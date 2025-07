Wielka zmiana w „The Voice Senior”! Co na to widzowie?

W TVP2 ruszają przygotowania do 7. edycji uwielbianego talent show. „The Voice Senior” powraca w styczniu 2026 roku, a na widzów czeka niespodzianka – u boku Marty Manowskiej pojawi się nowy prowadzący. Roberta Stockingera zastąpi Łukasz Nowicki, znany m.in. z „Pytania na śniadanie” i „Postaw na milion”.

„To nie praca – to przyjemność”. Nowicki o nowej roli

Nagrania do nowej edycji ruszają już za kilka dni. Nowicki nie kryje entuzjazmu związanego z udziałem w programie. – „Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji – ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie ‚The Voice Senior’. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60+ niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię – nie zawsze łatwą i radosną” – przyznaje.

Nowy prowadzący „The Voice Senior” podkreśla, że jego rola to coś więcej niż tylko zawodowe wyzwanie. – „Nie mogę się już doczekać spotkań z naszymi seniorami, bo wiem, że wyzwolą we mnie ogromne emocje. To program, który – choć znany już wszystkim – wciąż potrafi zaskoczyć, właśnie dzięki naszym uczestnikom. Oni nie walczą o zwycięstwo – oni spełniają marzenia, dzielą się swoją prawdą, przeżywają kolejną fascynującą przygodę swojego życia. Dzięki tym wszystkim ludziom tego programu nie traktuję jak pracy, lecz jak przyjemność” – mówi Łukasz Nowicki.

Manowska zostaje, odchodzi Ostrowska

Nie zabrakło też ciepłych słów pod adresem współprowadzącej. – „O pracy z Martą marzyłem od dawna. Stworzyliśmy nawet wspólne projekty, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ale nie poddajemy się. […] Będziemy współprowadzić program, więc będę mógł się chwalić, że pracuję z Martą, ale też każde z nas będzie miało wiele odrębnych zadań, więc liczę, że się sobą nie zmęczymy” – żartuje Nowicki.

Z „The Voice Senior” w ciepłych słowach pożegnał się Robert Stockinger. „Ten program to dla mnie niezapomniana przygoda, bo to moje pierwsze doświadczenie z formatem typu talent show i cenna lekcja. Wspaniale bawiłem się, poznając i podziwiając uczestników. Jestem podekscytowany kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. Dziękuję Marcie Manowskiej i trenerom za świetną współpracę. Trzymam kciuki za Łukasza i życzę mu, by cieszył się tym programem tak jak ja” – powiedział dziennikarz, który wciąż będzie pojawiać się w „Pytaniu na śniadanie”.

To nie koniec zmian – z funkcją trenerki pożegnała się Małgorzata Ostrowska. Powodem decyzji artystki było skoncentrowanie się na innych projektach. – „Ja w tym roku mam bardzo pracowity sezon” – wyjaśniła w rozmowie z Jastrząb Post.

„Jaki fajny duet!”

Fani programu entuzjastycznie powitali nowego prowadzącego. „Cudownie będzie Was razem oglądać w The Voice Senior! Oboje jesteście ciepłymi ludźmi, na pewno otoczycie seniorów spokojem i czułością, jakiej potrzebują w takiej stresującej chwili!”, „Idealny duet. Trzymamy kciuki”, „Wspaniała wiadomość! Idealny duet”, „Wspaniała wiadomość. Nie mogę się doczekać”, „I to się nazywa dobra zmiana” – piszą w komentarzach na profilu Łukasza Nowickiego w mediach społecznościowych.

