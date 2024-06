10 najpopularniejszych filmów w historii Netflix. Widziałeś je wszystkie?

Netflix od wielu lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie, oferując widzom zróżnicowane treści i stale poszerzając swoją bibliotekę także o oryginalne produkcje. Na tej liście przedstawiamy 10 najpopularniejszych tytułów w historii Netfliksa, które biły rekordy oglądalności również w Polsce. Sprawdź czy wiesz, które filmy przyciągnęły na platformę największą liczbę widzów.

Najpopularniejsze filmy w historii Netflix

10. „Tyler Rake: Ocalenie”

Tyler Rake jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca.

9. „Glass Onion: Film z serii »Na noże«”

Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona.

8. „Matka”

Świetnie wyszkolona zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, której nigdy nie poznała, przed okrutnymi zbrodniarzami pałającymi żądzą zemsty.

7. „Będziemy bohaterami”

Kiedy ziemscy bohaterowie zostają porwani przez najeźdźców z kosmosu, ich dzieci muszą połączyć siły i nauczyć się współpracować, by ocalić nie tylko swoich rodziców, ale i cały świat.

6. „Gray Man”

Gdy najlepszy i najskuteczniejszy, a przy tym zupełnie anonimowy agent CIA przypadkowo odkrywa mroczne sekrety agencji, psychopatyczny były współpracownik wyznacza nagrodę za jego głowę, rozpoczynając globalną obławę prowadzoną przez międzynarodowych zabójców.

Tytułowego bohatera gra Ryan Gosling, a Chris Evans wciela się w postać jego psychopatycznego przeciwnika.

5. „Zostaw świat za sobą”

Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila. Amanda i jej mąż Clay wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi — Archiem i Rose. Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych — G.H. i jego córki Ruth, którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.

4. „Nie otwieraj oczu”

Tajemnicza siła dziesiątkuje światową populację i pewna jest tylko jedna rzecz — gdy to zobaczysz, odbierzesz sobie życie. W tej sytuacji Malorie mierzy się z nieznanym, próbując przy tym ocalić w sobie miłość i nadzieję. Wkrótce musi uciekać z dwójką dzieci w dół zdradliwej rzeki do jedynego miejsca mogącego zapewnić im schronienie. Jednak aby mieć szansę na przeżycie, uciekinierzy muszą odbyć całą dwudniową podróż z zasłoniętymi oczami. W roli głównej występuje nagrodzona Oscarem Sandra Bullock.

3. „Projekt Adam”

Podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość.

2. „Nie patrz w górę”

Studentka astronomii i jej profesor odkrywają, że po systemie słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Dwójka szturmuje media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent i jej spolegliwego syna, który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie „The Daily Rip”. Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem.

W rolach głównych Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Jennifer Lawrence czy Meryl Streep.

1. „Czerwona nota”

Gdy Interpol wystawia czerwoną notę – globalny list gończy za najbardziej poszukiwanymi przestępcami na świecie – do akcji wkracza najlepszy behawiorysta z FBI John Hartley. W czasie pościgu przypadkiem trafia w sam środek brawurowego skoku. Aby złapać najgroźniejszego złodzieja dzieł sztuki na świecie znanego jako „The Bishop”, musi współpracować z jego rywalem Nolanem Boothem. Szalona przygoda rzuci to – ku niezadowoleniu niektórych – nierozłączne trio w najdalsze zakątki świata, na parkiet taneczny, do więzienia i do dżungli.

