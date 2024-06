Hit za hitem w tym tygodniu na Netflix. Zadebiutuje przebój z Bradem Pittem

W tym tygodniu na Netflix wpadnie kilkanaście nowych tytułów i wyczekiwanych kontynuacji. Znajdziecie świeże odsłony popularnych hitów, w tym produkcji idealnych dla całej rodziny (z trzecią odsłoną wraca jedna z najchętniej oglądanych serii platformy), programów reality tv oraz aż dwóch seriali, które przyciągały tłumy. Powody do zadowolenia mają także miłośnicy filmów – zadebiutuje aż dziewięć nowych tytułów, w tym najnowsza produkcja z Bradem Pittem w głównej roli.

Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości na Netflix i poszukajcie czegoś dla siebie.

Nowości na Netflix w tygodniu 3-9 czerwca

„Little Baby Bum: Czas na muzykę”, sezon 2. – 3 czerwca

Dołącz do zabawy w magicznym muzycznym przedszkolu! Tu każdy dzień przynosi nowe przygody oraz mnóstwo ciekawej wiedzy w rytmie dziecięcych piosenek.

„Spadek za wszelką cenę” – 4 czerwca

Rodzina Delle Fave rozpoczyna nową przygodę na Minorce. Chodzi im o ochronę babci (i wysokiego spadku, jaki może pozostawić) przed cwanym Nunzio, który uwiódł starszą panią i ma zamiar ją poślubić, zabrać do Ameryki Południowej i kto wie, może nawet sprawić, że zniknie w odmętach Amazonki.

„Jo Koy: Live from Brooklyn” – 4 czerwca

Jo Koy powraca do serwisu Netflix w swoim stylu, wygłaszając szczere do bólu opinie na temat mediów społecznościowych, starzenia się i wchodzenia w nową fazę życia — fazę „zaddy”.

„Rekiny w Sekwanie” – 5 czerwca

Lato 2024 roku. Paryż po raz pierwszy jest gospodarzem Mistrzostw Świata w Triathlonie. Genialna naukowczyni Sophia dowiaduje się od Miki, młodej działaczki na rzecz ochrony środowiska, że po Sekwanie pływa rekin. Aby uniknąć rozlewu krwi w centrum miasta, nie mają innego wyjścia, jak połączyć siły z Adilem, dowódcą rzecznej policji.

„Hitler i naziści: Sąd nad złem” – 5 czerwca

Dokument o dojściu Adolfa Hitlera i nazistów do władzy, ich rządach i rozliczeniu – od czasów przed II wojną światową, przez Holokaust, aż po procesy norymberskie.

„Jak okraść bank” – 5 czerwca

W Seattle w latach 90. działał najlepszy specjalista od okradania banków. Miał wszystko: przystojny wygląd, urok osobisty, wielką kryjówkę w domu na drzewie oraz niezwykłą umiejętność ukrywania się dzięki prawdziwie hollywoodzkiemu makijażowi. Kiedy jednak służby coraz mocniej depczą mu po piętach, jego niegdyś bezproblemowe życie zaczyna przypominać pułapkę. W tej sytuacji rabusiowi i jego ekipie pozostaje zaryzykować wszystko i wykonać ostatni wielki skok.

„Kübra”, sezon 2. – 6 czerwca

Mieszkający w biednej części Stambułu Gökhan próbuje uporządkować swoje życie, aby ożenić się z ukochaną. Pewnego dnia jego codzienność zaczynają zaburzać wiadomości, które poprzez serwis społecznościowy przesyła mu niejaka Kübra. Dowiaduje się od niej, że „jest inny”. Wkrótce Gökhan zaczyna rozumieć prawdziwe znaczenie tej zignorowanej początkowo wiadomości.

„Łasuch”, sezon 3. – 6 czerwca

W ostatniej części Gus i przyjaciele wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż w nadziei znalezienia leku na Zarazę – i poznania ostatecznej prawdy o hybrydach.

„Basma” – 6 czerwca

Młoda Saudyjka studiująca za granicą powraca do Dżuddy, gdzie dowiaduje się, że rodzina ukrywała przed nią trudne prawdy.

„Nelma Kodama: Królowa brudnych pieniędzy” – 6 czerwca

Miłość. Seks. Zdrada. I góry brudnej forsy. Film opowiada o pełnym wyzwań, zwrotów akcji i luksusu życiu niezwykłej bohaterki świata korupcji — kobiety, która zdołała zaistnieć w kręgach do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla mężczyzn. Dzięki niesamowitemu darowi perswazji Nelmie udało się zgromadzić miliony w gotówce, które następnie wydała na łapówki w Brasílii, stolicy kraju. Gdy została aresztowana podczas próby ucieczki — z 200 tys. euro ukrytymi w ubraniu — trafiła na pierwsze strony gazet.

„Rafa Márquez: El Capitán” – 6 czerwca

W tej kameralnej opowieści o marzeniach, determinacji i życiowych zakrętach meksykański obrońca Rafa Márquez wspomina sukcesy i porażki na boisku i poza nim.

„Baki Hanma kontra Kengan Ashura” – 6 czerwca

Seria mang „Baki” opublikowana w piśmie „Weekly Shonen Champion” wydawnictwa Akita Shoten to megahit o sztukach walki, który sprzedano w ponad 85-milionowym nakładzie. To historie różnych wojowników, a motywem przewodnim jest walka na śmierć i życie między głównym bohaterem o imieniu Baki Hanma, najmłodszym walczącym potajemnie mistrzem sztuk walki, a jego ojcem, Yujiro Hanmą, „najsilniejszym stworzeniem na świecie”.

„Hierarchia” – 7 czerwca

Nad prawem i porządkiem w liceum Jooshin czuwa 0,01% najlepszych uczniów. Jednak tajemniczy nowy chłopak może wstrząsnąć ich ułożonym światem.

„Doskonale dopasowani”, sezon 2. – 7 czerwca

To serial, w którym słynni single z programów reality TV Netlfix („Miłość jest ślepa”, „Ultimatum”, „Too Hot To Handle”, „Kret” i nie tylko) spotykają się w tropikalnym raju w poszukiwaniu miłości. Rywalizując w zabawie, której celem jest stworzenie związku, najbardziej dopasowane pary wcielą się w swatów, próbując rozbić inne pary poprzez wysyłani ich na randki z nowymi singlami zaproszonymi do willi.

„Monster High”, sezon 1. – 3 czerwca

Nastoletnia wilkołaczka, która jest półczłowiekiem, szuka zaginionego eliksiru, aby zmienić się w stuprocentowego wilkołaka i uratować nową szkołę.

„Bullet Train” – 9 czerwca

Pięcioro zabójców, znajdujących się w szybkim pociągu jadącym z Tokio do Morioki, odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstaje pytanie, kto wyjdzie z pociągu żywy i co ich czeka na stacji końcowej.

