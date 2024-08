Ten tydzień na Netflix zapowiada się wyśmienicie. Tego nie chcecie przegapić

Nadchodzący tydzień na Netfliksie to gratka dla miłośników dobrych seriali i filmów. Widzowie będą mogli zanurzyć się w mrożących krew w żyłach thrillerach, jak i odkryć debiutujące serie, których w najbliższych dniach będzie naprawdę sporo. Od sportowych dokumentów, przez dramaty obyczajowe, aż po nietypowe adaptacje mitologii – trudno będzie oderwać się od ekranu. Sprawdźcie, co będziecie mogli obejrzeć.

Co nowego na Netflix w tym tygodniu? Rozpiska premier

„Sportowe opowieści: Złodziej znaków” – wtorek

W tym dokumencie sportowym Connor Stalions po raz pierwszy odpowiada na zarzuty i przedstawia swoją wersję skandalu wokół kradzieży znaków drużyny futbolowej Michigan.

„Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody” – wtorek

Droga Whitney Houston, zwykłej dziewczyny z Jersey, na sam szczyt.

„Rozpuszczeni i bezkarni” – środa

Bogata młodzież wykorzystuje swoją pozycję, by popełniać poważne przestępstwa. Konsekwencje ich czynów dotykają jednak mniej szczęśliwie urodzonych.

„Nasz kandydat”, sezon 2. – czwartek

Kierownik świetlicy dla młodzieży z przedmieść Paryża zostaje kandydatem w wyborach prezydenckich. Tylko czy Francja jest gotowa na czarnego lidera?

„Liceum czystości” – czwartek

W elitarnym liceum, w którym obowiązuje bezwzględny zakaz romansów i randek, jedna z uczennic za opłatą pomaga kolegom i koleżankom.

„KAOS” – czwartek

Ten niekonwencjonalny serial w nowatorski sposób interpretuje mitologie Greków i Rzymian oraz porusza tematy równości płci, władzy i życia w podziemnym świecie.

„Terminator Zero” – czwartek

Żołnierka, którą cofnięto w czasie, by zmieniła los ludzkości, zostaje uwięziona między przyszłością a przeszłością. Trafia do roku 1997, aby chronić Malcolma Lee, naukowca, który opracowuje nowy system sztucznej inteligencji mogący uniemożliwić nieuchronny atak Skynet na ludzkość. Podczas gdy Malcolm zmaga się w swojej pracy z moralnymi dylematami, musi też stawić czoła bezlitosnemu zabójcy z przyszłości, który na zawsze zmienia los trójki jego dzieci.

„Bez tchu” – piątek

Pełen pasji zespół medyków ratuje życie w tłocznym szpitalu publicznym, gdzie emocji dostarczają nie tylko pacjenci, ale i romanse.

„Szczęśliwe siostry” – piątek

Jesi (20) i Ángela (25) — siostry, które nigdy się nie widziały — dostają wiadomość o śmierci swojego ojca, którego ledwie znały. Okazuje się, że zostawił im w spadku mieszkanie w ekskluzywnej dzielnicy Puerto Madero. Nieufne kobiety, które mają mnóstwo problemów finansowych i emocjonalnych, znajdują w mieszkaniu trzy miliony euro ukryte w fałszywej ścianie. Teraz muszą wspólnie zdecydować, co zrobić z tymi pieniędzmi i ze swoją siostrzaną więzią, które mogą na zawsze zmienić ich życie.

„Wybawienie” – piątek

Ebony Jackson, zagubiona samotna matka, która walczy z osobistymi demonami, przeprowadza się razem z rodziną do nowego domu, aby zacząć wszystko jeszcze raz. Gdy jednak za sprawą serii dziwnych zdarzeń zaczyna się nią interesować opieka społeczna, Ebony przychodzi stoczyć walkę o własne życie i dusze swoich dzieci. Reżyserem tego zainspirowanego prawdziwą historią filmu jest nominowany do Oscara Lee Daniels, a w rolach głównych występują Andra Day, Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor i Mo’Nique. „Wybawienie” to przekraczająca gatunkowe granice opowieść o mroku, opętaniu i poszukiwaniu siły wyższej.

