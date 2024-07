Netflix kontra Max. Kto ma w tym tygodniu lepsze nowości?

Każdy tydzień przynosi na platformach streamingowych nowe premiery, które mogą zaspokoić różnorodne gusta – od emocjonujących dramatów i wciągających kryminałów po lekkie komedie i poruszające dokumenty. Mamy dla was rozpiskę nowości – seriali, filmów i programów, które zadebiutują w tym tygodniu na Netflix i Max (dawne HBO Max – red.). Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Nowości tygodnia na Netflix

„Miłość mojego życia” – środa

Młoda, nieustępliwa córka bogatego ziemianina zakochuje się w charyzmatycznym robotniku. Ich rodziny nie pozwolą im jednak być razem.

„Wskrzeszone fury” – środa

Nowy program Netfliksa. Komik Chris Redd razem z zespołem ekspertów motoryzacyjnych próbuje tchnąć nowe życie w wysłużone pojazdy dzięki oszałamiającym, niestandardowym przeróbkom.

„Lou Pearlman: Ciemna strona popu” – środa

Backstreet Boys. NSYNC. Lou Pearlman stworzył najpopularniejsze boysbandy lat 90. – i jedną z największych piramid finansowych w historii.

„Kleo”, sezon 2. – czwartek

Po upadku muru berlińskiego zwolniona z więzienia była agentka wywiadu i zabójczyni zaczyna się mścić na ludziach, którzy zawiązali spisek, by ją wydać.

„Dekameron” – czwartek

Kiedy we Włoszech szaleje dżuma, grupa szlachetnie urodzonych wraz ze służbą zamyka się w ustronnej willi. Luksusowe wakacje szybko przeradzają się jednak w chaos.

„Tokijscy oszuści” – czwartek

Banda oszustów dowiaduje się o nieruchomości wartej 10 miliardów jenów. Aferzyści nie cofną się przed niczym, żeby dokonać swojego najambitniejszego jak dotąd przekrętu.

„Szkoła dla elity”, sezon 8. – piątek

W szkole pojawia się rodzeństwo Emilia i Héctor Krawietzowie, liderzy stowarzyszenia absolwentów Las Encinas, wstrząsając nią w posadach. Wpływowi, potężni, skorumpowani i demoralizujący Krawietzowie będą siać chaos, gdziekolwiek się pojawią, i zniszczą życie tych, którzy staną się ich ofiarami. Tylko Omar będzie w stanie stawić im czoła. Zrobi wszystko, aby doprowadzić do ich upadku, ponieważ reprezentują wszystko, co zawsze było złe w Las Encinas.

„Dom Ga’a” – piątek

U szczytu świetności imperium Oyo srogi Bashorun Ga'a dzierżył władzę większą niż królowie, których wprowadzał na tron, ale utracił ją za sprawą działań swojej latorośli.

„Nie czas na negocjacje” – piątek

Policyjny negocjator Alan Bender zostaje wezwany, aby uratować porwanego prezydenta. Okazuje się, że od wyniku mediacji zależy też los jego żony i małżeństwa.

„Smoczy Książę”, sezon 6. – piątek

Niezwykłe odkrycie skłania dwóch będących ludźmi książąt i elfią zabójczynię do zawarcia sojuszu i rozpoczęcia misji mającej zakończyć konflikt między ich krainami.

Nowości tygodnia na Max

„Sekrety małych mieszkań” – czwartek

W pułapce zaniedbanego mieszkania w LA, Franklin Franklin (Matt Lucas) znajduje na kuchennej podłodze zwłoki właściciela lokalu. Chaosu dopełniają ekscentryczni sąsiedzi: narkoman (Johnny Knoxville), striptizerka (Juno Temple), artysta (James Caan) i nietrzeźwy detektyw (Billy Crystal), który prowadzi przesłuchanie. Franklina jednak nic nie zbija z tropu. Marzy o Szwajcarii i codziennie czeka na kopertę od swego brata. Pewnego dnia koperta nie przychodzi, co bardzo rozstraja Franklina. Wie jedynie, że jego zwariowany brat ma tajemnicę, która go uwolni.

„Powiedz mi wszystko”, sezon 2. – czwartek

Coś jest nie tak z Jonny'm. Krótko mówiąc – jest nastolatkiem. Co zawsze było trudne. Jednak bycie nastoletnim chłopcem z depresją jest dziś jeszcze trudniejsze.

„Lethally Blonde” – piątek

Serial kryminalny opowiadający tragiczne historie o ciemnej stronie ludzi goniących za pięknem i sławą.

„Czasem myślę o umieraniu” – piątek

Fran, która lubi myśleć o śmierci, rozśmiesza nowego współpracownika, zaczynają się spotykać. Teraz jedyną rzeczą, która stoi im na drodze, jest sama Fran.

„Chemia” – piątek

Lena choruje na raka piersi. Każdego dnia walczy o życie.

„Filiżanka kawy i nowe buty” – piątek

Film opowiada historię dwóch głuchoniemych braci bliźniaków, którzy dowiadują się, że cierpią na chorobę genetyczną, która stopniowo i nieodwracalnie uczyni ich ślepymi.

„Van Helsing” – piątek

Van Helsing zostaje wysłany przez Watykan do zabicia Drakuli i jego wampirzyc, siejących spustoszenie w Transylwanii.

„Miłość i rewolucja” – piątek

Sewilla, czerwiec 1977. Reme pęka z dumy – jej syn, Miguel, ma zostać pierwszym studentem z rodziny, choć to nie studia prawnicze, a udział w telewizyjnym konkursie młodych talentów jest jego marzeniem. W czasach, gdy homoseksualizm jest w Hiszpanii przestępstwem, Reme odkrywa plany Miguela i poznaje jego nowych przyjaciół z raczkującego andaluzyjskiego ruchu LGBT+, stworzonego, paradoksalnie, w kościele.

„Dusiciel z Bostonu” – piątek

Oparta na faktach historia Loretty McLaughlin i Jean Cole, pionierskich reporterek „Record American”, które nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.

„Chłopiec z niebios” – piątek

Adam przyjeżdża na prestiżowe stypendium do Kairu. Gdy staje się świadkiem tajemniczego zabójstwa kolegi, zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę. Zmuszony do współpracy, zgadza się przeniknąć do Bractwa Muzułmańskiego.

„Do końca nocy” – sobota

Tajny śledczy Robert musi udawać partnera transpłciowej kobiety, aby zdobyć zaufanie handlarza narkotyków. Jednak ich fałszywy związek od początku stwarza problemy.

