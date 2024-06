Polski serial ze Stuhrem wpada na Netflix! To nie koniec świetnych nowości

W tym tygodniu na Netflix wpadnie aż ponad dziesięć nowych tytułów. Obejrzymy pełnometrażowe dokumenty – między innymi o rewolucji komediowej, najbardziej znanych na świecie cheerleaderkach i o tak popularnej ostatnio Barbie i firmie Mattel. Na widzów czekać będzie także kontynuacja jednego z najchętniej oglądanych reality show platformy, nowy film akcji z powracającą na ekrany Jessicą Albą czy najnowszy serial polski z Maciejem Stuhrem i innymi bardzo znanymi polskimi aktorami. Końcówka tygodnia przyniesie nam z kolei hollywoodzką superprodukcję, która już od lat ma wielu swoich wiernych fanów.

Nowości na Netflix w tygodniu 17-23 czerwca

„Badacze tajemnic” – 18 czerwca

W tym improwizowanym programie szóstka agentów — Lee Yong-jin, John Park, Lee Eun-ji, Lee Hye-ri, Kim Do-hoon i Karina usiłuje rozwiązać zagadki, które wymykają się naukowym wyjaśnieniom.

„Poza schematem: Rewolucja komediowa” – 18 czerwca

Pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny, który opowiada historię queerowego stand-upu. Przedstawia znaczenie stand-upu LGBTQ+ jako narzędzia zmian społecznych, formy aktywnej refleksji oraz kontestacji norm i wartości kulturowych na przestrzeni ostatnich pięciu dekad. Film ten pokazuje, jak swoimi żartami komicy ze środowiska queer przyczynili się do zmian na świecie (świadomie lub nie).

„Czarna Barbie” – 19 czerwca

Ten film to hołd złożony trzem czarnym kobietom z firmy Mattel, które miały decydujący wpływ na ewolucję marki Barbie. Przez pryzmat tych charyzmatycznych osobowości dokument przedstawia historię powstania pierwszej czarnej Barbie w 1980 roku, analizując znaczenie reprezentacji oraz to, dlaczego lalki odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości i wyobraźni.

„Spadek” – 19 czerwca

Kiedy ekscentryczny wynalazca i emerytowany prowadzący teleturniej nagle umiera, rodzina kłócących się osobliwości gromadzi się z nadzieją na odziedziczenie jego fortuny.

„Miłość jest ślepa: Brazylia”, sezon 4. – 19 czerwca

Program, który sprawdza, czy miłość naprawdę jest ślepa, czy też wygląd i wiek mają jednak spore znaczenie. Jego uczestnikami są single, którzy szukają kogoś, kto pokocha ich za to, kim naprawdę są, a nie za to, jak wyglądają. Zasiadają więc w odizolowanych kabinach, skąd odbywają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na swoją drugą połówkę. Bez kontaktu ze światem zewnętrznym i podglądania rozmówców w mediach społecznościowych muszą wybrać spośród nich przyszłego męża lub żonę. Dopiero po oświadczynach mogą po raz pierwszy w życiu zobaczyć osobę, której zaproponowali małżeństwo.

„Ulubienice Ameryki: Cheerleaderki Dallas Cowboys” – 20 czerwca

Serial dokumentalny śledzi losy cheerleaderek drużyny Dallas Cowboys w sezonie 2023–2024, od castingów i obozów treningowych po doping w czasie meczów. Siedmioodcinkowy efekt współpracy uhonorowanego Emmy reżysera Grega Whiteleya i zespołu odpowiedzialnego za powstanie seriali „Cheer” i „Last Chance U” ukazuje kulisy funkcjonowania legendarnej drużyny pod wodzą długoletniej dyrektorki Kelli Finglass. Cheerleaderki Dallas Cowboys dzielą się historiami ze swojego życia i opowiadają o motywacji, trudach i dramatach rozgrywających się między nimi a kadrą trenerską. Choć dla wielu z nich dołączenie do zespołu to spełnienie marzeń, w rzeczywistości to dopiero początek.

„Gangi Galicji” – 21 czerwca

Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.

„The Victims' Game”, sezon 2. – 21 czerwca

Były kryminolog Fang Yi-jen (Joseph Chang) i reporterka, która pracuje teraz jako konsultantka ds. PR, Hsu Hai-yin (Hsu Wei-ning), zaczynają nowe życie z córką Fanga, Chiang Hsiao-meng (Moon Lee). Jednak Fang zostaje uwikłany w serię tajemniczych zgonów i staje się głównym podejrzanym. Te zdarzenia są powiązane ze sprawą morderstwa, nad którą pracował 15 lat temu. Prokurator Chang Keng-ha (Dean Fujioka) ma wątpliwości, czy Fang i jego mentor Lin Ching-jui czegoś nie ukrywają. Fang, detektyw Chao Cheng-kuan (Jason Wang) i lekarka medycyny sądowej Hsueh Hsin-ning (Tarcy Su) wymieniają się informacjami, aby odkryć prawdę i udowodnić niewinność Fanga, który nie chce znowu stracić kontaktu z Chiang.

„Weteranka” – 21 czerwca

Zdolna komandos (Jessica Alba) przejmuje bar swojego ojca po jego nagłej śmierci i szybko ściera się z brutalnym gangiem, który w jej miasteczku rozstawia wszystkich po kątach.

„Rising Impact” – 22 czerwca

Gawain Nanaumi jest uczniem trzeciej klasy, który uwielbia baseball i potrafi uderzyć piłkę naprawdę wysoko. Podczas przypadkowego spotkania z zawodową golfistką, Kirią Nishino, dowiaduje się, że w golfie może posłać piłkę dalej niż w jakimkolwiek innym sporcie.

Wykorzystując siłę fizyczną i umiejętności obserwacji zdobyte w swojej górskiej wiosce, uderza piłkę na tak imponującą odległość, że dorównuje zawodowcom. Z pomocą Kirii nowy entuzjasta golfa wstępuje do Akademii Camelot, prestiżowej szkoły dla doświadczonych i początkujących golfistów z całego świata.

„Kolekcjoner” – 22 czerwca

Alex Cross z pomocą niedoszłej ofiary stara się uwolnić swoją siostrzenicę z rąk psychopatycznego porywacza-mordercy.

