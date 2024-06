Najlepsze seriale-thrillery na Netflix. Tylko wciągające tytuły!

Jeśli szukasz seriali, które trzymają w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty, Netflix oferuje szeroki wybór thrillerów, które z pewnością spełnią twoje oczekiwania. Te produkcje są pełne zaskakujących zwrotów akcji, skomplikowanych postaci i mrocznych zagadek, które nie pozwalają oderwać się od ekranu.

Najlepsze seriale-thrillery na Netflix

„Czarne lustro”

Mroczna, satyryczna antologia Charliego Brookera powróci w 2025 roku. Przygotowano sześć nowych odcinków, w tym sequel przygodowego science fiction „USS Callister”.

„Dark”

Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.

„Stranger” („Bi-mil-eui seob”)

Pozbawiony empatii prawnik i odważna pani detektyw próbują rozwikłać sprawę morderstwa, lawirując w świecie przeżartej korupcją polityki.

„Dom z papieru”

Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.

„Kalifat”

Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.

„Fauda”

Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.

„Mindhunter”

Agenci FBI Holden Ford i Bill Tench niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.

„Top Boy”

Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.

„Upadek”

W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.

„Ripley”

Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw.

„Grzesznica”

Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.

„Informacja zwrotna”

Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

„W pułapce”

Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.

„Grace i Grace”

Pochodząca z Irlandii pokojówka zostaje oskarżona o zamordowanie swojego pracodawcy.

„Porwana”

Chcąc trafić do więzienia i odnaleźć porywacza swojej córki, Antonio daje się przyłapać na przemycie kokainy.

„Squid Game”

456 zdesperowanych zawodników bierze udział w tajemniczej i zabójczej grze, w której stawką są przetrwanie i... 45,6 miliarda wonów. Zwycięzca, któremu uda się przeżyć wszystkie rundy pokręconych wersji dziecięcych zabaw, będzie mógł odmienić swoje dotychczas ciężkie życie.

„Bloodline”

Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.

„Alice in Borderland”

Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.

„Designated Survivor”

Tom Kirkman, jeden z członków amerykańskiego gabinetu niższego szczebla, nieoczekiwanie zostaje prezydentem po katastrofalnym ataku, jaki miał miejsce w Waszyngtonie.

„Kasztanowy ludzik”

Pełen przekonujących postaci duński thriller psychologiczny twórcy serialu „Dochodzenie” osadzony w konwencji skandynawskiego kryminału noir. Serial jest adaptacją debiutanckiej powieści Sørena Sveistrupa, która została przetłumaczona na 28 języków i opublikowana w 50 krajach.

„Ty”

Menadżer księgarni zakochuje się w początkującej poetce. Z czasem zaczyna mieć obsesję na punkcie kobiety i likwiduje każdą przeszkodę mogącą zaszkodzić ich relacji.

„Ruchome piaski”

W prywatnej szkole średniej w bogatej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu dochodzi do tragedii. Podczas procesu przeciętnej licealistki Mai Norberg na jaw wychodzą sekrety dotyczące tragicznego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.

„Ukochane dziecko”

Lena mieszka w całkowitym odosobnieniu w dobrze strzeżonym domu wraz z dwójką innych dzieci, Hannah i Jonathanem. Jedzą posiłki, chodzą do toalety i kładą się spać o ściśle wyznaczonych godzinach. Gdy tylko do pokoju wchodzi on, ustawiają się w rzędzie, by pokazać dłonie. Robią wszystko, co im każe… aż pewnego dnia dziewczynie udaje się uciec. Po niemalże śmiertelnym wypadku trafia do szpitala, gdzie towarzyszy jej Hannah.

„3 %”

W niedalekiej przyszłości, gdzie elita zamieszkuje rajską wyspę z dala od przeludnionych slumsów, każdy dostaje jedną szansę, aby dołączyć do 3% tych uwolnionych od brudu i ubóstwa.

„Mroczne pożądanie”

Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim upojną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym „wyskoku”, jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.

„Marcella”

Gdy miłość jej życia brutalnie zrywa z nią wszelkie więzi, a dzieci wyjeżdżają do szkoły z internatem, Marcella, której świat rozpadł się na kawałki, wraca do pracy. Od razu zostaje przypisana do swojej dawnej sprawy z 2003 roku. Ktoś zabija w ten sam sposób, co dziesięć lat temu. Czy morderca sprzed dekady powrócił, czy znalazł naśladowcę?

