić samobójstwo. Wszelkie próby są niweczone przez jego nowych sąsiadów.

„Bestia” – wtorek

Rok 2044, sztuczna inteligencja kontroluje ludzkość. Gabrielle postanawia poddać się zabiegowi eliminacji uczuć, co uruchamia podróż przez jej poprzednie wcielenia na przestrzeni ponad stu lat.

„Rozwodnicy” – środa

Dwie dekady po wzięciu rozwodu i obraniu osobnych życiowych ścieżek para byłych małżonków rozpoczyna starania, aby uzyskać oficjalne orzeczenie nieważności ich krótkiego małżeństwa.

„Pragnienie wybawienia”, sezon 2. – czwartek

Młody mężczyzna spędza tydzień na oddziale psychiatrycznym. Poznaje pięciu innych pacjentów oraz zmaga się z entuzjastycznymi lekarzami i cynicznymi pielęgniarkami.

„Nikt tego nie chce” – czwartek

Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

„Prawdziwy dżentelmen” – czwartek

Życie czarującego żigolaka wywraca się do góry nogami, gdy zostaje ugodzony strzałą Amora. Teraz musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czego naprawdę pragnie i potrzebuje.

„Bangkok Breaking: Między niebem a piekłem” – czwartek

Pracownik służb ratunkowych trafia w sam środek konfliktu groźnego półświatka Bangkoku. Czy uda mu się ujść z życiem?

„Powstanie Lisabiego” – piątek

Legendarna opowieść o buncie ludowego bohatera przeciwko uciskowi imperium i walce o wolność, która na zawsze zmieniła bieg jorubijskiej historii.

„Rez Ball” – piątek

Po stracie najlepszego gracza szkolna drużyna koszykówki, czerpiącą z tradycji rdzennych Amerykanów, musi ponownie stanąć na nogi, by wytrwać w marzeniach o mistrzostwie.

„Will i Harper” – piątek

Kiedy przyjaciel Willa Ferrella decyduje się na coming out jako transpłciowa kobieta, wyruszają razem w drogę, aby spędzić wspólnie czas i ukazać światu prawdziwą Harper.

„Potwór z Gyeongseongu”, sezon 2. – piątek

Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.

„Star Trek” – czwartek

Początki załogi USS Enterprise. James Kirk i Spock łączą siły, by ocalić swoich przyjaciół przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

„W ciemność. Star Trek” – czwartek

Załoga USS Enterprise planuje pojmanie bezwzględnego terrorysty, zanim zniszczy on ich organizację od wewnątrz.

„Star Trek: W nieznane” – czwartek

Kapitan Kirk wraz z załogą USS Enterprise odbywa pięcioletnią misję, podczas której natyka się na złowrogą kosmiczną rasę dowodzoną przez demonicznego Kralla.

„Do You See What I See” – czwartek

W dniu jej urodzin spełniło się marzenie Mawar, która była samotna i towarzyszyły jej jedynie przyjaciółki z pensjonatu, dotyczące znalezienia partnera, o jakim marzyła.

„Dungeons & Dragons: Złodziejski honor” – niedziela

Bard Edgin Darvis wraz z grupą poszukiwaczy przygód podąża śladem zaginionego reliktu.

„Black Forceps”, sezon 2. – niedziela

Genialny chirurg, mający opinię trudnego chirurga, zmaga się z niekompetencją swoich kolegów — i nowym urządzeniem medycznym, które może sprawić, że stanie się zbędny.

