Nie masz co oglądać? To seriale, których nie znasz, a powinieneś

Czasem, mimo ogromnego wyboru, trudno znaleźć coś naprawdę wciągającego do obejrzenia. Wiele znakomitych seriali mogło ci umknąć, bo nie były głośno promowane, albo po prostu nie trafiły wpadły ci w oko w momencie premiery. Warto jednak poznać tytuły, które zdobyły uznanie krytyków i widzów, ale z jakiegoś powodu nie zyskały w Polsce aż tak dużej popularności. Te produkcje oferują świetnie napisane historie, zapadające w pamięć postacie i często zaskakujące zwroty akcji.

Jeśli szukasz seriali, które zapewnią ci długie godziny emocji i rozrywki, koniecznie sprawdź naszą listę ukrytych perełek, które powinieneś znać. Żeby było jeszcze łatwiej, podpowiadamy, na jakiej platformie je znajdziesz.

Mało znane seriale, które mają wysokie oceny od widzów i krytyków

„Acapulco”, komedia – Apple TV+

Marzenia młodego Meksykanina spełniają się gdy dostaje posadę w luksusowym kurorcie. Wkrótce okazuje się, że praca jest znacznie bardziej skomplikowana niż przypuszczał.

„Ktoś, gdzieś”, dramat, komedia – Max

Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.

„Patriota”, thriller – Prime Video

John Tavner, oficer wywiadu, ma za zadanie nie dopuścić aby Iran pozyskał broń jądrową.

„Rdzenni i wściekli”, komedia – Disney+

Czterech rdzennych nastolatków z rezerwatu w Oklahomie popełnia przestępstwa, aby uzbierać pieniądze i wyjechać do Kalifornii.

„Zbrodnia stulecia”, dokumentalny – Max

Dokument ukazujący, jak Big Pharma oraz politycy umożliwiają nadprodukcję, dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opiatów.

„Pierwsza dama”, biograficzny – SkyShowtime

Nowe spojrzenie na władzę w Ameryce z perspektywy pierwszych dam: Eleonor Roosevelt, Betty Ford i Michelle Obamy. Starają się zmieniać świat, wpływać na najważniejsze decyzje polityczne i zajmować się rodziną.

„Wyjęci spod prawa”, komedia kryminalna – Prime Video

Siedem osób z bardzo różnych środowisk musi zapłacić za swoje winy, sprzątając i remontując opuszczony budynek w Bristolu. Kiedy bardzo różni od siebie ludzie zostają zmuszeni do spędzania czasu ze sobą, zaczynają między nimi narastać napięcia.

„Światełko”, biograficzny, dramat – Disney+

Historia Miep Gies, która podczas II wojny światowej przez ponad dwa lata ukrywała rodzinę Anny Frank przed nazistami, ryzykując własne życie.

„Zmokłe psy”, dramat, komedia – Max

Oryginalna opowieść o miłości matki do córki, prawdziwych przyjaźniach oraz o potencjale blokowanym przez biedę i uprzedzenia.

„Nieposkromiona”, dramat, polityczny – Netflix

Pierwsza dama Meksyku podąża za swoimi przekonaniami i ideałami. Kiery traci wiarę w swojego męża, musi znaleźć siłę, by stanąć do walki o prawdę.

„Wojna z narkotykami”, dokumentalny, true crime – Prime Video

W 1985 roku amerykański agent DEA, został porwany i zamordowany przez meksykańskich baronów narkotykowych. Trzydzieści pięć lat później dawni członkowie kartelu postanowili zdradzić szczegóły tego zajścia.

„Projekt niewinność”, dokumentalny, true crime – Netflix

„Projekt Niewinność” ujawnia pomyłki i nieuczciwość w serii błędnych wyroków, ukazując krzywdy wyrządzone ofiarom i oskarżonym.

„Szpital Lenox Hill”, dokumentalny – Netflix

Od porodu po operację mózgu – ten serial dokumentalny przedstawia z bliska pracę czterech ratujących życie ludzkie lekarzy z nowojorskiego szpitala Lenox Hill.

„Duchy”, komedia – Disney+

Sam i Jay, wbrew rozsądkowi i finansowym ograniczeniom, postanawiają przekształcić odziedziczoną posiadłość w pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany – przez duchy, które zmarły na jego terenie w różnych okresach.

„Move to Heaven”, dramat – Netflix

Mężczyzna cierpiący na zespół Aspergera i jego wujek zagłębiają się w przeszłość zmarłych i przekazują ich najbliższym historie, których ci nie zdążyli usłyszeć.

„Medal honoru”, dokumentalny, wojenny – Netflix

W dokumencie odtworzono inspirujące historie odważnych żołnierzy, którzy zdobyli najwyższe amerykańskie odznaczenie – Medal Honoru.

„Ósma ofiara”, akcja – Netflix

W zamachu terrorystycznym w Bilbao ginie siedem osób. Wywołuje on też kryzys zaufania i zmienia w koszmar życie głównego podejrzanego oraz wszystkich bliskich mu osób.

„Somebody Feed Phil”, dokumentalny – Netflix

Twórca serialu „Wszyscy kochają Raymonda”, Phil Rosenthal, podróżuje po świecie, poznając lokalne kuchnie i kultury Bangkoku, Lizbony, Meksyku oraz innych miast.

„Nic”, dramat, komedia – Disney+

Kultowy bon vivant, któremu ledwo starcza na kontynuowanie zamożnego trybu życia, zatrudnia młodą kobietę z Paragwaju, aby zastąpiła jego niedawno zmarłą pokojówkę.

„Light & Magic”, dokumentalny – Disney+

Kręcąc „Gwiezdne wojny”, George Lucas nie miał pojęcia, że zrewolucjonizuje przemysł filmowy. Serial ukazuje ewolucję Industrial Light & Magic – firmy, która stworzyła słynne efekty specjalne do taki hitów jak „Gwiezdne wojny”, „E.T”., „Terminator 2”, „Park Jurajski” i wielu innych.

„Skylines”, kryminał – Netflix

Hiphopowy producent wplątuje się w mafijne porachunki, gdy do miasta wraca trudniący się gangsterką brat właściciela wytwórni muzycznej.

„Ferry: Serial”, dramat, kryminał – Netflix

Ferry Bouman desperacko potrzebuje pieniędzy i korzysta z okazji, gdy po aresztowaniu grubej ryby zwalnia się miejsce na szczycie dilerskiego półświatka Brabancji.

„Chirurgiczne cięcie”, dokumentalny – Netflix

Czworo chirurgów opowiada w tym inspirującym serialu dokumentalnym o swoim życiu i pracy.

„Sanctuary: Seiiki”, sportowy, dramat – Netflix

Twardy i zawzięty chłopak zostaje zawodnikiem sumo, który porywa fanów swoim zawadiactwem, ale jednocześnie następuje na odcisk tym, dla których tradycja to świętość.

„Dobra, zła matka”, dramat, komedia, kryminał – Netflix

Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.

„Zagadki Rodziny Hunterów”, familijny, komedia – Disney+

Max, jako nowe dziecko w rodzinie Hunterów, by odnaleźć swoich zastępczych rodziców, usiłuje zgrać się ze swoim przyszywanym rodzeństwem: Tess, Danielem, Salem i Aniką.

